ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação Narke 7

Operação cumpre mandados contra suspeitos de tráfico em Guarapari e no MS

Ação mobiliza 30 policiais civis e tem como alvo sete investigados por integrar organização criminosa. Até o momento, sete armas, munições e R$ 13 mil foram apreendidos

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 08:56

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 nov 2026 às 08:56

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão contra sete suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Guarapari.


Até o momento, foram apreendidas sete armas de fogo, munições e R$ 13 mil em dinheiro. As buscas têm como objetivo reunir provas relacionadas à atuação do grupo criminoso.


As diligências estão concentradas em Guarapari, mas também são realizadas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o apoio da Polícia Civil daquele estado. A operação mobiliza 30 policiais civis e conta com equipes especializadas que atuam em Guarapari, além da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

A ação é realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e integra a Operação Narke 7, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas em todo o país.


As diligências seguem em andamento.

Veja Também 

Imagem de destaque

Impasse, dedo na cara, boicote ao orçamento e “terror”: o clima na Câmara de Vitória

Radar flagrou bike elétrica acima da velocidade permitida no Brasil

Fiscalização flagra 200 bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

Dos 183 órgãos e entidades públicas avaliados no Espírito Santo, 90 alcançaram os níveis Diamante, Ouro ou Prata

ES tem 8º melhor índice de transparência do país e sete órgãos com nota máxima

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Há uma guerra entre dois lados no Vaticano em que o abuso sexual se tornou uma arma', diz autor de livro sobre o papa
Imagem de destaque
Mulher em trabalho de parto é colocada em audiência pelo Zoom para decidir sobre cesárea: 'A coisa mais absurda que já vi'
Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Escadas metálicas vão ligar Ponte Ayrton Senna aos deques do Canal de Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.