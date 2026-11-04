Suzano avança na conexão de áreas de Mata Atlântica e prevê ligar mais 190 mil hectares até 2030

A Suzano, maior produtora de celulose do mundo, já trabalha para conectar áreas de vegetação nativa entre o Espírito Santo e a Bahia e prevê ligar mais 190 mil hectares até 2030, como parte de seu compromisso nacional de conectar 500 mil hectares por meio de corredores ecológicos. A iniciativa busca contribuir para a conservação da Mata Atlântica, bioma do qual restam 24% da cobertura original.





Para entender a importância do projeto, é necessário conhecer o problema a se resolver: a fragmentação da Mata Atlântica. Ao longo de décadas de mudança no uso e cobertura do solo, transformando áreas de floresta nativa em áreas agricultáveis, de criação de gado e de expansão urbana, o bioma foi reduzido a pedaços isolados de floresta, cercados por atividades humanas. Quando isso acontece, animais ficam presos a "ilhas de vegetação" e acabam não conseguindo se deslocar para buscar comida, se reproduzir ou escapar de ameaças, o que aumenta o risco de extinção de espécies inteiras.





É justamente para favorecer a conexão entre essas áreas que a Suzano vem investindo na implantação de corredores ecológicos. Na prática, são faixas de vegetação nativa que contribuem para conectar fragmentos florestais, favorecendo o deslocamento dos animais entre áreas preservadas e ampliando as possibilidades de acesso a alimento, reprodução e abrigo. Com o desenvolvimento da vegetação ao longo do tempo, essas conexões podem se consolidar e contribuir ainda mais para a conservação da biodiversidade. A empresa afirma acompanhar a evolução das áreas restauradas por meio de monitoramento de fauna e flora, mas ainda sem resultado quantitativo fechado.





Segundo Tiago Pereira, consultor de Sustentabilidade da Suzano, a meta local integra um compromisso nacional de conectar 500 mil hectares (aproximadamente 700 mil campos de futebol) por corredores ecológicos até 2030, somando as áreas onde a empresa opera nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Até 2025, a companhia já havia conectado 214.368 hectares por meio desses corredores (aproximadamente 43% da meta), dos quais 55.366 hectares somente no último ano, segundo o Relatório de Sustentabilidade da empresa.





A conta soma o tamanho total dos fragmentos de vegetação nativa que passam a ficar ligados pelo corredor, não apenas o trecho restaurado entre eles. "Se tenho um fragmento com 10 mil hectares e outro com 20 mil e faço um corredor entre os dois restaurando 100 hectares, eu reporto 30 mil hectares conectados", exemplifica.





No Espírito Santo, o projeto mais avançado é batizado de Corredor Central da Mata Atlântica, considerado um dos trechos mais relevantes para conservação de biodiversidade do país. A maior parte do trajeto passa por terras da própria Suzano, mas não toda.





"Tem também áreas de terceiros, então existe todo esse trabalho de negociação, de convencimento, de diálogo, às vezes com a comunidade, com proprietários desses locais onde os corredores passam", explica o engenheiro florestal e analista de Licenciamento Ambiental Sênior na Suzano, Guilherme Moro Neto.