A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Após troca de empresa

Obra em parque no Centro de Vila Velha deve ficar pronta em janeiro de 2027

Iniciada em 2022, construção do Sítio Batalha já teve o cronograma alterado quatro vezes; prefeitura atribui parte do atraso às chuvas

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 14:09

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 nov 2026 às 14:09
Parque Urbano Sítio Batalha
Prefeitura de Vila Velha divulgou novo projeto do Parque Urbano Sítio Batalha em outubro de 2021 Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Correção 

04/11/2026

Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que 70% das obras do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha já estão concluídas, sendo 30% delas realizadas pela empresa contratada após nova licitação. O título e o texto foram corrigidos.

O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, que fica no Centro de Vila Velha, deve ser concluído até janeiro de 2027. É mais um atraso para uma obra que teve a data de entrega atualizada pela quarta vez. O prazo de conclusão foi estendido por mais 60 dias e, até o momento, 70% dos trabalhos foram realizados.


Iniciada em outubro de 2022, a obra era para ser concluída em outubro de 2023, mas teve o prazo alterado para março de 2024 e, depois, para abril de 2025. Na véspera da inauguração, a Prefeitura de Vila Velha rompeu o contrato com a antiga empreiteira, que havia realizado 40% da obra. 


Foi promovida uma nova licitação, com a obra sendo retomada em novembro de 2025. Até agora, a nova empresa já realizou mais 30% da obra, restando outros 30% para a conclusão.

Veja Também 

Imagem de destaque

Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil

Secretaria de Obras de Vila Velha intensifica Operação Tapa-Buracos nesta semana

Vila Velha reforça operação para recuperar ruas com buracos após chuvas

O prazo estipulado pelo segundo contrato de construção do parque urbano é de 360 dias (12 meses). Porém a prefeitura divulgou que prevê concluir essas obras em janeiro de 2027, o que garante o aditivo de mais dois meses (60 dias) para a execução das obras.


Juntando os 29 meses do primeiro contrato, com os 14 meses do segundo, as obras do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha vão durar, até o momento, 43 meses — ou 1.290 dias. São mais de três anos e meio de obras, prazo três vezes maior que o previsto inicialmente.

Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha
Projeto do Parque Urbano Sítio Batalha, em Vila Velha PMVV/Divulgação

Segundo a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, as chuvas registradas, principalmente, em setembro prejudicaram o ritmo dos trabalhos. Atualmente, a empreiteira está realizando os serviços na parte interna das edificações que integram as obras do parque, a exemplo do Centro Cultural e de algumas estruturas de apoio.


As próximas semanas incluem ainda a conclusão das trilhas, dos acessos e do estacionamento, além de outros serviços externos, que dependem das condições climáticas.

Leia Mais

CBN Vitória ao vivo: obras do binário da Rodovia do Sol e as estratégias de segundo turno no ES

Tradicional viaduto de Vila Velha passa por obras e ganha novo guarda-corpo

Ciclistas dividem espaço com carros em trecho de obras na Beira-Mar, em Vitória

Iphan volta atrás e diz que obras em Cariacica foram liberadas após estudos arqueológicos

Obras da Beira-Mar começam nesta segunda (14): veja o que muda no trânsito e rota alternativa

Errata

DD/MM/YYYY

Digite aqui seu texto...

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Obras Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

“Os Farofeiros 3” leva a família Samepal para sua primeira aventura internacional, no Caribe
“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe
Max Bernardes tocando violino
Capixaba cego e com perda auditiva aprende violino com notas no braço
Imagem de destaque
Após 3 meses no vermelho, ES volta ter saldo positivo em vagas com carteira assinada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.