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Reconhecido por vigilante

Funcionário tenta assaltar empresa onde trabalhava e é preso em Linhares

Homem tentou atingir o vigilante com um pedaço de madeira na cabeça durante o crime, em julho, e foi localizado pela Polícia Civil nesta terça-feira (10)

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 10:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

13 nov 2026 às 10:33
Crime aconteceu em julho, em uma empresa localizada na estrada Jataipeba
Gesiel Coutinho Rocha, de 35, permanece preso à disposição da Justiça Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 35 anos, identificado como Gesiel Coutinho Rocha, foi preso suspeito de tentar assaltar a empresa onde trabalhava, na estrada de Jataipeba, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em 27 de julho, e a prisão foi realizada nesta terça-feira (10), no bairro Santa Cruz, após investigação da Polícia Civil.


Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, Gesiel entrou encapuzado na empresa por volta das 21h30 e tentou atingir o vigilante, de 37 anos, com uma paulada na cabeça. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o  homem. Durante o confronto, conseguiu retirar a touca ninja usada pelo suspeito e reconhecê-lo. Após a ação, o funcionário fugiu do local.


A partir das informações fornecidas pelo vigilante, a Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Linhares iniciou as apurações e representou pela prisão do investigado. Os policiais identificaram o endereço onde ele estaria morando, no bairro Santa Cruz.


Gesiel foi localizado durante uma operação policial na manhã de terça-feira e preso sem oferecer resistência. Na delegacia, ele foi interrogado e confessou participação no crime. Depois dos procedimentos, foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Gesiel e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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Linhares ES Norte Assalto Polícia Civil
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