Câmara da Serra oficializa retorno de Saulinho à presidência e exonera servidores de suplente

A Câmara da Serra publicou, nesta sexta-feira (13), a portaria que oficializa o retorno de Saulinho da Academia (PDT) ao mandato de vereador e à presidência da Casa. O mesmo ato exonera os servidores comissionados do gabinete de Sérgio Peixoto (PDT), suplente que deixa o plenário com a volta do titular.
A Portaria nº 1.248, datada de quinta-feira (12) e publicada no Diário Oficial da Serra, mantém no cargo o chefe de gabinete de Peixoto. Ele ficará responsável pela conferência dos bens e pelas demais providências administrativas ligadas à saída do suplente.
Com o retorno de Saulinho, William Miranda (União), que assumiu interinamente o comando da Câmara durante o afastamento, volta à vice-presidência. A previsão é que Saulinho reassuma formalmente na sessão de segunda-feira (16).
Saulinho estava afastado desde 23 de setembro de 2025. Na terça-feira (10), a ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acolheu parcialmente um recurso da defesa e autorizou o retorno do vereador. Entre as restrições mantidas está a proibição de contato com os demais réus e com testemunhas.
A ação penal por suspeita de corrupção passiva segue em andamento. Segundo a acusação, o caso envolve uma suposta negociação de vantagens indevidas ligada a uma emenda a um projeto sobre regularização de imóveis na Serra. Cleber Serrinha (MDB), réu no mesmo processo, também obteve autorização do STJ para voltar ao mandato e teve o retorno oficializado pela Câmara no dia 4.