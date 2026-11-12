'Há uma guerra entre dois lados no Vaticano em que o abuso sexual se tornou uma arma', diz autor de livro sobre o papa

O jornalista Santiago Roncagliolo descreve o papa como um religioso preocupado com seus fiéis, mas também como um investigador perspicaz e implacável de abusos. Vatican Pool/Getty Images

Quando, em 8 de maio de 2025, o cardeal americano Robert Prevost saiu à varanda central da Basílica de São Pedro como papa Leão 14, era um desconhecido para o grande público, inclusive para muitos no Peru, onde passou boa parte de sua vida sacerdotal.

Naquele dia, o jornalista peruano Santiago Roncagliolo, que admitiu que até aquele momento não tinha "a menor ideia" de quem era o novo chefe da Igreja Católica , recebeu a tarefa de escrever um livro sobre ele.

"A única coisa que eu sabia era que ele havia sido missionário", confessou.

Ainda assim, aceitou a tarefa porque "considerava que poderia oferecer algo diferente de um correspondente no Vaticano ".

"Se houvesse uma história, eu poderia contá-la, pelo menos poderia contar uma parte que os grandes veículos de comunicação não estão contando", acrescentou.

O resultado é El pastor y los lobos (O pastor e os lobos, em tradução literal), um livro fruto de mais de um ano de investigação, que foi publicado em espanhol (ainda sem edição em português).

Para escrevê-lo, Roncagliolo percorreu as regiões do Peru onde Prevost desenvolveu seu trabalho pastoral e entrevistou dezenas de pessoas que o conheceram. A obra se parece mais com um suspense policial do que com a biografia de um religioso e se entrelaça com a infância e a juventude do próprio autor.

O autor de El accidente, Y líbranos del mal e La pena máxima conversou com a BBC News Mundo antes de sua participação no Hay Festival de Arequipa, realizado de 5 a 8 de novembro, e poucos dias antes da visita de Leão 14 ao Peru.

O jornalista peruano passou mais de um ano visitando os lugares onde Prevost trabalhou e entrevistando pessoas que o conheceram para seu livro. Cortesia Santiago Roncagliolo

BBC News Mundo - Este livro contém duas biografias ao mesmo tempo, não apenas a do papa, mas também a sua. Por que decidiu abordar esse trabalho dessa forma?

Santiago Roncagliolo - Bem, eu precisava explicar por que o papa existe. Por que ele é importante? Por que 1,4 bilhão de pessoas escutam alguém que não lhes cobra impostos, que não tem um Exército, que não tem uma autoridade direta? E a única maneira de explicar isso era recorrer à minha própria experiência, de quando eu era uma criança com educação católica que sofria violência dentro de sua família, que sofria violência no país, e de como essa fé se tornou um escudo contra o medo, contra a dor e uma fonte de sentido para um adolescente completamente perdido, como eu fui.

A oferta de um pai, que é o que a Igreja Católica oferece, é muito atraente para as pessoas que tiveram relações violentas, difíceis, com nossas figuras paternas.

BBC News Mundo - Por que este papa em particular? Foi simplesmente porque ele havia sido missionário no Peru e depois bispo de Chiclayo?

Roncagliolo - Neste caso, chamava minha atenção que este papa, que se forma no Peru, na teologia da libertação, tem uma abordagem do cristianismo semelhante àquela com a qual eu havia crescido. Uma teoria que destaca que Deus, que Cristo não era um imperador nem um rico, mas o filho de um carpinteiro, que foi perseguido por um império, que foi refugiado, foi torturado e finalmente assassinado. Mais parecido com os guerrilheiros do que com os papas.

Nesse sentido, essa história tinha a ver com o que eu mesmo havia aprendido sobre quem era Deus, e me parecia que havia uma história, porque, em países como a Espanha, onde vivo, muita gente associa a Igreja ao franquismo, e eu, por outro lado, cresci com padres que eram bastante subversivos. Contar isso me parecia bastante interessante.

BBC News Mundo - El pastor y los lobos apresenta uma dupla imagem de Leão 14. Por um lado, a de um religioso que busca aproximar a Igreja dos fiéis e que se preocupa com suas condições materiais. Por outro, a de uma espécie de agente especial do Vaticano enviado para livrar a Igreja de sacerdotes envolvidos em abusos, corrupção e até em vínculos com assassinos de aluguel. O senhor esperava encontrar essas duas facetas desse homem?

Roncagliolo - Não, minha principal preocupação era que poderia não haver história alguma. Eu poderia encontrar um sacerdote que passou todos os domingos fazendo homilias e que talvez não tivesse feito nada na vida e tivesse se tornado papa por questões burocráticas.

Foi muito impactante encontrar essa história e depois investigar o caso em que ele é acusado de encobrimento, porque, àquela altura da investigação, eu queria acreditar nele.

Eu queria que ele fosse bom. Em um mundo tão cínico e sinistro como aquele em que vivemos, tornou-se uma questão pessoal saber se é realmente possível acreditar que alguém é bom.

Raul Sifuentes/Getty Images

BBC News Mundo - O senhor deixa claro que o então bispo Prevost teve um papel fundamental na decisão do Vaticano de dissolver o Sodalício de Vida Cristã, uma organização ultraconservadora acusada de cometer abusos sexuais e de outra natureza. No entanto, ele também foi acusado de encobrir um sacerdote próximo a ele: Eleuterio Vásquez Gonzáles, também conhecido como padre Lute, acusado de abusar de várias meninas.

Roncagliolo - O que surgiu na história foi que ele é um homem que trabalhava com os pecados da Igreja, com os abusos sexuais, com os crimes financeiros, até com padres que contratavam assassinos de aluguel.

É um homem que precisa lidar com a escuridão dentro de uma Igreja que tem muita escuridão, porque é muito opaca, e que era capaz de fazer isso sem criar guerras.

Acho que foi isso que Francisco apreciou nele. Essa é a razão pela qual Francisco o escolheu. Francisco queria lutar contra essas coisas, mas, cada vez que abria a boca, provocava um cisma. Já esse político florentino, sutil e silencioso, podia ser muito mais eficiente para lidar com essas coisas.

Fiquei surpreso ao encontrar uma história muito mais parecida com um suspense do que com a história que se costuma imaginar que um papa tenha.

BBC News Mundo - O senhor disse que queria acreditar que Prevost é bom. O que pensa hoje, depois de concluir sua investigação?

Roncagliolo - Acho que é um homem bom, que dedicou sua vida a servir aos outros, mas ele não é um personagem de um filme de super-heróis.

Na vida, você precisa escolher entre o que existe, entre o que pode fazer e o que não pode, e sempre haverá vítimas, como ocorreu neste caso.

As pessoas boas não passam o dia inteiro fazendo coisas boas contra uns sujeitos que estão fazendo coisas ruins.

Se fosse tão simples, a vida seria um filme da Marvel. Essa complexidade moral é o que nos obriga a reconhecer que somos imperfeitos e, portanto, a perdoar e a pedir perdão.

Nesta história, vi o melhor e o pior dos seres humanos.

Vi os homens que se aproveitam de crianças e destroem suas vidas para fazer algo que poderiam fazer de graça com um adulto, mas também os missionários, os leigos e todas essas pessoas que trabalham e sacrificam sua vida sexual e familiar para ajudar os mais pobres.

Prevost vem desse meio, é um deles, e acho que, sem dúvida, é um homem bom. Mas, digamos, há uma frase de uma das fontes de que gosto muito e que acho que resume tudo o que penso sobre ele: "Os aliados da luz não podem ser mais ingênuos do que os aliados da escuridão".

No livro, Roncagliolo também relata como Prevost impulsionou a dissolução do Sodalício e enfrentou casos de corrupção e até vínculos com assassinos de aluguel dentro da Igreja. Cortesia Grupo Planeta

BBC News Mundo - Em seu livro, o senhor não conseguiu esclarecer se ele encobriu um dos casos de abuso de que tomou conhecimento, mas o fato é que o padre Lute não foi investigado pela Igreja, e sim transferido para outra paróquia, e depois renunciou. O senhor acha que o então bispo Prevost agiu corretamente ou falhou?

Roncagliolo - Quando discuti com as fontes próximas a ele sobre como foi conduzido o caso desse suposto abusador, o padre Lute, a resposta foi: "Bem, mas o padre Lute já não está na Igreja. Queremos que os abusadores saiam, e este saiu".

E a verdade é que não foi muito ortodoxo, mas fazer isso de outra maneira teria colocado em xeque todas as outras investigações que Prevost estava conduzindo, todas essas investigações de abusos e de crimes que mencionávamos antes. E essa acusação, pelo simples fato de ser aberta e se prolongar, teria feito dele um suspeito, arruinando os demais casos.

Não sei se havia outra saída, como as dos filmes de super-heróis. Não sei se havia uma solução perfeita.

BBC News Mundo - O Peru é um dos três países que Leão 14 visita em sua primeira viagem pela América Latina. O que espera dessa viagem?

Roncagliolo - O tema dos abusos sexuais é, surpreendentemente, seu ponto fraco.

Em sua viagem à Espanha, houve queixas de muitas vítimas, que não se sentiram ouvidas. Na França, menos, porque ele lhes dedicou mais atenção, mas ainda houve protestos.

Eu pensava que, na agenda do Peru, onde ele conhece as vítimas pessoalmente, haveria algum gesto. Mas não vejo nada a respeito e entendo que deve ser muito difícil, porque agora se trata de lidar com o passado, não com os abusos que estão ocorrendo, para os quais já existem protocolos, mas com a dor que já foi causada.

Parece que esta visita será dedicada a levar esperança a um povo muito necessitado e a mostrar as imagens de devoção em massa que certamente terá, porque ele é muito querido.

Não parece que vá tratar de temas sociais, talvez porque no governo esteja uma Fujimori [Keiko], e ele foi muito crítico ao pai dela [Alberto].

Francisco escolheu Prevost por sua capacidade de enfrentar situações complexas, mas sem desencadear guerras por onde passava. Vatican Pool/Getty Images

BBC News Mundo - O senhor acredita que, sem sua passagem pelo Peru, Prevost teria chegado ao trono de São Pedro?

Roncagliolo - Não teria chegado.

Sua trajetória rumo ao Vaticano, um lugar onde nunca esperou estar e para onde nunca fez nada para ir, começa em 2018.

Naquele ano, o papa Francisco faz uma viagem ao Chile que é um desastre. Ele acabara de nomear um bispo (Juan de la Cruz Barros Madrid) ligado a um escândalo de abusos sexuais e o defende em público. Então, a população chilena fica furiosa, abandona as missas e os atos públicos, queima igrejas, e a imprensa internacional cobre o desastre que foi a viagem ao Chile.

Francisco, então, entende que é preciso mudar de atitude, que não podem continuar fingindo que os abusos não estão acontecendo.

Naquele momento, justamente no norte do Peru, começa a explodir o caso dos membros do Sodalício, e ele encarrega o bispo de Chiclayo de cuidar do assunto. Também o encarrega de administrar outra diocese, onde o bispo tem vínculos com máfias de assassinos de aluguel.

Francisco começa a perceber que Prevost é capaz de lidar com essas coisas, mas, como acredita que seu próprio problema foi não conhecer a Cúria antes de se tornar papa, leva Prevost para o Dicastério para os Bispos, que é o órgão onde ele será conhecido por todos os que depois votarão em um conclave.

Francisco transmite com muita clareza sua vontade de que ele seja seu sucessor. Nada disso teria acontecido, para começar, sem seu trabalho com os membros do Sodalício, mostrando como ele podia resolver essas coisas sem criar batalhas internas.

Roncagliolo considera certo que, no Peru, se repetirão as cenas de multidões seguindo o papa vistas em suas recentes viagens à Espanha e à França. Vatican Pool/Getty Images

BBC News Mundo - Mais de um ano depois de sua eleição, é possível considerar Leão 14 um continuador da obra de Francisco, quando ele retomou o uso do Palácio Apostólico e de Castel Gandolfo, permitiu ritos em latim e reduziu a ênfase nos temas relacionados à comunidade LGBT?

Roncagliolo - Leão 14 deve ser o continuador de Francisco, como costuma acontecer. Depois de João 23 veio Paulo 6; depois de João Paulo 2 veio Bento 16. Papas que consolidam o que é possível consolidar do legado do anterior, mas aparam as arestas e tentam fechar as feridas.

O que acontece é que há uma guerra muito longa, desde o Concílio Vaticano, entre dois lados. Francisco representa um, e João Paulo 2 representava o outro, mas, nessa guerra, os abusos sexuais se tornaram uma arma, e isso é suicida.

Até não muitos anos atrás, o procedimento era encobrir, de modo que todos [os líderes religiosos] com certa idade e certo poder encobriram algum caso, porque era isso que a norma lhes dizia para fazer.

E, em geral, a batalha dentro da Igreja é conceitualmente absurda, na medida em que Deus não tem um partido. Então, a missão de Leão não é ganhar essa guerra, é acabar com ela; é fechar essas feridas.

Por exemplo, uma medida muito característica dele é nomear uma mulher leiga como prefeita do Dicastério para a Comunicação pela primeira vez na história, mas ela é ultraconservadora. Essas são as sutilezas que Francisco não concebia, mas que Leão entende.

Ele permite a celebração de mais ritos tradicionais, mas excomungou a Fraternidade Sacerdotal São Pio 10. Está dialogando com o Opus Dei, mas neste ano tirou uma foto com o jornalista que escreveu o livro mais duro contra o Opus Dei, Gareth Gore.

Ele transmite sinais de que é um homem aberto ao diálogo, mas deixa claro que, assim que percebe que o diálogo não leva a lugar algum, não hesita em agir.

Prevost apoiou nos bastidores as investigações dos jornalistas peruanos Pedro Salinas e Paola Ugaz sobre o Sodalício. Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

BBC News Mundo - Se tivesse a possibilidade de entrevistar o papa Leão 14, o que perguntaria a ele?

Roncagliolo - Veja, o que acontece é que o papa não vai falar dos temas que mais me interessam.

Com o livro já escrito, e certo de que ele não vai me fornecer informações úteis para esta investigação, eu realmente perguntaria: o que posso fazer para tornar o mundo um pouco melhor do que este desastre?

Parece estranho, mas, alguns anos atrás, as democracias, os líderes das democracias, eram os que falavam dos direitos humanos, do respeito por todas as pessoas e da paz.

Hoje, por outro lado, os líderes da democracia elogiam a guerra, o bombardeio de inocentes, a perseguição de pessoas pela cor da pele, e quem fala de dignidade humana, de respeitar os seres humanos e de evitar o sofrimento é o papa.

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