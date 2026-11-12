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Grande Vitória

Adolescente morre em acidente entre bicicleta e moto em Cariacica

Segundo a PM, o motociclista, de 27 anos, relatou que o adolescente estaria empinando a bicicleta, quando teria perdido o controle e atingido a moto que passava pela rua

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 16:31

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

12 nov 2026 às 16:31
Acidente Nova Valverde
Ciclista morre em acidente em Nova Valverde, em Cariacica Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 16 anos morreu em um acidente entre a bicicleta que ele pilotava e um motocicleta no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde de quarta-feira (11).


Segundo a Polícia Militar, o motociclista, de 27 anos, relatou que o adolescente estaria empinando a bicicleta, quando teria perdido o controle e atingido a moto que passava pela rua. 


O ciclista morreu no local. Já o motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Segundo a PM, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. No entanto, os militares constataram que o condutor da moto não possui Carteira Nacional de Habiliação (CNH).


Após receber atendimento médico, o homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido e liberado. "Não havia indícios de que o homem teria cometido crime para a prisão em flagrante e ele também permaneceu no local do acidente, previsto no Código de Trânsito Brasileiro", informou a corporação. 


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O nome da vítima não foi divulgado. 

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