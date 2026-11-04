Obra em parque no Centro de Vila Velha deve ficar pronta em janeiro de 2027

Correção
04/11/2026
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que 70% das obras do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha já estão concluídas, sendo 30% delas realizadas pela empresa contratada após nova licitação. O título e o texto foram corrigidos.
O Parque Municipal Urbano Sítio Batalha, que fica no Centro de Vila Velha, deve ser concluído até janeiro de 2027. É mais um atraso para uma obra que teve a data de entrega atualizada pela quarta vez. O prazo de conclusão foi estendido por mais 60 dias e, até o momento, 70% dos trabalhos foram realizados.
Iniciada em outubro de 2022, a obra era para ser concluída em outubro de 2023, mas teve o prazo alterado para março de 2024 e, depois, para abril de 2025. Na véspera da inauguração, a Prefeitura de Vila Velha rompeu o contrato com a antiga empreiteira, que havia realizado 40% da obra.
Foi promovida uma nova licitação, com a obra sendo retomada em novembro de 2025. Até agora, a nova empresa já realizou mais 30% da obra, restando outros 30% para a conclusão.
O prazo estipulado pelo segundo contrato de construção do parque urbano é de 360 dias (12 meses). Porém a prefeitura divulgou que prevê concluir essas obras em janeiro de 2027, o que garante o aditivo de mais dois meses (60 dias) para a execução das obras.
Juntando os 29 meses do primeiro contrato, com os 14 meses do segundo, as obras do Parque Municipal Urbano Sítio Batalha vão durar, até o momento, 43 meses — ou 1.290 dias. São mais de três anos e meio de obras, prazo três vezes maior que o previsto inicialmente.
Segundo a Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, as chuvas registradas, principalmente, em setembro prejudicaram o ritmo dos trabalhos. Atualmente, a empreiteira está realizando os serviços na parte interna das edificações que integram as obras do parque, a exemplo do Centro Cultural e de algumas estruturas de apoio.
As próximas semanas incluem ainda a conclusão das trilhas, dos acessos e do estacionamento, além de outros serviços externos, que dependem das condições climáticas.
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