El Niño: veja como preparar a casa para o calor e as chuvas

De acordo com o 5º boletim oficial do Painel El Niño 2026-2027, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sudeste deve enfrentar calor intenso e chuvas irregulares durante a influência do fenômeno. E, embora essas condições impactem o cotidiano, o conforto dentro de casa também depende de outros fatores, já que as características do imóvel influenciam diretamente na sensação térmica dos ambientes.
Vale lembrar que o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região do Equador, junto ao litoral do Peru. Segundo João Lima Sant’Anna Neto, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Ufes, o fenômeno se repete de forma cíclica, em intervalos de dois a sete anos. Com mais evaporação, a atmosfera se reorganiza e o efeito é desigual: “Em alguns lugares chove mais, em outros chove menos”.
Entre os impactos, o pesquisador destaca o aumento das ondas de calor, da intensidade do vento, do número de tornados e de tempestades, bem como as consequências nas cidades, em que os vendavais provocam enorme destruição na infraestrutura urbana.
Dentro de casa, os efeitos também aparecem, mas de forma mais discreta. Segundo o engenheiro civil e ambiental Giuliano Battisti, gerente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), as variações bruscas de temperatura fazem os materiais das residências se dilatarem e se contraírem, o que pode agravar trincas e fissuras já existentes. “Isso pode favorecer infiltrações e, dependendo das condições da estrutura, aumentar os riscos para o imóvel”, explica.
Se o calor é o desconforto mais imediato, algumas escolhas na casa ajudam a reduzi-lo. A arquiteta, técnica em Edificações e especialista em Gestão de Obras, Marília de Santana Gabriel, afirma que a ventilação cruzada é uma das mais simples: “Para o vento circular, ele precisa de uma entrada e de uma saída, o que significa manter aberta uma janela na parede oposta àquela voltada para onde o ar entra”.
De acordo com a arquiteta, a cor da área externa também pesa, pois paredes e telhados claros refletem mais luz e absorvem menos calor, o que pode reduzir alguns graus no ambiente. “O tipo de cobertura influencia da mesma forma. As telhas de fibrocimento e as metálicas aquecem muito o espaço interno, enquanto as cerâmicas têm maior inércia térmica e esquentam bem menos”, conclui. A especialista ainda lembra que, neste período, vale inspecionar a cobertura para checar a fixação das telhas e procurar buracos ou rachaduras que possam causar goteiras.
Se o calor castiga a estrutura aos poucos, a chuva forte pode causar estragos mais rápido. Battisti orienta verificar sempre se as calhas estão obstruídas por folhas ou poeira, porque em uma chuva intensa, “A água não consegue escoar adequadamente e pode transbordar”. O engenheiro, assim como a arquiteta, também reforça a atenção com a impermeabilização de telhados e lajes: “Com as chuvas mais intensas, acontecem muitos problemas de infiltração, goteiras e, em alguns casos, até desabamentos de telhados”, alerta.
Além disso, quando o imóvel já apresenta algum tipo de fragilidade ou anomalia, Giuliano recomenda contratar um profissional habilitado para avaliar as condições da estrutura e indicar as intervenções necessárias, como reforços estruturais ou manutenção no telhado. Segundo ele, nesses casos, é importante realizar ações corretivas, em vez de recorrer a soluções paliativas.
No fim das contas, o calor e a chuva acabam atingindo o mesmo imóvel. As trincas e fissuras agravadas pelas variações bruscas de temperatura podem favorecer infiltrações quando vêm as chuvas intensas, e o acúmulo de água também aumenta o peso sobre a estrutura do telhado, o que pode contribuir para problemas maiores. Dessa maneira, é importante verificar as condições de conservação e a fixação das estruturas antes que o dano apareça.
Segundo Sant’Anna Neto, o El Niño provoca alterações na atmosfera e dificulta a previsibilidade das condições climáticas. Por isso, a dica universal é sempre avaliar as condições da casa e adotar medidas preventivas antes que os problemas apareçam.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da repórter Yasmin Spiegel.