Ex-tesoureiro da Caixa que desviou R$ 889 mil para apostas fará 780h de serviço comunitário

Trinta horas de serviço comunitário por mês, durante dois anos e dois meses. Essa foi a principal condição aceita pelo ex-tesoureiro da Caixa Econômica Federal Irineu Barth Júnior em um acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Investigado por desviar R$ 889.560 de quatro caixas eletrônicos de uma agência da Praia do Canto, em Vitória, ele confessou os fatos ao firmar o compromisso, que prevê 780 horas de trabalho.





O acordo de não persecução penal foi homologado pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória em 21 de junho de 2023. Na ocasião, o juiz Victor Cretella Passos Silva ouviu o ex-tesoureiro, que estava acompanhado do advogado, e considerou que ele havia aceitado as condições voluntariamente. O caso era investigado como peculato, crime que, nesse caso, consiste em usar o cargo para desviar dinheiro ao qual se tem acesso por causa da função.





Nesta sexta-feira (13), a defesa do ex-funcionário confirmou o acerto judicial e informou que o trabalho ele ainda iniciará a prestação de serviços imposta na esfera criminal.





O documento previa que a entidade onde o serviço seria prestado ainda seria definida. Barth Júnior também se comprometeu a informar ao MPF qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail. Se cumprir todas as condições, a Justiça deve declarar extinta a possibilidade de punição criminal pelos fatos abrangidos pelo acordo. Se houver descumprimento, o compromisso pode ser desfeito e o MPF pode apresentar denúncia.





O MPF registrou no termo que Barth Júnior apresentou documentos para comprovar que não tinha condições financeiras de reparar o prejuízo. O ressarcimento ficou fora das condições do acordo criminal.





Por outro lado, conforme revelou reportagem de A Gazeta, em primeira mão, a ação de improbidade administrativa, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve, em outubro de 2026, a condenação do ex-tesoureiro a devolver os R$ 889.560 à Caixa e a pagar multa civil de igual valor. As duas obrigações somam R$ 1.779.120, sem correção monetária.