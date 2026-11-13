Estamos na antevéspera do fim da polarização?

As primeiras mensagens de Flávio Bolsonaro no seu autoexílio – a tal do “Brazil” com “z” e do “verdadeiro presidente eleito”, e a segunda do “líder do Brasil” – foram a maior demonstração de que ele não se encontra preparado para assumir o papel de conduzir a oposição a mais de 6 mil quilômetros de distância. Não é sem razão que a sua base de apoio reconheceu o resultado das urnas e procura encontrar caminhos distantes dos que podem ser os preferidos da família Bolsonaro.





Enquanto isso, Lula não sai do palanque onde, como candidato, disse que é preciso “parar com essa babaquice de fazer superávit, de ter controle fiscal”. No último dia 6, na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, já reeleito, repetiu arrogante: “Quantos países do mundo têm a seriedade fiscal que nós temos?” Nem no seu pronunciamento em rede na TV, no domingo passado, Lula conseguiu explicar como conseguirá pagar as contas das promessas eleitoreiras que fez durante a campanha. Ou seja, o presidente continua encarnando a personagem do candidato ao deixar transparecer que, na sua opinião, essa história de que é essencial ter equilíbrio nas contas públicas é conversa fiada dos economistas.





É por essa e por outras que o índice da Bolsa de Valores brasileira caiu por seis dias seguidos, derretendo em quase 20% o valor das empresas. O dólar chegou à sua maior cotação no ano, o Copom do Banco Central freou a sequência de queda da taxa básica de juros e os especialistas passaram a prever alta na inflação futura e queda na expectativa de crescimento do PIB. O Relatório de Riscos Fiscais da União, divulgado pelo Tesouro Nacional, passou a prever que a dívida bruta do Brasil chegará a 83,7% do PIB no final de 2026 (esse percentual era de 71,7% no início do terceiro mandato de Lula) e que, se continuar crescendo no ritmo atual, atingirá 89,7% em 2030.