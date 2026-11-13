Estamos na antevéspera do fim da polarização?

Um amigo, às vésperas do segundo turno das eleições, revelou a mim o motivo pelo qual iria votar em Lula: “Se ele ganhar, o lulismo vai acabar porque Lula está com idade avançada e não conseguirá eleger um sucessor, e o bolsonarismo também irá acabar porque Bolsonaro nunca mais conseguirá eleger alguém da sua família”. A lógica do meu amigo me veio à lembrança nos dias seguintes à divulgação do resultado do pleito, com Flávio Bolsonaro se autoexilando nos Estados Unidos e Lula tropeçando na sua já conhecida aversão ao equilíbrio das contas públicas.
As consequências desses fatos todos conhecemos. A ausência de Flávio Bolsonaro deixou órfãos os quase 60 milhões de eleitores que sufragaram o seu nome. Os partidos que o apoiaram estão à deriva, sem liderança, perdidos e incapazes de definir um discurso unificado que demonstre força mesmo tendo sido amplamente vitoriosos na disputa das cadeiras do Senado e da Câmara dos Deputados. A direita está rachada e fragilizada, sem condições até mesmo de se unir na disputa das presidências da Câmara e do Senado.
As primeiras mensagens de Flávio Bolsonaro no seu autoexílio – a tal do “Brazil” com “z” e do “verdadeiro presidente eleito”, e a segunda do “líder do Brasil” – foram a maior demonstração de que ele não se encontra preparado para assumir o papel de conduzir a oposição a mais de 6 mil quilômetros de distância. Não é sem razão que a sua base de apoio reconheceu o resultado das urnas e procura encontrar caminhos distantes dos que podem ser os preferidos da família Bolsonaro.
Enquanto isso, Lula não sai do palanque onde, como candidato, disse que é preciso “parar com essa babaquice de fazer superávit, de ter controle fiscal”. No último dia 6, na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, já reeleito, repetiu arrogante: “Quantos países do mundo têm a seriedade fiscal que nós temos?” Nem no seu pronunciamento em rede na TV, no domingo passado, Lula conseguiu explicar como conseguirá pagar as contas das promessas eleitoreiras que fez durante a campanha. Ou seja, o presidente continua encarnando a personagem do candidato ao deixar transparecer que, na sua opinião, essa história de que é essencial ter equilíbrio nas contas públicas é conversa fiada dos economistas.
É por essa e por outras que o índice da Bolsa de Valores brasileira caiu por seis dias seguidos, derretendo em quase 20% o valor das empresas. O dólar chegou à sua maior cotação no ano, o Copom do Banco Central freou a sequência de queda da taxa básica de juros e os especialistas passaram a prever alta na inflação futura e queda na expectativa de crescimento do PIB. O Relatório de Riscos Fiscais da União, divulgado pelo Tesouro Nacional, passou a prever que a dívida bruta do Brasil chegará a 83,7% do PIB no final de 2026 (esse percentual era de 71,7% no início do terceiro mandato de Lula) e que, se continuar crescendo no ritmo atual, atingirá 89,7% em 2030.
Enquanto Lula continua sem entender – ou a fingir que não entende – que o desequilíbrio dos gastos públicos é o principal problema do país, e que os juros não caem por causa desse fato, o endividamento das famílias bate recorde: 81,7% delas estão endividadas (o maior percentual da série histórica) e, segundo a Serasa, 84,2 milhões de brasileiros estão inadimplentes com os seus compromissos financeiros. As empresas não estão em situação diferente: 2,4 mil pediram para entrar no regime de recuperação judicial em 2025, recorde da série histórica iniciada em 2005, entre as quais grandes varejistas do comércio. Há especialistas que já estão prevendo um início de estagflação em 2027.
Acrescente-se a esse ambiente a notória incapacidade tanto de Lula quanto de Jair Bolsonaro (e nisso eles sempre foram semelhantes) de formar líderes que possam herdar os votos dos seus legados – o lulismo e o bolsonarismo. Em todos esses anos no poder – 12 de Lula e quase 6 de Dilma – Lula não conseguiu formar uma liderança capaz de herdar o seu carisma e a sua capacidade de transformar isso em votos. E Bolsonaro, apesar de surfar na onda de mudanças que cresceu no Brasil após as grandes manifestações de rua de 2013, que coloriram o país de verde e amarelo, também nunca demonstrou vontade de forjar outra liderança fora dos quadros da sua família.
Diante de tantas trapalhadas de lado a lado, pode ser que o meu amigo eleitor de Lula tenha razão. Quem sabe estamos vivendo a antevéspera do fim da polarização Lula-Bolsonaro?