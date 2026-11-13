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De volta ao cargo

Câmara da Serra oficializa retorno de Saulinho à presidência e exonera servidores de suplente

Portaria publicada nesta sexta-feira (13) restabelece o mandato do vereador após decisão do STJ; chefe de gabinete de Sérgio Peixoto fica no cargo para concluir a conferência dos bens

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:40

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

13 nov 2026 às 12:40
Saulinho da Academia (PDT) vai presidir a Câmara da Serra por mais dois anos
Saulinho da Academia (PDT) vai presidir a Câmara da Serra por mais dois anos Redes sociais

A Câmara da Serra publicou, nesta sexta-feira (13), a portaria que oficializa o retorno de Saulinho da Academia (PDT) ao mandato de vereador e à presidência da Casa. O mesmo ato exonera os servidores comissionados do gabinete de Sérgio Peixoto (PDT), suplente que deixa o plenário com a volta do titular.


A Portaria nº 1.248, datada de quinta-feira (12) e publicada no Diário Oficial da Serra, mantém no cargo o chefe de gabinete de Peixoto. Ele ficará responsável pela conferência dos bens e pelas demais providências administrativas ligadas à saída do suplente.


Com o retorno de Saulinho, William Miranda (União), que assumiu interinamente o comando da Câmara durante o afastamento, volta à vice-presidência. A previsão é que Saulinho reassuma formalmente na sessão de segunda-feira (16).

Volta autorizada pelo STJ

Saulinho estava afastado desde 23 de setembro de 2025. Na terça-feira (10), a ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acolheu parcialmente um recurso da defesa e autorizou o retorno do vereador. Entre as restrições mantidas está a proibição de contato com os demais réus e com testemunhas.


A ação penal por suspeita de corrupção passiva segue em andamento. Segundo a acusação, o caso envolve uma suposta negociação de vantagens indevidas ligada a uma emenda a um projeto sobre regularização de imóveis na Serra. Cleber Serrinha (MDB), réu no mesmo processo, também obteve autorização do STJ para voltar ao mandato e teve o retorno oficializado pela Câmara no dia 4.

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