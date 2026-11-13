Cidades do ES recebem alerta de tempestade e queda de granizo

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (12), em frente à delegacia de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, por perseguir e cometer violência psicológica contra a ex-companheira, de 41 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito seguiu a mulher até a unidade policial, onde ficou à espera dela.





De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia aos prantos para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento. O casal estava junto havia cerca de um ano e quatro meses, mas havia terminado na quarta-feira (11), após a mulher sofrer agressões físicas, segundo o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo.





Na tarde de quinta-feira, ao procurar a polícia para denunciar as agressões e solicitar medidas protetivas, a mulher foi seguida pelo ex-companheiro até a porta da delegacia. No local, ele passou a intimidá-la e permaneceu nas proximidades.





Policiais civis presenciaram parte da situação e encontraram o suspeito encostado no muro da unidade. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.