Adolescente morre em acidente entre bicicleta e moto em Cariacica

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente entre a bicicleta que ele pilotava e um motocicleta no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde de quarta-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, o motociclista, de 27 anos, relatou que o adolescente estaria empinando a bicicleta, quando teria perdido o controle e atingido a moto que passava pela rua.





O ciclista morreu no local. Já o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Segundo a PM, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. No entanto, os militares constataram que o condutor da moto não possui Carteira Nacional de Habiliação (CNH).





Após receber atendimento médico, o homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado. "Não havia indícios de que o homem teria cometido crime para a prisão em flagrante e ele também permaneceu no local do acidente, previsto no Código de Trânsito Brasileiro", informou a corporação.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O nome da vítima não foi divulgado.