Quase 2 anos após desastre, cidade do ES recebe verba federal de ajuda

Rio Bananal foi o único município do Espírito Santo, na lista das dez cidades brasileiras afetadas por desastres, que vai receber recursos repassados pela Defesa Civil Nacional para ações de resposta e recuperação. O município do Norte capixaba, atingido por uma enchente no começo do ano passado, foi contemplado, um ano e dez meses depois da destruição, com um repasse de R$ 1.029.893,71.
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No dia 8 de janeiro de 2025, choveu 125 milímetros na cidade, provocando a cheia do Rio Bananal, que inundou vários imóveis. A prefeitura teve que encaminhar 15 pessoas para abrigos e outras centenas foram acomodadas em casas de amigos e parentes.
Ao todo, a Defesa Civil repassou, além de Rio Bananal, R$ 22,2 milhões para cinco cidades do Rio Grande do Sul, duas de Minas Gerais e uma do Amazonas e outra do Pará.
Todas essas cidades tiveram o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ao qual está vinculada a Defesa Civil Nacional.
A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.
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