Cenoura faz bem para quê? Conheça 8 benefícios da hortaliça para a saúde

A cenoura contém nutrientes e compostos antioxidantes que podem contribuir para a manutenção da saúde do cérebro. Rica em betacaroteno, que o organismo transforma em vitamina A, e em outros carotenoides, ela ajuda a combater a ação dos radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo que pode danificar as células, inclusive as cerebrais. Além disso, seus compostos antioxidantes podem colaborar para a proteção dos neurônios e para a redução de processos inflamatórios associados ao envelhecimento.