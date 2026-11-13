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Novos contornos, duplicações e restaurações marcam segundo ano do novo contrato da Ecovias Capixaba

Melhorias fazem parte do contrato modernizado de concessão da empresa, que faz a gestão de trechos no Espírito Santo e no Sul da Bahia; assista ao novo episódio do EstúdioCast para saber mais

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 10:46

Ecovias Capixaba

Ecovias Capixaba

Publicado em 

13 nov 2026 às 10:46

Todos os dias, milhares de motoristas passam pelo trecho capixaba da BR-101, que é administrado pela Ecovias Capixaba. Visando trazer melhorias para esses usuários, a concessionária está investindo mais de R$ 10 bilhões em obras estruturais, operações e atendimento na rodovia.


Esses investimentos fazem parte do novo contrato da Ecovias Capixaba, que entra em seu segundo ano. Para falar o que está sendo feito e o que ainda está por vir no trecho da BR-101 administrado pela empresa, o EstúdioCast recebeu o gerente de Engenharia da Ecovias Capixaba, Daniel Lopes Pereira.


Ele conta que as obras que já estão acontecendo incluem a construção de contornos e a duplicação de trechos de Norte a Sul, além de viadutos e obras de restauração. Até o final de 2026, está previsto o início de outras intervenções, com objetivo de melhorar a experiência dos usuários da rodovia.


Assista ao episódio completo para saber mais!

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