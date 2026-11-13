Água proteica e creatina em goma: nutricionista avalia riscos e benefícios

Água proteica, café com proteína, creatina em goma, sorvetes e até picolés proteicos. Produtos que antes pareciam restritos ao universo dos atletas estão cada vez mais presentes nas prateleiras e nas redes sociais. A proposta é oferecer alternativas para quem quer cuidar da alimentação sem abrir mão de sabor e praticidade. Mas, para além da curiosidade provocada pelas novidades, será que esses produtos realmente fazem diferença na alimentação?
A capixaba Brunela Louvem Brunetti, engenheira de produção, é uma das consumidoras que incorporaram algumas dessas opções ao dia a dia. Com uma agenda que inclui trabalho e diferentes atividades físicas, como Hyrox, corrida, musculação e yoga, ela procura alternativas que ajudem a manter a alimentação alinhada à rotina.
Atualmente, Brunela consome sorvetes e picolés proteicos, além de um produto que identifica como Smart Protein. A descoberta veio por indicação de sua nutricionista, e não apenas pela influência das redes sociais.
No caso das sobremesas, a motivação foi encontrar uma maneira mais saudável de consumir algo de que gosta. Já a escolha da proteína está relacionada à praticidade. “O benefício é conseguir bater a minha meta de proteína de uma forma gostosa e prática”, conta.
A rotina de trabalho também pesa na decisão. “Sou fã de tudo que pode auxiliar na minha rotina”, afirma. Para ela, encontrar produtos que facilitem o consumo de proteína e creatina pode ser uma maneira de tornar os cuidados com a alimentação mais compatíveis com os compromissos do dia a dia.
O interesse por produtos proteicos acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores. Durante muito tempo, whey protein, creatina e outros suplementos eram associados principalmente a atletas e frequentadores assíduos de academias. Agora, a proteína aparece em bebidas, sobremesas, snacks e outros alimentos que não exigem necessariamente uma rotina de treinos intensos.
A popularidade tem relação com diferentes objetivos, como emagrecimento, ganho de massa muscular e busca por mais saúde. A praticidade também é um fator importante, especialmente para quem tem uma rotina corrida. Mas isso não significa que todo mundo precise aumentar a quantidade de proteína consumida.
Segundo a nutricionista Emily Santos, a necessidade varia de acordo com fatores como idade, condições de saúde e nível de atividade física. Embora a proteína seja essencial para o organismo, existe também um exagero em torno do consumo desse nutriente.
Levantamento da Scanntech, em parceria com a McKinsey, realizado com dados do varejo alimentar entre janeiro e outubro de 2025, mostra a dimensão desse movimento. No período, o volume de vendas de whey protein cresceu 124% no Brasil, enquanto a creatina avançou 89%.
A expansão também chegou a outras categorias: os cereais proteicos tiveram alta de 21%, os iogurtes proteicos cresceram 16%, assim como os produtos pré e pós-treino. Já os leites saborizados com proteína registraram aumento de 14%.
Uma análise da Euromonitor, empresa global de pesquisa de mercado e inteligência estratégica, publicada em julho de 2026, também indica a dimensão desse mercado. Alimentos, bebidas e suplementos classificados como de alto teor proteico movimentaram mais de US$ 3 trilhões em vendas no varejo global em 2025. A consultoria estima ainda que a demanda mundial por proteína cresça 11% entre 2024 e 2029.
Apesar da variedade de produtos disponíveis, a nutricionista ressalta que não é necessário recorrer a alimentos enriquecidos ou suplementos para garantir a ingestão diária de proteína.
Mesmo quem não pratica atividade física regularmente precisa desse nutriente, mas pode obtê-lo por meio de uma alimentação equilibrada
Emily Santos Nutricionista
Ovos, carnes, leite, iogurte, queijos, feijão e lentilha são algumas das opções que fornecem proteína e podem atender às necessidades do organismo. “É possível alcançar a quantidade diária recomendada apenas com alimentos comuns, desde que a alimentação seja adequada às necessidades individuais”
Isso não significa que produtos como sorvetes, águas e cafés proteicos não tenham utilidade. "Eles podem funcionar como alternativas práticas para complementar a ingestão do nutriente. Mas é importante avaliar a composição e entender se realmente vale a pena incluí-los no consumo diário", ressalta Emily Santos.
A mesma atenção vale para as versões em goma de creatina e vitaminas. De acordo com a especialista, elas não têm necessariamente a mesma eficácia das versões tradicionais. O resultado depende de fatores como quantidade do princípio ativo, qualidade, estabilidade e absorção. Por isso, é importante verificar se o produto oferece a dose adequada.
A variedade de produtos e formatos também exige atenção aos rótulos. Expressões como “fit”, “proteico” e “rico em proteína” não garantem, por si só, que um alimento tenha boa qualidade nutricional.
Um produto pode ter proteína adicionada e, ao mesmo tempo, apresentar excesso de açúcar, sódio, gorduras ou aditivos. "É fundamental observar a lista de ingredientes e conferir a quantidade de proteína por porção, além dos teores de açúcares adicionados, sódio e gorduras", reforça a nutricionista.
A engenheira de produção Brunela também diz que não abre mão de avaliar o que está consumindo. Ela cita as gummies de creatina como exemplo de produto que pode parecer uma alternativa mais prática, mas que merece atenção na hora da escolha.
“Eu vou adicionando, mas sempre tenho cautela, porque o que pode ser ‘fit’ acaba sendo mais calórico ou não tão saudável do que consumir da forma natural”, diz Brunella.
O cuidado não é exagero. Segundo a nutricionista, o consumo excessivo de proteínas e suplementos pode provocar desconfortos gastrointestinais e desequilíbrios alimentares. Pessoas com doenças renais precisam de atenção especial, e qualquer suplementação deve ser orientada por um profissional da área.
Para Brunela, a tendência não deve desaparecer tão cedo. Na avaliação dela, quando um produto consegue se encaixar na rotina e funcionar como aliado, deixa de ser apenas uma novidade. “É uma mudança definitiva! Quando você consegue inserir o produto na sua rotina, de uma forma que vire um aliado para a praticidade”, acredita.
O desafio para a indústria, portanto, é ir além do apelo das redes sociais. Se a curiosidade pode levar à primeira compra, é a combinação entre conveniência, sabor, composição e custo-benefício que pode transformar um produto em hábito de consumo. Para o consumidor, fica a dica: antes de colocar a novidade no carrinho, vale conferir se ela realmente atende a uma necessidade ou é apenas modismo.