Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES

Maior produtor de pimenta-do-reino do Espírito Santo e um dos principais produtores de café conilon do Estado, o município de São Mateus será palco de mais uma edição do evento Empório Pimentas & Cafés, nos dias 13 e 14 de novembro. A entrada é gratuita.





O local do encontro será a Praça Amélia Boroto, que receberá shows musicais, manifestações da cultura popular, cozinha-show com aulas de culinária e um espaço de gastronomia com degustações e outros atrativos.





Além de participar das experiências culinárias e assistir às apresentações culturais, o público poderá circular pela feira de turismo e negócios e conhecer mais de perto os produtos que se destacam na economia mateense.





Além do café e da pimenta-do-reino, a pimenta-rosa é um ingrediente local que merece atenção. Em publicação de maio de 2025, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destacou São Mateus como o maior polo nacional da especiaria, com Indicação Geográfica conquistada em 2023.