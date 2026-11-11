El Niño: veja como preparar a casa para o calor e as chuvas

Dentro de casa, os efeitos também aparecem, mas de forma mais discreta. Segundo o engenheiro civil e ambiental Giuliano Battisti, gerente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), as variações bruscas de temperatura fazem os materiais das residências se dilatarem e se contraírem, o que pode agravar trincas e fissuras já existentes. “Isso pode favorecer infiltrações e, dependendo das condições da estrutura, aumentar os riscos para o imóvel”, explica.

Se o calor é o desconforto mais imediato, algumas escolhas na casa ajudam a reduzi-lo. A arquiteta, técnica em Edificações e especialista em Gestão de Obras, Marília de Santana Gabriel, afirma que a ventilação cruzada é uma das mais simples: “Para o vento circular, ele precisa de uma entrada e de uma saída, o que significa manter aberta uma janela na parede oposta àquela voltada para onde o ar entra”.

De acordo com a arquiteta, a cor da área externa também pesa, pois paredes e telhados claros refletem mais luz e absorvem menos calor, o que pode reduzir alguns graus no ambiente. “O tipo de cobertura influencia da mesma forma. As telhas de fibrocimento e as metálicas aquecem muito o espaço interno, enquanto as cerâmicas têm maior inércia térmica e esquentam bem menos”, conclui. A especialista ainda lembra que, neste período, vale inspecionar a cobertura para checar a fixação das telhas e procurar buracos ou rachaduras que possam causar goteiras.

Se o calor castiga a estrutura aos poucos, a chuva forte pode causar estragos mais rápido. Battisti orienta verificar sempre se as calhas estão obstruídas por folhas ou poeira, porque em uma chuva intensa, “A água não consegue escoar adequadamente e pode transbordar”. O engenheiro, assim como a arquiteta, também reforça a atenção com a impermeabilização de telhados e lajes: “Com as chuvas mais intensas, acontecem muitos problemas de infiltração, goteiras e, em alguns casos, até desabamentos de telhados”, alerta.

Além disso, quando o imóvel já apresenta algum tipo de fragilidade ou anomalia, Giuliano recomenda contratar um profissional habilitado para avaliar as condições da estrutura e indicar as intervenções necessárias, como reforços estruturais ou manutenção no telhado. Segundo ele, nesses casos, é importante realizar ações corretivas, em vez de recorrer a soluções paliativas.