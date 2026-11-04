Obra em parque no Centro de Vila Velha deve ficar pronta em janeiro de 2027

O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, que fica no Centro de Vila Velha, deve ser concluído até janeiro de 2027. É mais um atraso para uma obra que teve a data de entrega atualizada pela quarta vez. O prazo de conclusão foi estendido por mais 60 dias e, até o momento, 70% dos trabalhos foram realizados.





Iniciada em outubro de 2022, a obra era para ser concluída em outubro de 2023, mas teve o prazo alterado para março de 2024 e, depois, para abril de 2025. Na véspera da inauguração, a Prefeitura de Vila Velha rompeu o contrato com a antiga empreiteira, que havia realizado 40% da obra.





Foi promovida uma nova licitação, com a obra sendo retomada em novembro de 2025. Até agora, a nova empresa já realizou mais 30% da obra, restando outros 30% para a conclusão.