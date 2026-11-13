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Crime

Adolescente é internado suspeito de tortura e extorsão em Sooretama

Publicado em

13 nov 2026 às 13:56

Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à internação provisória na quinta-feira (12), por atos infracionais análogos à tortura e à extorsão, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel no bairro Sayonara durante uma operação da Polícia Civil.


Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória. As investigações apontam que, em 10 de outubro deste ano, o adolescente e outro menor sequestraram e agrediram um jovem de 16 anos por um longo período. Após as agressões, a vítima precisou de atendimento hospitalar.


"A apuração aponta que os adolescentes teriam cometido as agressões com o objetivo de obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida relacionada a drogas", explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.


O mandado de internação foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares. Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à unidade Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Veja vídeo

Temporal derruba parte de casa e deixa casal desalojado em Linhares

Publicado em 13/11/2026 às 13:40

Parte do muro e do telhado de uma residência no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, um casal morava no imóvel e conseguiu sair antes que a situação se agravasse, mas ficou desalojado.


A mulher não ficou ferida, enquanto o homem sofreu escoriações leves. Ele recebeu atendimento e passa bem. De acordo com a Defesa Civil, o casal foi encaminhado à Casa de Acolhida, mantida pela prefeitura, onde recebe abrigo e assistência.


Em nota, o órgão informou que continua acompanhando a situação. Uma vistoria no imóvel foi agendada para a manhã desta sexta-feira (13), para avaliar as condições da residência.

Incidente aconteceu na noite de quinta-feira (12)
Casal que morava no imóvel conseguiu deixar o local, mas ficou desalojado. Eles foram encaminhados para uma Casa de Acolhida do município Defesa Civil Municipal de Linhares
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

BR 101 tem estreitamento em Ibiraçu após rochas caírem na rodovia

Publicado em 13/11/2026 às 12:53
Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
BR 101, em Ibiraçu Julio Teixeira

Dois grandes blocos de rocha se desprenderam durante uma detonação no km 212 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (12). Por conta do incidente, o trecho teve a pista estreitada e assim permanecerá até a próxima terça-feira (17).


A concessionária Ecovias Capixaba explicou que as detonações fazem parte das obras de duplicação do trecho da rodovia e que o bloqueio parcial foi mantido por medida de segurança.


Para fazer a remoção do material sem colocar em risco os motoristas, será necessária uma nova ação de desmonte, que está em fase de planejamento e deve ser realizada na terça-feira (17). Até lá, a empresa informou que manterá equipes de plantão no trecho, reforço na sinalização e isolamento da área com barreiras de proteção.


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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Homem é encontrado morto a facadas em cama; suspeito é preso em Itapemirim

Publicado em 13/11/2026 às 11:59

Um homem identificado como Marcelo de Araújo foi encontrado morto com uma perfuração de faca no tórax, em uma cama de um imóvel abandonado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (12). No mesmo dia, um suspeito do crime, identificado como Celso Grilo Debacker, foi preso pela Polícia Civil.


Os militares foram acionados para verificar a ocorrência no bairro Vila de Itapemirim. Após a localização do corpo, a Polícia Civil iniciou diligências na região e em pontos estratégicos da cidade. Segundo a corporação, os investigadores identificaram o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento de estabelecimentos vizinhos e depoimentos de testemunhas.


A investigação aponta que o crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a Polícia Civil, na noite anterior, a vítima e o suspeito discutiram enquanto consumiam entorpecentes. Em determinado momento, Marcelo teria dado dois tapas no rosto de Celso.


Ainda segundo a apuração policial, durante a madrugada, o suspeito foi até o imóvel abandonado onde a vítima estava e cometeu o crime. Celso foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Inauguração

Quadra, playground e deques: Vitória entrega obras da orla de Andorinhas no domingo (15)

Publicado em 13/11/2026 às 11:15
A Prefeitura de Vitória vai inaugurar, no domingo (15), as obras de reurbanização da orla de Andorinhas. O espaço passará a contar com playground infantil, áreas de convivência, campo de futebol society, academia popular, deques  para contemplação da paisagem e arquibancadas alagáveis.  

A obra integra o programa "Vitória de Frente para o Mar" e cria uma nova relação entre moradores com as belezas naturais da região. A requalificação abrange uma área de 47 mil metros quadrados que inclui também os bairros Santa Luiza e Pontal de Camburi. 

A cerimônia de inauguração está prevista para as 10h. 

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Redação A Gazeta

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Redação A Gazeta
Desacatou PMs

Homem passa o dia jogando pedra contra casa da ex e acaba preso em Vila Velha

Publicado em 13/11/2026 às 10:22

Um homem de 48 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira e jogar pedras contra a casa dela, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (12). Durante a abordagem, ele também xingou os policiais militares. O nome do suspeito não será divulgado para não expor a vítima.


A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Aos agentes, a mulher, também de 48 anos, contou que o ex-companheiro estava desde o meio-dia em frente à residência, jogando pedras, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos. Ela também relatou que sofria agressões e insultos frequentes.


Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas ele resistiu e passou a xingar os militares. O homem foi algemado e colocado no compartimento da viatura, onde continuou a desacatar os agentes e a dar chutes até a chegada à Delegacia Regional de Vila Velha.


O pai da vítima contou à TV Gazeta que o casal sempre teve um relacionamento conturbado, já que os dois são usuários de drogas. "A gente não quer isso para ninguém, imagine para uma filha. Luto há mais de 20 anos, internei ela muitas vezes. É muito difícil tirar (das drogas), a gente acaba perdendo a esperança, você não consegue viver", desabafou.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e dano, no contexto da Lei Maria da Penha, além de resistência à ação policial. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tempo

Cidades do ES recebem alerta de tempestade e queda de granizo

Publicado em 13/11/2026 às 09:49

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial, para todos os municípios do Espírito Santo. O aviso começou às 9h08 desta sexta-feira (13) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é considerado baixo. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência doméstica

Homem é preso após perseguir ex até delegacia em Presidente Kennedy

Publicado em 13/11/2026 às 09:39
Delegacia de Presidente Kennedy
Delegacia de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 33 anos foi preso nesta quinta-feira (12), em frente à delegacia de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, por perseguir e cometer violência psicológica contra a ex-companheira, de 41 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito seguiu a mulher até a unidade policial, onde ficou à espera dela.


De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia aos prantos para denunciar agressões físicas e psicológicas sofridas durante o relacionamento. O casal estava junto havia cerca de um ano e quatro meses, mas havia terminado na quarta-feira (11), após a mulher sofrer agressões físicas, segundo o delegado de Presidente Kennedy, Daniel de Araújo.


Na tarde de quinta-feira, ao procurar a polícia para denunciar as agressões e solicitar medidas protetivas, a mulher foi seguida pelo ex-companheiro até a porta da delegacia. No local, ele passou a intimidá-la e permaneceu nas proximidades.


Policiais civis presenciaram parte da situação e encontraram o suspeito encostado no muro da unidade. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

Colisão entre cinco veículos deixa motorista ferida na BR 101

Publicado em 13/11/2026 às 08:30

Uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e três carros foi registrada na manhã desta sexta-feira (13), no km 286 da BR 101, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no sentido norte da rodovia.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora de um dos veículos de carga ficou ferida e foi socorrida pela equipe da concessionária responsável pela via. 


Ainda conforme a corporação, a ocorrência está em andamento e o trânsito flui lentamente no trecho.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Norte capixaba

Forte chuva alaga ruas e deixa morador desabrigado em Jaguaré

Publicado em 12/11/2026 às 17:48

Uma forte chuva provocou alagamentos em diversas ruas de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, o volume de precipitação ultrapassou 100 milímetrosLeitores de A Gazeta registraram em vídeo trechos totalmente tomados pelas águas.


De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o momento há o registro de um morador desabrigado no bairro Irmã Tereza. Equipes da prefeitura seguem percorrendo o município para checar novos transtornos e prestar atendimento aos atingidos.


A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a cidade deve voltar a registrar novas pancadas de chuva ao longo da sexta-feira (13). Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99599-9954 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Obra da EDP interdita duas faixas da Rua Dona Maria Rosa, em Vitória

Publicado em 12/11/2026 às 13:13

Duas das três faixas da Rua Dona Maria Rosa, nas proximidades da Ponte da Passagem, em Vitória, foram interditadas na manhã desta quinta-feira (12) para a realização de uma obra emergencial da EDP. Segundo a concessionária, os trabalhos começaram às 10h30 e têm previsão de conclusão até as 17h.


Secretaria Municipal de Obras de Vitória (Semob) esclareceu que os serviços de realocação e substituição dos postes da rede elétrica fazem parte das intervenções necessárias para a construção do novo acesso ao bairro Andorinhas


A Semob informou ainda que a sinalização e a orientação do trânsito são realizadas com apoio operacional no local. A liberação das faixas interditadas ocorrerá após a conclusão dos serviços e a confirmação das condições de segurança para o tráfego. Até lá, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e, se possível, utilizem rotas alternativas.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
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