Por 45 a 31, Senado aprova texto-base do PLP de ajuste fiscal

O plenário do Senado aprovou na noite desta quinta-feira (12), por 45 votos a 31, o texto-base do projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026). Eram necessários 41 votos favoráveis.





O texto, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi aprovado na forma do substitutivo apresentado nesta quinta pelo líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM). Os senadores analisarão os destaques, sugestões que podem alterar a redação final, na próxima terça-feira, 17. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), há quatro destaques para serem apreciados na próxima semana.

O projeto de lei autoriza o Executivo a mirar, durante a execução orçamentária, o cumprimento do centro da meta de resultado primário, em vez do piso.