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Sabores da terra

Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES

Realizado em São Mateus nos dias 13 e 14 de novembro, o evento Empório Pimentas & Cafés terá entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 20:10

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus
A gastronomia será um dos principais atrativos do evento, na Praça Amélia Boroto. Foto:
 Acervo/Empório Pimentas & Cafés

Maior produtor de pimenta-do-reino do Espírito Santo e um dos principais produtores de café conilon do Estado, o município de São Mateus será palco de mais uma edição do evento Empório Pimentas & Cafésnos dias 13 e 14 de novembro. A entrada é gratuita.


O local do encontro será a Praça Amélia Boroto, que receberá shows musicais, manifestações da cultura popular, cozinha-show com aulas de culinária e um espaço de gastronomia com degustações e outros atrativos. 


Além de participar das experiências culinárias e assistir às apresentações culturais, o público poderá circular pela feira de turismo e negócios e conhecer mais de perto os produtos que se destacam na economia mateense.


Além do café e da pimenta-do-reino, a pimenta-rosa é um ingrediente local que merece atenção. Em publicação de maio de 2025, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destacou São Mateus como o maior polo nacional da especiaria, com Indicação Geográfica conquistada em 2023.

Concurso, música e esportes

Os estandes, a Feira de Turismo e Negócios e a praça de alimentação estarão abertos a partir das 18h na sexta-feira (13) e às 15h no sábado (14). A trilha sonora contará com shows de Felipe Bremenkamp, Arthur Rissari, Luma & Banda, Diego Rodrigues e Dan Rocha. A festa contará também com o Cortejo do Jongo de Nagô Cosme Damião.


O concurso da rainha também fará parte da programação, nos dois dias. As finalistas participarão da abertura oficial, na sexta-feira, às 19h, no Pavilhão Pimenta-do-Reino. A coroação da ganhadora está marcada para sábado, às 20h, no palco principal.


Para quem gosta de esportes, a sexta-feira terá campeonato de vôlei de areia a partir das 18h, com finais e premiação às 23h. No sábado, o futevôlei começa às 9h, com finais e premiação às 17h.

EMPÓRIO PIMENTAS & CAFÉS

Quando: 13 e 14 de novembro de 2026 (sexta-feira e sábado)

Onde: Praça Amélia Boroto. Rua João Pinto Bandeira, 74, Carapina, São Mateus

Horários: sexta, a partir das 18h; sábado, a partir das 9h (programação esportiva) e a partir das 15h (gastronomia e cultura)

Entrada gratuita

Mais informações: @emporiopimentasecafes.

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