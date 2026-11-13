Adolescente é internado suspeito de tortura e extorsão em Sooretama

Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à internação provisória na quinta-feira (12), por atos infracionais análogos à tortura e à extorsão, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel no bairro Sayonara durante uma operação da Polícia Civil.
Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória. As investigações apontam que, em 10 de outubro deste ano, o adolescente e outro menor sequestraram e agrediram um jovem de 16 anos por um longo período. Após as agressões, a vítima precisou de atendimento hospitalar.
"A apuração aponta que os adolescentes teriam cometido as agressões com o objetivo de obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida relacionada a drogas", explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
O mandado de internação foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares. Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à unidade Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.