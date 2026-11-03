Cabelo mais fino após os 35 anos: envelhecimento ou alteração hormonal? Entenda

Alterações da tireoide e condições associadas ao excesso de andrógenos, como a síndrome dos ovários policísticos, também podem estar relacionadas a queixas capilares. “Quando uma mulher percebe que o cabelo está ficando progressivamente mais fino , principalmente na região superior da cabeça ou na linha da divisão dos fios, precisamos avaliar a possibilidade de alopecia de padrão feminino. Essa condição pode ter influência genética e hormonal e não deve ser confundida automaticamente com o envelhecimento”, esclarece a tricologista.