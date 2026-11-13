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Premiação

Grammy Latino premia 'LUX', de Rosalía, como álbum do ano; Anitta vence com trabalho em língua portuguesa

'Equilibrivm' dá à cantora brasileira o seu primeiro gramofone; Também vencedor, Johnny Hooker dedica o prêmio a Ney Matogrosso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:32

Cantoras foram o destaque da edição do Grammy Latino 2026
Cantoras foram o destaque da edição do Grammy Latino 2026 Valerie Macon / Ian Maule / Reprodução Instagram @karolg

Rosalía, com "LUX (Complete Works)", levou o Grammy Latino de melhor álbum do ano, na 27ª edição da premiação da música em espanhol e português, realizada em Las Vegas."Obrigada à academia por me dar este prêmio", disse a espanhola ao receber o gramofone. "LUX, para mim, foi um salto no escuro", acrescentou, emocionada. Ela também agradeceu às parcerias, à família e exaltou a importância de seguir a própria verdade. Disse ainda que ainda tem muito a aprender.


Após 12 indicações sem vencer, Anitta ganhou o seu primeiro Grammy Latino. A cantora venceu na categoria melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com "Equilibrivm". O trabalho também concorria como melhor álbum do ano.


Urias, Criolo, Emicida e Johnny Hooker também foram premiados na noite desta quinta-feira (12). João Gomes, Mestrinho e Jota.pê também receberam prêmios, mas não foram no evento.

Na primeira parte do evento, transmitida pelo canal de YouTube da premiação, foi entregue a maioria dos troféus. Nela, Johnny Hooker recebeu o prêmio de melhor canção em língua portuguesa e homenageou Ney Matogrosso.


Outros vencedores da noite foram Eli Soares, Lauana Prado e Leci Brandão. Outros brasileiros que concorriam, como Djavan em melhor álbum cantor-compositor e Jenni Mosello em compositora do ano, não levaram o prêmio.


Loulu Gilberto, filha caçula de João Gilberto, concorreu ao prêmio de gravação do ano pelo disco "O Amor Nos Encontrou", mas não venceu.

Confira os vencedores

Gravação do Ano

  • "Desde Que Te Tengo", Carín León
  • "Ha Ha", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "¿Como Se Ama?", Jorge Drexler
  • "Dime", Silvana Estrada
  • "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto
  • "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
  • "Alma", Elena Rose
  • "Coleccionando Heridas", KAROL G e Marco Antonio Solís
  • "Femme Fatale", Mon Laferte
  • "Niño", Milo J (vencedor)

Álbum do Ano

  • "LUX (Complete Works)", Rosalía (vencedora)
  • "EQUILIBRIVM", Anitta
  • "FREE SPIRITS", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "FEMME FATALE", Mon Laferte
  • "Taracá", Jorge Drexler
  • "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
  • "MUDA", Carín León
  • "Tropicoqueta", KAROL G
  • "La Vida Era Más Corta", Milo J
  • "¿Dónde Es El After?", Rawayana

Canção do Ano

  • "Solifican12", Milo J
  • "Coleccionando Heridas", KAROL G e Marco Antonio Solís
  • "¿Como Se Ama?", Jorge Drexler
  • "Dime", Silvana Estrada
  • "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia (vencedora)
  • "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
  • "Humano", Juanes e Vivir Quintana
  • "Femme Fatale", Mon Laferte
  • "Mi Gran Amor", Santana ft. Becky G
  • "Nilo", Zanna

Melhor Canção Pop

  • "(favorito)", nic
  • "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia (vencedora)
  • "A La Niña Que Fui", Kany García
  • "Amarillo", Joaquina
  • "Melancolía", Mon Laferte

Artista Revelação

  • Kendall Peña
  • Delilah
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Zeca Veloso
  • Macario Martínez
  • maye
  • FABIAN
  • Sofia Monroy
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA (vencedora)

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • "Águas De Um Mar Azul", Urias
  • "Memória", Rosalía e Carminho
  • "No Vento De Nós", Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago
  • "Sua Onda", Marisa Monte
  • "Viver e Morrer De Amor Na América Latina", Johnny Hooker (vencedor)

Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • "Equilibrivm", Anitta (vencedora)
  • "Ludom", Ludom
  • "Antes Que A Terra Acabe", Luedji Luna
  • "BRava", Jenni Mosello
  • "MARINADA vol.01", Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador", Black Pantera
  • "Let It Burn / Deixa Arder", Chico Chico
  • "Rádio Love Nacional", Detonautas
  • "foto em grupo", FOTO EM GRUPO
  • "CARRANCA", Urias (vencedor)

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa

  • "Novo Testamento", AJULLIACOSTA
  • "FREQUÊNCIA LUNAR", BUDAH
  • "CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?", Don L
  • "Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores", Emicida (vencedor)
  • "Terra Vermelha: Do interior pro interior", Matuto S.A.

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa

  • "Primeiro (Ao Vivo)", Ziza Fernandes
  • "Avenida Do Arrependimento", Thalles Roberto
  • "Betel (Ao Vivo)", Eli Soares (vencedor)
  • "O Que Atravessa O Peito", Verboemcarne
  • "Shuv", Victin

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir", Carminho
  • "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)", João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)
  • "Até Cansar o Cansaço", Juliana Linhares
  • "Molho Lambão", Psirico
  • "Amor Perene", Zaynara

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • "Criolo, Amaro e Dino", Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago (vencedor)
  • "Vende-se Lembrança", Pedro Emílio
  • "Améfrica", Bia Ferreira
  • "Afim", Zé Ibarra
  • "Eita", Lenine

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • "Fire Arena", Ana Castela
  • "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)", Simone Mendes
  • "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)", Lauana Prado (vencedor)
  • "Registro Histórico (Ao Vivo)", Luan Santana
  • "Traia Acústico (Ao Vivo)", Traia Véia

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • "50 Anos De Carreira", Leci Brandão (vencedor)
  • "Jessé – As canções de Zeca Pagodinho", Teresa Cristina
  • "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)", Xande De Pilares
  • "Sentimento", Ferrugem
  • "Quinhão", Mosquito

Melhor Álbum de Música Urbana

  • "Más Cara", Bad Gyal
  • "Tropicoqueta", Karol G (vencedora)
  • "Omerta", J Balvin e Ryan Castro
  • "Do Not Disturb: Late Checkout", Young Miko
  • "Borondo (5020 Rcrds Sessions)", Beéle

Melhor Álbum Instrumental

  • "Peregrino", Yamandú Costa & Hermanos Saboya
  • "NOVA", Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
  • "Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas", Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta
  • "La Huella De Las Cuerdas", Berta Rojas
  • "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole", Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro e Yainer Horta (vencedor)

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • "Folklore", Caracas Trio
  • "Paco De Lucia Music For Big Band", Alex Conde
  • "Verve", Lívia Mattos
  • "Gonzalo Plays Pino", Gonzalo Rubalcaba (vencedor)
  • "Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard", Miguel Zenón Quartet

Melhor Álbum Infantil

  • "Mil Secretos", Cantoalegre e Marta Gómez (vencedor)
  • "¡A Jugar!", Danilo & Chapis
  • "Mardearena", Magdalena Fleitas
  • "Aprendo Jugando", OTA El Hipopotamo
  • "Dinosaurios: Una Travesía Cretácica", Tu Rockcito

Compositor do Ano

  • Edgar Barrera
  • Iván Gámez
  • Yoel Henriquez
  • Jenni Mosello
  • Sara Schell (vencedora)

Melhor Vídeo Musical em Versão Curta

  • "10 anos de Castelos & Ruínas", Bk’
  • "CHINGONA", Tamara Flores
  • "Moleirinha", Karetus ft. Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira
  • "INRI", Los Tres
  • "Sauvignon Blanc (Official Video)", Rosalía (vencedor)

Melhor Vídeo Musical em Versão Longa

  • "FREE SPIRITS (The Film)", CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedores)
  • "Hasta Que Me Quede Sin Voz", Leiva
  • "Guerras Invisíveis", L7nnon
  • "Back To The Childhood", Maleh
  • "FLAMENCO", Varios Artistas

Produtor do Ano

  • Edgar Barrera (vencedor)
  • Julio Raposo
  • Santiago Ruiz "Tatool"
  • Juan Pablo Vega
  • Federico Vindver

Melhor Música para Mídias Visuais

  • "Amor Animal", Murci Bouscayrol
  • "La Casa De Los Espiritus", Varios Artistas
  • "Las Muertas", Fernando Velázquez
  • "Menem", Sergei Grosny
  • "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)", Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (vencedor)

Melhor Canção de Raízes

  • "El Alma Mía", Silvana Estrada
  • "El tambor chico", Jorge Drexler e Rueda De Candombe (vencedora)
  • "La Puñalá", Andre
  • "Spiritual Energies", Eli Alvarado
  • "Urano", Nathasha Bravo, Jorge Glem e Elvis Martínez

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

  • "¿Y Ahora Qué +?", Alejandro Sanz (vencedor)
  • "KM0", Pablo Alborán
  • "(Enamorada)", nic
  • "Instrucciones Para Ser Feliz", Monsieur Periné
  • "Todo Puede Convertirse En Canción", Debi Nova

Melhor Álbum Pop Tradicional

  • "Yo Canto 2", Laura Pausini (vencedor)
  • "Amorío", Esteman e Daniela Spalla
  • "TQ+", Reik
  • "Puerta Abierta", Kany García
  • "Querida Yo", Yami Safdie

Melhor Performance de Música Eletrônica

  • "Circular", Peces Raros ft. Nick Warren
  • "Armándola De Pedo", Kinky
  • "Motopirueta", Soucream e Mazzarri
  • "Beto’s Horns – Fred Remix", CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred Again (vencedora)
  • "III. Ojalá! – Bronquio Remix", Violeta e Bronquio

Melhor Performance Urbana

  • "Se Lo Juro Mor", Feid
  • "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66", Bizarrap & Daddy Yankee
  • "La Villa", Ryan Castro e Kapo & Gangsta
  • "Dile Luna", Karol G ft. Eddy Lover
  • "Gil", Milo J ft. Trueno (vencedora)

Melhor Performance de Reggaeton

  • "Uñas Afiladas", Sofía Reyes & Luísa Sonza
  • "Choque", Bad Gyal ft. Chencho Corleone
  • "Verano Rosa", Karol G ft. Feid (vencedora)
  • "Contrabando", Rauw Alejandro e Wisin & Ñengo Flow
  • "Una Aventura", Ozuna

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

  • "Gohan y Goku", Arcangel
  • "Antisistema", J Noa & Trooko (vencedora)
  • "Mono", Tokischa, Kase.O
  • "Poder", Lil Supa, Feid & Tru Comers
  • "El Pana Deiby", Akapellah

Melhor Álbum Cantor-Compositor

  • "Improviso", Djavan
  • "Taracá", Jorge Drexler (vencedor)
  • "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
  • "Musas en Mi", Arath Herce
  • "FEMME FATALE', Mon Laferte

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

  • "Boas Novas", Zeca Veloso
  • "Esgotada", Tiê
  • "Lux (Complete Works)", Rosalía (vencedor)
  • "Marco", Marco Baptista
  • "Taracá", Jorge Drexler

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