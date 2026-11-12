Roda de carro quebra e frustra furto de 200 abacaxis em Marataízes

Cerca de 200 abacaxis furtados foram encontrados dentro de um carro abandonado em uma plantação na localidade de Canaã, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (11). O veículo foi deixado no local depois que uma das rodas quebrou, impedindo a fuga dos suspeitos.
A Guarda Civil Municipal foi acionada pela central de videomonitoramento. Segundo a corporação, o proprietário da plantação encontrou o automóvel na roça, com a roda dianteira direita danificada, e comunicou o fato às autoridades.
Durante a vistoria, os agentes localizaram as frutas no interior do veículo. Não havia ninguém no local. A equipe acionou um guincho para remover o automóvel e registrou a ocorrência.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, a Delegacia de Polícia de Marataízes trabalha para identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.