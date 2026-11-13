Água proteica e creatina em goma: nutricionista avalia riscos e benefícios

Água proteica, café com proteína, creatina em goma, sorvetes e até picolés proteicos. Produtos que antes pareciam restritos ao universo dos atletas estão cada vez mais presentes nas prateleiras e nas redes sociais. A proposta é oferecer alternativas para quem quer cuidar da alimentação sem abrir mão de sabor e praticidade. Mas, para além da curiosidade provocada pelas novidades, será que esses produtos realmente fazem diferença na alimentação?





A capixaba Brunela Louvem Brunetti, engenheira de produção, é uma das consumidoras que incorporaram algumas dessas opções ao dia a dia. Com uma agenda que inclui trabalho e diferentes atividades físicas, como Hyrox, corrida, musculação e yoga, ela procura alternativas que ajudem a manter a alimentação alinhada à rotina.





Atualmente, Brunela consome sorvetes e picolés proteicos, além de um produto que identifica como Smart Protein. A descoberta veio por indicação de sua nutricionista, e não apenas pela influência das redes sociais.