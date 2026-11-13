PSB aprova início de federação com PDT e pode incluir outros partidos

BRASÍLIA - O PSB (Partido Socialista Brasileiro) aprovou nesta quinta-feira (12), por unanimidade, o início da formação de uma federação com o PDT (Partido Democrático Trabalhista).

Em nota, o partido também afirma que autorizou a Executiva Nacional do partido "a dar encaminhamento ao diálogo, com a possibilidade de inclusão de outras legendas do campo progressista".

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e principal nome da sigla dentro do governo. A decisão foi tomada em reunião na sede do PSB, com a presença do presidente da sigla e ex-prefeito de Recife, João Campos, ao lado de, vice-presidente da República e principal nome da sigla dentro do governo.

Convenção nacional do PSB, partido presidido por João Campos (centro), oficializa Alckmin como vice na chapa de Lula Reprodução/YouTube - PSB

A sigla diz que compartilha com o PDT trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional.

"Este é o momento de fortalecer o campo democrático e consolidar uma agenda em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão social e redução das desigualdades", diz a nota do PSB.

"Nossa determinação é de contribuir para a sustentação política do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, com a convicção na construção de um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido."

Em outras duas oportunidades, o colegiado aprovara o mesmo indicativo permitindo a discussão com outros partidos.

Como mostrou o Painel, o PSB e o PDT devem avançar em torno da federação com outros três partidos -Avante, Solidariedade e PRD -- na próxima semana, mas as legendas já travam uma disputa pelo comando do grupo.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, se antecipou e conseguiu o aval dos integrantes do partido para se federar com Solidariedade, PRD e Avante. Assim, ele tenta chegar em pé de igualdade com o PSB.

No PDT, há um temor de que o partido seja "engolido" pelo PSB, que elegeu 15 deputados federais e cumpriu a cláusula de barreira. Já os pedetistas fizeram apenas 6 e precisam se federar para ter acesso aos recursos do fundo partidário e tempo de rádio de TV.