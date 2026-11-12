Quase 2 anos após desastre, cidade do ES recebe verba federal de ajuda

Ao todo, a Defesa Civil repassou, além de Rio Bananal, R$ 22,2 milhões para cinco cidades do Rio Grande do Sul, duas de Minas Gerais e uma do Amazonas e outra do Pará.





Todas essas cidades tiveram o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ao qual está vinculada a Defesa Civil Nacional.





A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.