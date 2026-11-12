Chuva forte provoca alagamentos em Linhares e Aracruz, no ES

As fortes chuvas que atingiram Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12), provocaram alagamentos em ruas e deixaram moradores em alerta. Leitores de A Gazeta enviaram imagens dos dois municípios mostrando vias tomadas pela água, que chegou a se aproximar de residências em algumas localidades.
Em Linhares, a prefeitura informou que equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal atuam nos bairros Interlagos, Aviso, Gaivotas, Shell e Bebedouro para atender ocorrências relacionadas à chuva. Segundo a administração municipal, essas regiões registraram alagamentos temporários.
De acordo com o Boletim de Avisos Meteorológicos da Defesa Civil estadual, a previsão para esta quinta-feira indicava acumulados de chuva entre 10 e 50 milímetros em Linhares.
Em Aracruz, a Defesa Civil municipal estima que o volume de chuva tenha chegado a aproximadamente 15 milímetros. A prefeitura informou que acompanha a situação e que, até a última atualização, não havia registro de ocorrências de emergência.
Apesar disso, a administração municipal alertou para o risco de movimentação de terra e deslizamentos, principalmente em encostas e terrenos inclinados.
Em caso de emergência relacionada às chuvas, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil do município.
Em Linhares, o atendimento é feito pelo número (27) 98115-0511. Já em Aracruz, o contato é (27) 3270-7046.