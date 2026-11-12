Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou, na terça-feira (10), um protocolo de enfrentamento ao racismo, com medidas para prevenir situações de discriminação racial, acolher vítimas e orientar o encaminhamento de denúncias dentro da instituição. A iniciativa prevê campanhas educativas, capacitação de servidores e a estruturação de redes de apoio psicológico à comunidade acadêmica.
O documento, chamado de Protocolo Institucional de Enfrentamento ao Racismo, foi desenvolvido por um grupo de trabalho formado por representantes de diferentes setores da Ufes, incluindo estudantes, professores, técnicos administrativos, integrantes de povos e comunidades tradicionais e representantes dos campi de Alegre e São Mateus. As ações estão divididas em três frentes: prevenção, acolhimento e identificação de casos.
Na área de prevenção, estão previstas campanhas educativas, ações de letramento racial, cursos de capacitação e eventos voltados a estudantes, professores e servidores.
Já a frente de acolhimento e proteção prevê a estruturação de redes de apoio psicológico, escuta qualificada e procedimentos para proteger as vítimas e evitar retaliações. A terceira área é voltada à identificação de situações de racismo, à orientação das vítimas e à definição de canais para o registro e encaminhamento de denúncias.
Segundo a universidade, o documento segue diretrizes federais de enfrentamento ao assédio e à discriminação, além de políticas de promoção da igualdade racial e do Estatuto da Igualdade Racial.
Uma das propostas em discussão é a produção de cartilhas e gibis para abordar o tema de maneira acessível. Segundo a assistente social Luana Curitiba, integrante do grupo de trabalho, a universidade também avalia desenvolver ações educativas fora dos campi, em parceria com outras instituições.
"Estamos pensando em desenvolver cartilhas ou gibis, algo lúdico, mas que traga a informação necessária. Estamos considerando também o entorno. Será que podemos fazer formações pensando nos estudantes que vão entrar na Universidade? Será que podemos fazer trabalhos com a Sedu [Secretaria da Educação] e com outros entes fora da Universidade?", afirmou, em texto divulgado pela Ufes.
A secretária de Ações Afirmativas e Diversidade da Ufes, Patrícia Rufino, destacou que a participação de toda a comunidade acadêmica será fundamental para a aplicação das medidas.
"Esta iniciativa é um compromisso institucional concreto, mas é muito importante que tenhamos apoio de todos os segmentos da Universidade, para que as pessoas se eduquem e eduquem suas equipes, porque assim estaremos educando também a sociedade", declarou.
O lançamento ocorreu no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras, em Vitória, e contou com uma palestra do professor Gustavo Forde sobre a importância de protocolos de enfrentamento ao racismo nas instituições.
*Este conteúdo foi produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.