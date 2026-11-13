Morte de idoso por febre maculosa é confirmada no Sul do ES

A morte de um idoso de 73 anos, ocorrida na última segunda-feira (9), foi confirmada como consequência de febre maculosa nesta quinta-feira (12) pela Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O homem morava no distrito de Ponte do Itabapoana e havia relatado ter sido picado por um carrapato.





Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, a confirmação ocorreu após o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) analisar uma amostra do paciente e identificar a presença da bactéria causadora da doença.





Familiares informaram que o idoso trabalhava em uma fazenda na região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde suspeitam que ele tenha contraído a infecção. O local de contágio, no entanto, ainda não foi confirmado pelas autoridades de saúde.





Após o resultado do exame, equipes da Vigilância Epidemiológica de Mimoso do Sul estiveram em Ponte do Itabapoana para orientar os moradores e avaliar as medidas necessárias de prevenção.





A febre maculosa é uma doença transmitida pela picada de carrapatos infectados por bactérias do gênero Rickettsia. Entre os transmissores está o carrapato-estrela, que pode ser encontrado em animais como capivaras e cavalos.