Apex comunica investidores sobre volta de aportes em empreendimentos imobiliários

A Apex Partners começou a dar o primeiro e fundamental passo para sair da profunda crise em que se meteu. Nem de longe as coisas estão solucionadas, o caminho é longo, mas não deixa de ser um primeiro passo. A plataforma de investimentos começou a comunicar aos investidores de empreendimentos imobiliários que os aportes mensais serão retomados pelos veículos de investimento. A injeção periódica de recursos estava parada desde agosto, quando estourou a crise. A expectativa é de que o fluxo retorne entre o final de novembro e início de dezembro. A distribuição de dividendos também será liberada.



O passo só pôde ser dado após a Apex ter solicitado à Justiça a exclusão do pedido de recuperação judicial (RJ) de várias empresas criadas especificamente para que os investidores colocassem recursos nos empreendimentos imobiliários. Falta a ratificação por parte do juiz, mas isso não deve ser problema já que o próprio magistrado à frente da questão na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Carlos Magno Moulin Lima, solicitou que a companhia deixasse claro o perímetro de seu pedido de RJ e deixou claro o seu entendimento sobre o tema: "reitero que os patrimônios das classes de cotas de fundos de investimento, os patrimônios separados constituídos sob regime fiduciário e os patrimônios de afetação não integram o patrimônio das requerentes e não são alcançados pela tutela, nem o serão pelos efeitos do eventual processamento".



Na visão da Apex, isso dá segurança para que os aportes retornem com a devida segurança jurídica e abre caminho para que as operações imobiliárias, o principal negócio da Apex Partners, voltem a rodar. O retorno adequado confirmaria a tese de segregação patrimonial dos veículos de investimento e seria fundamental para a retomada dos trabalhos, fora crise, da própria Apex.



Os grupos de investidores montados pela Apex estão em doze empreendimentos imobiliários, a grande maioria em Vitória e Vila Velha. Desde a eclosão da crise, no princípio de agosto, o futuro das SCPs (Sociedade em Conta de Participação) é um dos grandes debates jurídicos em curso. A ratificação da Justiça sobre a exclusão desses veículos em uma eventual recuperação judicial dará uma organizada na situação.





A ver as cenas dos próximos capítulos.