ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Educação

Ufes lança protocolo para combater racismo e acolher vítimas

Medidas incluem campanhas educativas, apoio psicológico e orientação para denúncias de discriminação racial na universidade

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 19:53

Kamila Rossi

Kamila Rossi

Publicado em 

12 nov 2026 às 19:53
Campus da Ufes de Goiabeiras Ricardo Medeiros/Arquivo

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou, na terça-feira (10), um protocolo de enfrentamento ao racismo, com medidas para prevenir situações de discriminação racial, acolher vítimas e orientar o encaminhamento de denúncias dentro da instituição. A iniciativa prevê campanhas educativas, capacitação de servidores e a estruturação de redes de apoio psicológico à comunidade acadêmica.


O documento, chamado de Protocolo Institucional de Enfrentamento ao Racismo, foi desenvolvido por um grupo de trabalho formado por representantes de diferentes setores da Ufes, incluindo estudantes, professores, técnicos administrativos, integrantes de povos e comunidades tradicionais e representantes dos campi de Alegre e São Mateus. As ações estão divididas em três frentes: prevenção, acolhimento e identificação de casos.


Na área de prevenção, estão previstas campanhas educativas, ações de letramento racial, cursos de capacitação e eventos voltados a estudantes, professores e servidores.


Já a frente de acolhimento e proteção prevê a estruturação de redes de apoio psicológico, escuta qualificada e procedimentos para proteger as vítimas e evitar retaliações. A terceira área é voltada à identificação de situações de racismo, à orientação das vítimas e à definição de canais para o registro e encaminhamento de denúncias.


Segundo a universidade, o documento segue diretrizes federais de enfrentamento ao assédio e à discriminação, além de políticas de promoção da igualdade racial e do Estatuto da Igualdade Racial. 

Ações podem se estender para fora dos campi

Uma das propostas em discussão é a produção de cartilhas e gibis para abordar o tema de maneira acessível. Segundo a assistente social Luana Curitiba, integrante do grupo de trabalho, a universidade também avalia desenvolver ações educativas fora dos campi, em parceria com outras instituições.


"Estamos pensando em desenvolver cartilhas ou gibis, algo lúdico, mas que traga a informação necessária. Estamos considerando também o entorno. Será que podemos fazer formações pensando nos estudantes que vão entrar na Universidade? Será que podemos fazer trabalhos com a Sedu [Secretaria da Educação] e com outros entes fora da Universidade?", afirmou, em texto divulgado pela Ufes.


A secretária de Ações Afirmativas e Diversidade da Ufes, Patrícia Rufino, destacou que a participação de toda a comunidade acadêmica será fundamental para a aplicação das medidas.


"Esta iniciativa é um compromisso institucional concreto, mas é muito importante que tenhamos apoio de todos os segmentos da Universidade, para que as pessoas se eduquem e eduquem suas equipes, porque assim estaremos educando também a sociedade", declarou.


O lançamento ocorreu no Cine Metrópolis, no campus de Goiabeiras, em Vitória, e contou com uma palestra do professor Gustavo Forde sobre a importância de protocolos de enfrentamento ao racismo nas instituições.


*Este conteúdo foi produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

Veja Também 

Fórum Cível da Serra

Supermercado é condenado por racismo e falsa acusação de furto no ES

Imagem de destaque

ES registra alta em crimes de racismo, homofobia e transfobia

Luta contra o racismo

Registros de racismo crescem 13% no Brasil em 2025; SC tem maior taxa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

UFES Racismo Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento Empório Pimentas & Cafés, realizado em São Mateus
Pimenta-do-reino e café conilon são destaques de festival no Norte do ES
Logotipo do PSB
PSB autoriza formar federação com PDT em busca de sobrevivência, mas impõe limites
Canal da Costa será tampado e ganhará parque linear até outubro de 2026
Obra do Canal da Costa fica para fevereiro após problema em demolição de ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.