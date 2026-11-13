Quadra, playground e deques: Vitória entrega obras da orla de Andorinhas no domingo (15)

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Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e jogar pedras contra a casa dela, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (12). Durante a abordagem, ele também xingou os policiais militares. O nome do suspeito não será divulgado para não expor a vítima.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Aos agentes, a mulher, também de 48 anos, contou que o ex-companheiro estava desde o meio-dia em frente à residência, jogando pedras, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos. Ela também relatou que sofria agressões e insultos frequentes.
Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele resistiu e passou a xingar os militares. O homem foi algemado e colocado no compartimento da viatura, onde continuou a desacatar os agentes e a dar chutes até a chegada à Delegacia Regional de Vila Velha.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, além de resistência à ação policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial, para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso começou às 9h08 desta sexta-feira (13) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.
A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é considerado baixo.
Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (12), em frente à delegacia de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, por perseguir e cometer violência psicológica contra a ex-companheira, de 41 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito seguiu a mulher até a unidade policial, onde ficou à espera dela.
De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia aos prantos para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento. O casal estava junto havia cerca de um ano e quatro meses, mas havia terminado na quarta-feira (11), após a mulher sofrer agressões físicas, segundo o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo.
Na tarde de quinta-feira, ao procurar a polícia para denunciar as agressões e solicitar medidas protetivas, a mulher foi seguida pelo ex-companheiro até a porta da delegacia. No local, ele passou a intimidá-la e permaneceu nas proximidades.
Policiais civis presenciaram parte da situação e encontraram o suspeito encostado no muro da unidade. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros foi registrada na manhã desta sexta-feira (13), no km 286 da BR 101, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no sentido norte da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora de um dos veículos de carga ficou ferida e foi socorrida pela equipe da concessionária responsável pela via.
Ainda conforme a corporação, a ocorrência está em andamento e o trânsito flui lentamente no trecho.
Uma forte chuva provocou alagamentos em diversas ruas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume de precipitação ultrapassou 100 milímetros. Leitores de A Gazeta registraram em vídeo trechos totalmente tomados pelas águas.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o momento há o registro de um morador desabrigado no bairro Irmã Tereza. Equipes da prefeitura seguem percorrendo o município para checar novos transtornos e prestar atendimento aos atingidos.
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a cidade deve voltar a registrar novas pancadas de chuva ao longo da sexta-feira (13). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99599-9954 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.
A Secretaria Municipal de Obras de Vitória (Semob) esclareceu que os serviços de realocação e substituição dos postes da rede elétrica fazem parte das intervenções necessárias para a construção do novo acesso ao bairro Andorinhas.
A Semob informou ainda que a sinalização e a orientação do trânsito são realizadas com apoio operacional no local. A liberação das faixas interditadas ocorrerá após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições de segurança para o tráfego. Até lá, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas.
Clientes da Caixa Econômica Federal se queixam de instabilidade no uso do Pix, na manhã desta quinta-feira (12). Usuários narram que o aplicativo do banco exibe uma mensagem de “processamento” após a execução de transações utilizando a forma de pagamento.
Relatos sobre o problema começaram aproximadamente às 9h40. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora falhas e instabilidades em serviços digitais, como aplicativos, bancos, redes sociais e sites, os registros de problemas nos serviços da Caixa saltaram de 61, às 9h37, para 1.074, às 11h37, uma alta de aproximadamente 1.661%
Clientes reclamam das dificuldades para acessar tanto o gerenciamento de chaves quanto para concluir transferências via Pix. O Downdetector também registrou mais de 500 notificações de instabilidade relacionadas a essa forma de pagamento em diferentes instituições até as 10h19.
Um homem de 58 anos foi preso na noite de quarta-feira (11), por suspeita de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado no final de outubro.
De acordo com a polícia, os abusos aconteciam quando a mãe da criança se ausentava. Após a menina revelar o que havia ocorrido, a mãe denunciou o caso e deixou o local com a filha.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça no fim da tarde de quarta-feira. Durante a diligência, o investigado foi localizado em casa. No imóvel, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será analisado.
A Polícia Civil informou que, como a investigação tramita sob segredo de Justiça, não serão divulgados outros detalhes.
Três homens encapuzados e armados invadiram uma propriedade rural em Vargem Grande, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e roubaram cerca de 250 kg de pimenta-do-reino e um carro Fiat Uno, na noite de quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o proprietário, o filho dele e um trabalhador foram rendidos e amarrados durante a ação. O prejuízo estimado é de R$ 7 mil.
Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, a dona da propriedade relatou que os suspeitos chegaram ao local por volta das 19h e renderam as pessoas que estavam na propriedade antes de levar os produtos.
Além das sacas de pimenta-do-reino, os criminosos também roubaram celulares e um Fiat Uno. O veículo foi encontrado abandonado na manhã desta quinta-feira (12), em meio a uma plantação na região.
O caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré, que trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações sobre os autores do crime podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O anonimato é garantido.
Um motociclista de 22 anos, identificado como Anderson dos Santos, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na BR 101, no limite entre Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (11). De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta teria colidido de frente com o caminhão. O jovem morreu no local.
Segundo a PRF, o caminhoneiro não ficou ferido e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Conforme a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionados uma ambulância, um guincho, um veículo de inspeção e a Polícia Científica para atender à ocorrência. O trânsito no local não foi afetado.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.