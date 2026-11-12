Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou, na terça-feira (10), um protocolo de enfrentamento ao racismo, com medidas para prevenir situações de discriminação racial, acolher vítimas e orientar o encaminhamento de denúncias dentro da instituição. A iniciativa prevê campanhas educativas, capacitação de servidores e a estruturação de redes de apoio psicológico à comunidade acadêmica.





O documento, chamado de Protocolo Institucional de Enfrentamento ao Racismo, foi desenvolvido por um grupo de trabalho formado por representantes de diferentes setores da Ufes, incluindo estudantes, professores, técnicos administrativos, integrantes de povos e comunidades tradicionais e representantes dos campi de Alegre e São Mateus. As ações estão divididas em três frentes: prevenção, acolhimento e identificação de casos.





Na área de prevenção, estão previstas campanhas educativas, ações de letramento racial, cursos de capacitação e eventos voltados a estudantes, professores e servidores.





Já a frente de acolhimento e proteção prevê a estruturação de redes de apoio psicológico, escuta qualificada e procedimentos para proteger as vítimas e evitar retaliações. A terceira área é voltada à identificação de situações de racismo, à orientação das vítimas e à definição de canais para o registro e encaminhamento de denúncias.





Segundo a universidade, o documento segue diretrizes federais de enfrentamento ao assédio e à discriminação, além de políticas de promoção da igualdade racial e do Estatuto da Igualdade Racial.