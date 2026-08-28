Quais são os sintomas da Febre do Nilo Ocidental? Entenda quando essa infecção viral aguda pode ser perigosa

O médico infectologista Dr. Thiago Ribeiro, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que a doença integra o grupo das arboviroses, isto é, doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos, e pode apresentar desde quadros leves até formas graves. “Na maioria dos casos, a infecção não provoca sintomas ou causa apenas manifestações leves. O desafio é que esses sinais podem ser confundidos com os de outras doenças infecciosas”, alerta.