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Quais são os sintomas da Febre do Nilo Ocidental? Entenda quando essa infecção viral aguda pode ser perigosa

Em uma pequena parcela dos pacientes, o vírus pode atingir o sistema nervoso e provocar meningite, encefalite ou meningoencefalite.

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 16:14

Portal Edicase

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Publicado em 

28 ago 2026 às 16:14
A Febre do Nilo Ocidental é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados (Imagem: Lightspring | Shutterstock)
A Febre do Nilo Ocidental é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados Crédito: Imagem: Lightspring | Shutterstock

Febre, dor de cabeça e dores musculares são sintomas presentes no diagnóstico de muitas doenças, mas também podem estar relacionados à Febre do Nilo Ocidental, infecção que vem sendo conhecida nos últimos dias com o surgimento de casos no Brasil. A condição é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero  Culex  (pernilongo). 

O médico infectologista Dr. Thiago Ribeiro, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, explica que a doença integra o grupo das arboviroses, isto é, doenças virais transmitidas por artrópodes, como mosquitos e carrapatos, e pode apresentar desde quadros leves até formas graves. “Na maioria dos casos, a infecção não provoca sintomas ou causa apenas manifestações leves. O desafio é que esses sinais podem ser confundidos com os de outras doenças infecciosas”, alerta.

Quais são os sintomas comuns da Febre do Nilo Ocidental?

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% das pessoas infectadas não apresentam sintomas. Quando eles aparecem, os mais comuns são:

  • Febre;
  • Dor de cabeça;
  • Cansaço e mal-estar;
  • Dores musculares;
  • Náuseas e vômitos;
  • Manchas na pele;
  • Aumento dos gânglios linfáticos.

A maioria dos casos sintomáticos é leve e apresenta melhora espontânea. No entanto, o Dr. Thiago Ribeiro alerta que, em uma pequena parcela dos pacientes, o vírus pode atingir o sistema nervoso e provocar meningite, encefalite ou meningoencefalite.

“Também podem surgir confusão mental, convulsões, tremores, fraqueza muscular e paralisia. Febre acompanhada de rigidez na nuca, alteração de consciência, convulsões ou fraqueza muscular são sinais de alerta e precisam de avaliação médica imediata”, ressalta.

Por ter sintomas semelhantes aos de outras infecções, a avaliação médica é essencial para identificar a Febre do Nilo Ocidental (Imagem: Jarun Ontakrai | Shutterstock)
Por ter sintomas semelhantes aos de outras infecções, a avaliação médica é essencial para identificar a Febre do Nilo Ocidental Crédito: Imagem: Jarun Ontakrai | Shutterstock

Diagnóstico da Febre do Nilo Ocidental

O diagnóstico da Febre do Nilo Ocidental considera os sintomas, o histórico de exposição a mosquitos e a possibilidade de circulação do vírus na região. A confirmação pode ser feita por exames laboratoriais, como a pesquisa de anticorpos contra o vírus e testes moleculares em situações específicas. Por apresentar sintomas semelhantes aos de outras infecções, a avaliação médica é fundamental para diferenciar a infecção de outras doenças.

Tratamento contra a doença

Não existem remédios específicos para tratar o vírus. O tratamento é direcionado ao controle dos sintomas e ao suporte do paciente. Nos casos graves, pode ser necessária internação para acompanhamento e tratamento das complicações neurológicas. “Como não há um tratamento antiviral específico, o atendimento busca controlar os sintomas e oferecer suporte adequado, principalmente quando há comprometimento neurológico”, explica o infectologista.

Como prevenir a Febre do Nilo Ocidental?

Atualmente, não existe antiviral específico nem vacina para prevenir a doença. A principal forma de prevenção é evitar a picada dos mosquitos. Por isso, algumas medidas importantes são:

  • Utilizar repelente;
  • Preferir roupas que cubram braços e pernas;
  • Utilizar telas em portas e janelas;
  • Utilizar mosquiteiros;
  • Eliminar recipientes com água parada.

Por Camila Souza Crepaldi

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