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Maus-tratos a animais

Polícia descobre local usado para treinar galos de briga em Vila Velha

Imóvel em Barramares tinha uma arena de combate e diversas aves mantidas em condições inadequadas; responsável pelo espaço foi autuado

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:33

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 nov 2026 às 14:33

Um imóvel utilizado para treinar galos de briga foi descoberto pela Polícia Civil no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (13). No local, os policiais encontraram uma estrutura semelhante a uma arena de combate, equipamentos usados na preparação dos animais e diversas aves mantidas em condições inadequadas.


Ao todo, foram apreendidos sete galos, quatro filhotes de galináceos e aves silvestres, incluindo dois canários-da-terra. Os policiais também encontraram uma galinha que chocava quatro ovos.


Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram objetos utilizados no treinamento dos galos, incluindo equipamentos que serviam para evitar ferimentos durante a preparação para os combates.


O imóvel também apresentava acúmulo de entulho, lixo e objetos cortantes, além de não oferecer alimentação adequada às aves. De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), as condições colocavam em risco a integridade física e o bem-estar dos animais.


"O ambiente onde os animais vivem é totalmente insalubre, cheio de lixo e entulho", relatou o delegado.

Aves encontradas em imóvel de Vila Velha
Aves encontradas em imóvel de Vila Velha Divulgação/PC

Piquet também informou que dois dos ovos encontrados no local teriam sido adquiridos em Minas Gerais e seriam provenientes do cruzamento de aves do tipo índio.


Diante das irregularidades, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por suspeita de maus-tratos a animais, crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e por manter aves silvestres em cativeiro sem autorização, conforme o artigo 29 da mesma legislação. O responsável pelo imóvel, um homem de 61 anos, assinou um termo de compromisso de comparecimento à Justiça.


Os animais apreendidos pela Prefeitura de Vila Velha foram encaminhados a locais adequados. A fiscalização ocorreu após acionamento da Polícia Civil pela Guarda Municipal e pela Gerência de Bem-Estar Animal do município.
Aves encontradas em imóvel de Vila Velha
Aves encontradas em imóvel de Vila Velha Divulgação/PC

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