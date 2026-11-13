Grammy Latino premia 'LUX', de Rosalía, como álbum do ano; Anitta vence com trabalho em língua portuguesa

Rosalía, com "LUX (Complete Works)", levou o Grammy Latino de melhor álbum do ano, na 27ª edição da premiação da música em espanhol e português, realizada em Las Vegas."Obrigada à academia por me dar este prêmio", disse a espanhola ao receber o gramofone. "LUX, para mim, foi um salto no escuro", acrescentou, emocionada. Ela também agradeceu às parcerias, à família e exaltou a importância de seguir a própria verdade. Disse ainda que ainda tem muito a aprender.
Após 12 indicações sem vencer, Anitta ganhou o seu primeiro Grammy Latino. A cantora venceu na categoria melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com "Equilibrivm". O trabalho também concorria como melhor álbum do ano.
Urias, Criolo, Emicida e Johnny Hooker também foram premiados na noite desta quinta-feira (12). João Gomes, Mestrinho e Jota.pê também receberam prêmios, mas não foram no evento.
Na primeira parte do evento, transmitida pelo canal de YouTube da premiação, foi entregue a maioria dos troféus. Nela, Johnny Hooker recebeu o prêmio de melhor canção em língua portuguesa e homenageou Ney Matogrosso.
Outros vencedores da noite foram Eli Soares, Lauana Prado e Leci Brandão. Outros brasileiros que concorriam, como Djavan em melhor álbum cantor-compositor e Jenni Mosello em compositora do ano, não levaram o prêmio.
Loulu Gilberto, filha caçula de João Gilberto, concorreu ao prêmio de gravação do ano pelo disco "O Amor Nos Encontrou", mas não venceu.
Gravação do Ano
- "Desde Que Te Tengo", Carín León
- "Ha Ha", CA7RIEL & Paco Amoroso
- "¿Como Se Ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "O Amor Nos Encontrou", Loulu Gilberto
- "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
- "Alma", Elena Rose
- "Coleccionando Heridas", KAROL G e Marco Antonio Solís
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Niño", Milo J (vencedor)
Álbum do Ano
- "LUX (Complete Works)", Rosalía (vencedora)
- "EQUILIBRIVM", Anitta
- "FREE SPIRITS", CA7RIEL & Paco Amoroso
- "FEMME FATALE", Mon Laferte
- "Taracá", Jorge Drexler
- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
- "MUDA", Carín León
- "Tropicoqueta", KAROL G
- "La Vida Era Más Corta", Milo J
- "¿Dónde Es El After?", Rawayana
Canção do Ano
- "Solifican12", Milo J
- "Coleccionando Heridas", KAROL G e Marco Antonio Solís
- "¿Como Se Ama?", Jorge Drexler
- "Dime", Silvana Estrada
- "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia (vencedora)
- "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting
- "Humano", Juanes e Vivir Quintana
- "Femme Fatale", Mon Laferte
- "Mi Gran Amor", Santana ft. Becky G
- "Nilo", Zanna
Melhor Canção Pop
- "(favorito)", nic
- "La Perla", Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia (vencedora)
- "A La Niña Que Fui", Kany García
- "Amarillo", Joaquina
- "Melancolía", Mon Laferte
Artista Revelação
- Kendall Peña
- Delilah
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Zeca Veloso
- Macario Martínez
- maye
- FABIAN
- Sofia Monroy
- Dora Sanches
- ARIA VEGA (vencedora)
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- "Águas De Um Mar Azul", Urias
- "Memória", Rosalía e Carminho
- "No Vento De Nós", Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago
- "Sua Onda", Marisa Monte
- "Viver e Morrer De Amor Na América Latina", Johnny Hooker (vencedor)
Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- "Equilibrivm", Anitta (vencedora)
- "Ludom", Ludom
- "Antes Que A Terra Acabe", Luedji Luna
- "BRava", Jenni Mosello
- "MARINADA vol.01", Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa
- "Resistência! Ao Vivo no Circo Voador", Black Pantera
- "Let It Burn / Deixa Arder", Chico Chico
- "Rádio Love Nacional", Detonautas
- "foto em grupo", FOTO EM GRUPO
- "CARRANCA", Urias (vencedor)
Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
- "Novo Testamento", AJULLIACOSTA
- "FREQUÊNCIA LUNAR", BUDAH
- "CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?", Don L
- "Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores", Emicida (vencedor)
- "Terra Vermelha: Do interior pro interior", Matuto S.A.
Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa
- "Primeiro (Ao Vivo)", Ziza Fernandes
- "Avenida Do Arrependimento", Thalles Roberto
- "Betel (Ao Vivo)", Eli Soares (vencedor)
- "O Que Atravessa O Peito", Verboemcarne
- "Shuv", Victin
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir", Carminho
- "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)", João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (vencedor)
- "Até Cansar o Cansaço", Juliana Linhares
- "Molho Lambão", Psirico
- "Amor Perene", Zaynara
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- "Criolo, Amaro e Dino", Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago (vencedor)
- "Vende-se Lembrança", Pedro Emílio
- "Améfrica", Bia Ferreira
- "Afim", Zé Ibarra
- "Eita", Lenine
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- "Fire Arena", Ana Castela
- "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)", Simone Mendes
- "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)", Lauana Prado (vencedor)
- "Registro Histórico (Ao Vivo)", Luan Santana
- "Traia Acústico (Ao Vivo)", Traia Véia
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- "50 Anos De Carreira", Leci Brandão (vencedor)
- "Jessé – As canções de Zeca Pagodinho", Teresa Cristina
- "Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)", Xande De Pilares
- "Sentimento", Ferrugem
- "Quinhão", Mosquito
Melhor Álbum de Música Urbana
- "Más Cara", Bad Gyal
- "Tropicoqueta", Karol G (vencedora)
- "Omerta", J Balvin e Ryan Castro
- "Do Not Disturb: Late Checkout", Young Miko
- "Borondo (5020 Rcrds Sessions)", Beéle
Melhor Álbum Instrumental
- "Peregrino", Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- "NOVA", Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- "Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol. 1: Flautas", Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta
- "La Huella De Las Cuerdas", Berta Rojas
- "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole", Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro e Yainer Horta (vencedor)
Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- "Folklore", Caracas Trio
- "Paco De Lucia Music For Big Band", Alex Conde
- "Verve", Lívia Mattos
- "Gonzalo Plays Pino", Gonzalo Rubalcaba (vencedor)
- "Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard", Miguel Zenón Quartet
Melhor Álbum Infantil
- "Mil Secretos", Cantoalegre e Marta Gómez (vencedor)
- "¡A Jugar!", Danilo & Chapis
- "Mardearena", Magdalena Fleitas
- "Aprendo Jugando", OTA El Hipopotamo
- "Dinosaurios: Una Travesía Cretácica", Tu Rockcito
Compositor do Ano
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell (vencedora)
Melhor Vídeo Musical em Versão Curta
- "10 anos de Castelos & Ruínas", Bk’
- "CHINGONA", Tamara Flores
- "Moleirinha", Karetus ft. Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira
- "INRI", Los Tres
- "Sauvignon Blanc (Official Video)", Rosalía (vencedor)
Melhor Vídeo Musical em Versão Longa
- "FREE SPIRITS (The Film)", CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedores)
- "Hasta Que Me Quede Sin Voz", Leiva
- "Guerras Invisíveis", L7nnon
- "Back To The Childhood", Maleh
- "FLAMENCO", Varios Artistas
Produtor do Ano
- Edgar Barrera (vencedor)
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz "Tatool"
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Melhor Música para Mídias Visuais
- "Amor Animal", Murci Bouscayrol
- "La Casa De Los Espiritus", Varios Artistas
- "Las Muertas", Fernando Velázquez
- "Menem", Sergei Grosny
- "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)", Mateus Alves e Tomaz Alves Souza (vencedor)
Melhor Canção de Raízes
- "El Alma Mía", Silvana Estrada
- "El tambor chico", Jorge Drexler e Rueda De Candombe (vencedora)
- "La Puñalá", Andre
- "Spiritual Energies", Eli Alvarado
- "Urano", Nathasha Bravo, Jorge Glem e Elvis Martínez
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
- "¿Y Ahora Qué +?", Alejandro Sanz (vencedor)
- "KM0", Pablo Alborán
- "(Enamorada)", nic
- "Instrucciones Para Ser Feliz", Monsieur Periné
- "Todo Puede Convertirse En Canción", Debi Nova
Melhor Álbum Pop Tradicional
- "Yo Canto 2", Laura Pausini (vencedor)
- "Amorío", Esteman e Daniela Spalla
- "TQ+", Reik
- "Puerta Abierta", Kany García
- "Querida Yo", Yami Safdie
Melhor Performance de Música Eletrônica
- "Circular", Peces Raros ft. Nick Warren
- "Armándola De Pedo", Kinky
- "Motopirueta", Soucream e Mazzarri
- "Beto’s Horns – Fred Remix", CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred Again (vencedora)
- "III. Ojalá! – Bronquio Remix", Violeta e Bronquio
Melhor Performance Urbana
- "Se Lo Juro Mor", Feid
- "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66", Bizarrap & Daddy Yankee
- "La Villa", Ryan Castro e Kapo & Gangsta
- "Dile Luna", Karol G ft. Eddy Lover
- "Gil", Milo J ft. Trueno (vencedora)
Melhor Performance de Reggaeton
- "Uñas Afiladas", Sofía Reyes & Luísa Sonza
- "Choque", Bad Gyal ft. Chencho Corleone
- "Verano Rosa", Karol G ft. Feid (vencedora)
- "Contrabando", Rauw Alejandro e Wisin & Ñengo Flow
- "Una Aventura", Ozuna
Melhor Canção de Rap/Hip Hop
- "Gohan y Goku", Arcangel
- "Antisistema", J Noa & Trooko (vencedora)
- "Mono", Tokischa, Kase.O
- "Poder", Lil Supa, Feid & Tru Comers
- "El Pana Deiby", Akapellah
Melhor Álbum Cantor-Compositor
- "Improviso", Djavan
- "Taracá", Jorge Drexler (vencedor)
- "Vendrán Suaves Lluvias", Silvana Estrada
- "Musas en Mi", Arath Herce
- "FEMME FATALE', Mon Laferte
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
- "Boas Novas", Zeca Veloso
- "Esgotada", Tiê
- "Lux (Complete Works)", Rosalía (vencedor)
- "Marco", Marco Baptista
- "Taracá", Jorge Drexler