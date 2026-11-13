Polícia descobre local usado para treinar galos de briga em Vila Velha

Um imóvel utilizado para treinar galos de briga foi descoberto pela Polícia Civil no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (13). No local, os policiais encontraram uma estrutura semelhante a uma arena de combate, equipamentos usados na preparação dos animais e diversas aves mantidas em condições inadequadas.





Ao todo, foram apreendidos sete galos, quatro filhotes de galináceos e aves silvestres, incluindo dois canários-da-terra. Os policiais também encontraram uma galinha que chocava quatro ovos.





Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram objetos utilizados no treinamento dos galos, incluindo equipamentos que serviam para evitar ferimentos durante a preparação para os combates.





O imóvel também apresentava acúmulo de entulho, lixo e objetos cortantes, além de não oferecer alimentação adequada às aves. De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), as condições colocavam em risco a integridade física e o bem-estar dos animais.





"O ambiente onde os animais vivem é totalmente insalubre, cheio de lixo e entulho", relatou o delegado.