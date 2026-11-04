Suzano avança na conexão de áreas de Mata Atlântica e prevê ligar mais 190 mil hectares até 2030

A urgência do projeto tem explicação na história recente do bioma. A Mata Atlântica é um dos cinco maiores hotspots de biodiversidade do mundo (termo usado para designar regiões que concentram grande diversidade de espécies e estão sob forte ameaça de desaparecer) e chegou a cobrir cerca de 1,3 milhão de km² no país. Para se ter ideia dessa dimensão, a área corresponde a 130 milhões de hectares ou 1,8 bilhão de campos de futebol.
Hoje, restam apenas 24% de remanescentes da cobertura original, segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora o bioma desde 1985. Desse total, pouco mais da metade, 12,4%, corresponde a florestas maduras, áreas consideradas mais preservadas e estratégicas.
Aprofundando o olhar, é possível observar o papel particular que o Espírito Santo exerce neste cenário. O Estado é um dos únicos três do país que é coberto exclusivamente pela Mata Atlântica, o que significa que o ES já foi inteiramente coberto pelo bioma. Ainda assim, a mata nativa em território capixaba está estabilizada em torno de 20% de cobertura há mais de 30 anos, segundo o Inpe.
Uma das reservas florestais mais importantes do Estado fica localizada no Norte, denominada Reserva Biológica de Sooretama, com 27,8 mil hectares, somada à Reserva Natural Vale, com cerca de 23 mil hectares, e a duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Juntas, elas formam a Reserva da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, reconhecida pela Unesco em 1999, estendendo-se de Regência, no Espírito Santo, até Una, no Sul da Bahia, da qual o Estado abriga 46% das florestas.
É nesse contexto que a Suzano mantém hoje 109 mil hectares de área de conservação sob gestão direta da empresa em nível nacional, dos quais 4,9 mil hectares são Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVCs), especificamente no Espírito Santo.
*Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Giuliane Calvi