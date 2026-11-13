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Saúde

Morte de idoso por febre maculosa é confirmada no Sul do ES

Morador de Mimoso do Sul tinha 73 anos e relatou picada de carrapato; família suspeita que a infecção tenha ocorrido no Rio de Janeiro

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 21:03

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

12 nov 2026 às 21:03
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Após a morte de idoso, equipes da Vigilância Epidemiológica de Mimoso do Sul estiveram em Ponte do Itabapoana
 Crédito: Divulgação/ Mimoso do Sul

A morte de um idoso de 73 anos, ocorrida na última segunda-feira (9), foi confirmada como consequência de febre maculosa nesta quinta-feira (12) pela Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito SantoO homem morava no distrito de Ponte do Itabapoana e havia relatado ter sido picado por um carrapato.


Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, a confirmação ocorreu após o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) analisar uma amostra do paciente e identificar a presença da bactéria causadora da doença.


Familiares informaram que o idoso trabalhava em uma fazenda na região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde suspeitam que ele tenha contraído a infecção. O local de contágio, no entanto, ainda não foi confirmado pelas autoridades de saúde.


Após o resultado do exame, equipes da Vigilância Epidemiológica de Mimoso do Sul estiveram em Ponte do Itabapoana para orientar os moradores e avaliar as medidas necessárias de prevenção.


A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada de carrapatos infectados por bactérias do gênero Rickettsia. Entre os transmissores está o carrapato-estrela, que pode ser encontrado em animais como capivaras e cavalos.

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