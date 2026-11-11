Costuma tomar chá após comer? Veja situações em que a bebida pode não ser uma boa escolha

Chás como o preto e o verde contêm polifenóis que podem reduzir a absorção do ferro não heme, encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha e vegetais verde-escuros. Esse efeito é especialmente relevante para pessoas com deficiência de ferro, anemia ou maior risco de desenvolver essas condições. Nesses casos, pode ser interessante evitar o consumo dessas bebidas junto às refeições e manter um intervalo de aproximadamente uma a duas horas, conforme orientação nutricional.