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Abdo Filho

Apex comunica investidores sobre volta de aportes em empreendimentos imobiliários

Nem de longe as coisas estão solucionadas, o caminho é longo, mas não deixa de ser um primeiro passo para sair da profunda crise em que a plataforma está

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

13 nov 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória. Carlos Alberto Silva

A Apex Partners começou a dar o primeiro e fundamental passo para sair da profunda crise em que se meteu. Nem de longe as coisas estão solucionadas, o caminho é longo, mas não deixa de ser um primeiro passo. A plataforma de investimentos começou a comunicar aos investidores de empreendimentos imobiliários que os aportes mensais serão retomados pelos veículos de investimento. A injeção periódica de recursos estava parada desde agosto, quando estourou a crise. A expectativa é de que o fluxo retorne entre o final de novembro e início de dezembro. A distribuição de dividendos também será liberada.

O passo só pôde ser dado após a Apex ter solicitado à Justiça a exclusão do pedido de recuperação judicial (RJ) de várias empresas criadas especificamente para que os investidores colocassem recursos nos empreendimentos imobiliários. Falta a ratificação por parte do juiz, mas isso não deve ser problema já que o próprio magistrado à frente da questão na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Carlos Magno Moulin Lima, solicitou que a companhia deixasse claro o perímetro de seu pedido de RJ e deixou claro o seu entendimento sobre o tema: "reitero que os patrimônios das classes de cotas de fundos de investimento, os patrimônios separados constituídos sob regime fiduciário e os patrimônios de afetação não integram o patrimônio das requerentes e não são alcançados pela tutela, nem o serão pelos efeitos do eventual processamento".

Na visão da Apex, isso dá segurança para que os aportes retornem com a devida segurança jurídica e abre caminho para que as operações imobiliárias, o principal negócio da Apex Partners, voltem a rodar. O retorno adequado confirmaria a tese de segregação patrimonial dos veículos de investimento e seria fundamental para a retomada dos trabalhos, fora crise, da própria Apex.  

Os grupos de investidores montados pela Apex estão em doze empreendimentos imobiliários, a grande maioria em Vitória e Vila Velha. Desde a eclosão da crise, no princípio de agosto, o futuro das SCPs (Sociedade em Conta de Participação) é um dos grandes debates jurídicos em curso. A ratificação da Justiça sobre a exclusão desses veículos em uma eventual recuperação judicial dará uma organizada na situação.  


A ver as cenas dos próximos capítulos.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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