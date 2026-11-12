Operação cumpre mandados contra suspeitos de tráfico em Guarapari e no MS

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão contra sete suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Guarapari.





Até o momento, foram apreendidas sete armas de fogo, munições e R$ 13 mil em dinheiro. As buscas têm como objetivo reunir provas relacionadas à atuação do grupo criminoso.





As diligências estão concentradas em Guarapari, mas também são realizadas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com o apoio da Polícia Civil daquele estado. A operação mobiliza 30 policiais civis e conta com equipes especializadas que atuam em Guarapari, além da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.