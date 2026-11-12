Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES

Maior produtor de pimenta-do-reino do Espírito Santo e um dos principais produtores de café conilon do Estado, o município de São Mateus será palco de mais uma edição do evento Empório Pimentas & Cafés, nos dias 13 e 14 de novembro. A entrada é gratuita.
O local do encontro será a Praça Amélia Boroto, que receberá shows musicais, manifestações da cultura popular, cozinha-show com aulas de culinária e um espaço de gastronomia com degustações e outros atrativos.
Além de participar das experiências culinárias e assistir às apresentações culturais, o público poderá circular pela feira de turismo e negócios e conhecer mais de perto os produtos que se destacam na economia mateense.
Além do café e da pimenta-do-reino, a pimenta-rosa é um ingrediente local que merece atenção. Em publicação de maio de 2025, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destacou São Mateus como o maior polo nacional da especiaria, com Indicação Geográfica conquistada em 2023.
Os estandes, a Feira de Turismo e Negócios e a praça de alimentação estarão abertos a partir das 18h na sexta-feira (13) e às 15h no sábado (14). A trilha sonora contará com shows de Felipe Bremenkamp, Arthur Rissari, Luma & Banda, Diego Rodrigues e Dan Rocha. A festa contará também com o Cortejo do Jongo de Nagô Cosme Damião.
O concurso da rainha também fará parte da programação, nos dois dias. As finalistas participarão da abertura oficial, na sexta-feira, às 19h, no Pavilhão Pimenta-do-Reino. A coroação da ganhadora está marcada para sábado, às 20h, no palco principal.
Para quem gosta de esportes, a sexta-feira terá campeonato de vôlei de areia a partir das 18h, com finais e premiação às 23h. No sábado, o futevôlei começa às 9h, com finais e premiação às 17h.
EMPÓRIO PIMENTAS & CAFÉS
Quando: 13 e 14 de novembro de 2026 (sexta-feira e sábado)
Onde: Praça Amélia Boroto. Rua João Pinto Bandeira, 74, Carapina, São Mateus
Horários: sexta, a partir das 18h; sábado, a partir das 9h (programação esportiva) e a partir das 15h (gastronomia e cultura)
Entrada gratuita
Mais informações: @emporiopimentasecafes.