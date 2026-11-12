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Leonel Ximenes

Quase 2 anos após desastre, cidade do ES recebe verba federal de ajuda

Recurso foi repassado também para outros nove municípios brasileiros

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:33

Públicado em 

12 nov 2026 às 15:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A cidade de Rio Bananal alagada em 8 de janeiro de 2025
A cidade de Rio Bananal alagada em 8 de janeiro de 2025 Foto do Leitor/A Gazeta

Rio Bananal foi o único município do Espírito Santo, na lista das dez cidades brasileiras afetadas por desastres, que vai receber recursos repassados pela Defesa Civil Nacional para ações de resposta e recuperação. O município do Norte capixaba, atingido por uma enchente no começo do ano passado, foi contemplado, um ano e dez meses depois da destruição, com um repasse de R$ 1.029.893,71.


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 No dia 8 de janeiro de 2025, choveu 125 milímetros na cidade, provocando a cheia do Rio Bananal, que inundou vários imóveis. A prefeitura teve que encaminhar 15 pessoas para abrigos e outras centenas foram acomodadas em casas de amigos e parentes.

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Ao todo, a Defesa Civil repassou, além de Rio Bananal, R$ 22,2 milhões para cinco cidades do Rio Grande do Sul, duas de Minas Gerais e uma do Amazonas e outra do Pará.


Todas essas cidades tiveram o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ao qual está vinculada a Defesa Civil Nacional.


A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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