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Tráfico

Jovem é preso com drogas, arma e mais de R$ 8 mil em Cachoeiro

Suspeito de 23 anos foi preso após denúncia de tráfico; segundo a PM, ele utilizava um carro para distribuir entorpecentes em dois imóveis.

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 11:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 nov 2026 às 11:16
Homem é preso com drogas, arma e mais de R$ 8 mil em Cachoeiro
Homem é preso com drogas, arma e mais de R$ 8 mil em Cachoeiro Polícia Militar

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante com drogas, uma arma e mais de R$ 8 mil em dinheiro após denúncias de tráfico no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, ele utilizava um carro para distribuir entorpecentes em dois endereços.


De acordo com a Polícia Militar, equipes receberam informações de que o homem usava um Volkswagen T-Cross para fazer a distribuição e mantinha as drogas armazenadas em dois imóveis. Ele foi localizado nas proximidades de uma das casas, no bairro Bom Pastor.


Em seguida, os policiais o viram em frente a outro imóvel, no bairro Abelardo Ferreira Machado. No local, foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão e materiais utilizados para embalagem.


Já na residência do bairro Bom Pastor, os militares encontraram um revólver calibre .38, 36 munições, um coldre, maconha, haxixe e R$ 8 mil em dinheiro.


Ao todo, foram apreendidos 3,485 quilos de maconha, 195 gramas de cocaína prensada, 30 pinos de cocaína, cinco unidades de haxixe tipo PAC e 90 gramas de haxixe, além de materiais utilizados no preparo e na embalagem das drogas.


Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 


O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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