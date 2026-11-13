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Acordo na Justiça

Ex-tesoureiro da Caixa que desviou R$ 889 mil para apostas fará 780h de serviço comunitário

Acordo criminal foi aprovado pela Justiça Federal em 2023; o Ministério Público Federal registrou que o ex-funcionário comprovou não ter condições de ressarcir o banco

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

13 nov 2026 às 14:16
Edificíio-sede da Caixa
Edificíio-sede da Caixa Marcelo Camargo/Agência Brasi

Trinta horas de serviço comunitário por mês, durante dois anos e dois meses. Essa foi a principal condição aceita pelo ex-tesoureiro da Caixa Econômica Federal Irineu Barth Júnior em um acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Investigado por desviar R$ 889.560 de quatro caixas eletrônicos de uma agência da Praia do Canto, em Vitória, ele confessou os fatos ao firmar o compromisso, que prevê 780 horas de trabalho.


O acordo de não persecução penal foi homologado pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória em 21 de junho de 2023. Na ocasião, o juiz Victor Cretella Passos Silva ouviu o ex-tesoureiro, que estava acompanhado do advogado, e considerou que ele havia aceitado as condições voluntariamente. O caso era investigado como peculato, crime que, nesse caso, consiste em usar o cargo para desviar dinheiro ao qual se tem acesso por causa da função.


Nesta sexta-feira (13), a defesa do ex-funcionário confirmou o acerto judicial e informou que o trabalho ele ainda iniciará a prestação de serviços imposta na esfera criminal.


O documento previa que a entidade onde o serviço seria prestado ainda seria definida. Barth Júnior também se comprometeu a informar ao MPF qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail. Se cumprir todas as condições, a Justiça deve declarar extinta a possibilidade de punição criminal pelos fatos abrangidos pelo acordo. Se houver descumprimento, o compromisso pode ser desfeito e o MPF pode apresentar denúncia.


O MPF registrou no termo que Barth Júnior apresentou documentos para comprovar que não tinha condições financeiras de reparar o prejuízo. O ressarcimento ficou fora das condições do acordo criminal.


Por outro lado, conforme revelou reportagem de A Gazeta, em primeira mão, a ação de improbidade administrativa, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve, em outubro de 2026, a condenação do ex-tesoureiro a devolver os R$ 889.560 à Caixa e a pagar multa civil de igual valor. As duas obrigações somam R$ 1.779.120, sem correção monetária.

Licença médica ajudou a revelar rombo

A falta de dinheiro foi descoberta em julho de 2021, quando Barth Júnior estava de licença médica. O funcionário que o substituiu contou as notas e comparou o dinheiro disponível com o saldo registrado no sistema. Faltavam mais de R$ 221 mil em cada um dos quatro terminais.


Segundo a sentença da ação de improbidade, o ex-tesoureiro admitiu que usava o caixa da agência para registrar como pagos boletos que geravam créditos em plataformas de apostas, sem que o dinheiro entrasse no caixa. 


À Gazeta, na reportagem publicada na quinta-feira (12), a defesa afirmou que Barth Júnior tinha dependência de apostas, reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e disse que recorreria da decisão na esfera cível.

Leia mais sobre o cotidiano no ES 

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