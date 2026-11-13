Quadra, playground e deques: Vitória entrega obras da orla de Andorinhas no domingo (15)

Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e jogar pedras contra a casa dela, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (12). Durante a abordagem, ele também xingou os policiais militares. O nome do suspeito não será divulgado para não expor a vítima.





A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Aos agentes, a mulher, também de 48 anos, contou que o ex-companheiro estava desde o meio-dia em frente à residência, jogando pedras, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos. Ela também relatou que sofria agressões e insultos frequentes.





Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele resistiu e passou a xingar os militares. O homem foi algemado e colocado no compartimento da viatura, onde continuou a desacatar os agentes e a dar chutes até a chegada à Delegacia Regional de Vila Velha.





Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, além de resistência à ação policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.