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Política

PSB aprova início de federação com PDT e pode incluir outros partidos

Diretório nacional da sigla aprovou encaminhamento das conversas na quinta-feira (12); federação pode incorporar outras legendas como Avante, Solidariedade e PRD

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 10:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2026 às 10:22
BRASÍLIA - O PSB (Partido Socialista Brasileiro) aprovou nesta quinta-feira (12), por unanimidade, o início da formação de uma federação com o PDT (Partido Democrático Trabalhista).
Em nota, o partido também afirma que autorizou a Executiva Nacional do partido "a dar encaminhamento ao diálogo, com a possibilidade de inclusão de outras legendas do campo progressista".
A decisão foi tomada em reunião na sede do PSB, com a presença do presidente da sigla e ex-prefeito de Recife, João Campos, ao lado de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e principal nome da sigla dentro do governo.
Convenção nacional do PSB, partido presidido por João Campos (centro), oficializa Alckmin como vice na chapa de Lula
Convenção nacional do PSB, partido presidido por João Campos (centro), oficializa Alckmin como vice na chapa de Lula Reprodução/YouTube - PSB
A sigla diz que compartilha com o PDT trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional.
"Este é o momento de fortalecer o campo democrático e consolidar uma agenda em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão social e redução das desigualdades", diz a nota do PSB.
"Nossa determinação é de contribuir para a sustentação política do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, com a convicção na construção de um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido."
Em outras duas oportunidades, o colegiado aprovara o mesmo indicativo permitindo a discussão com outros partidos.
Como mostrou o Painel, o PSB e o PDT devem avançar em torno da federação com outros três partidos -Avante, Solidariedade e PRD -- na próxima semana, mas as legendas já travam uma disputa pelo comando do grupo.
O presidente do PDT, Carlos Lupi, se antecipou e conseguiu o aval dos integrantes do partido para se federar com Solidariedade, PRD e Avante. Assim, ele tenta chegar em pé de igualdade com o PSB.
No PDT, há um temor de que o partido seja "engolido" pelo PSB, que elegeu 15 deputados federais e cumpriu a cláusula de barreira. Já os pedetistas fizeram apenas 6 e precisam se federar para ter acesso aos recursos do fundo partidário e tempo de rádio de TV.
Se a federação for concretizada, os cinco partidos terão juntos 33 deputados e 5 senadores.

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