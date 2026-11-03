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Automobilismo

Piloto capixaba Hugo Cibien fatura dois troféus na inauguração do Autódromo Internacional de Chapecó

Copa Truck é a maior categoria em público do automobilismo nacional

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2026 às 18:11
Hugo Cibien
Hugo Cibien Vanderley Soares

A inauguração do Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, no Oeste de Santa Catarina, terminou com dois troféus para o piloto capixaba Hugo Cibien na oitava e penúltima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. No último domingo (1º), diante de arquibancadas com ingressos esgotados, o representante da Vannucci Racing faturou o segundo lugar na Corrida 1 e o quarto lugar na Corrida 2 da Super Truck Elite, superando um traçado inédito de 4.004 metros, um apagão total nos instrumentos de bordo e a desvantagem de guiar o Volvo, um dos caminhões mais antigos de toda a sua categoria.


A rodada no novíssimo circuito catarinense exigiu adaptação rápida da equipe do caminhão Volvo #92. Sem simuladores disponíveis para a pista e com treinos reduzidos por chuva intensa, lama e problemas de agenda, Cibien completou apenas nove voltas no treino livre de sábado antes de ir direto para a classificação. Mesmo assim, avançou ao Top Qualifying e garantiu o quarto lugar no grid de largada.


"Cheguei à etapa sem conhecer a pista, porque ela é tão nova que não existe nem no simulador. O caminhão veio bem trabalhado pela equipe principalmente na questão das emissões do novo combustivel pela equipe, mas não fizemos os dois shakedowns de quinta e sexta, e o primeiro treino livre foi debaixo de chuva com água e lama e o segundo não conseguimos fazer na sexta-feira. Dei apenas nove voltas no treino livre de sábado de manhã e fui para a classificação", explicou o piloto.


Na Corrida 1, Cibien adotou postura cautelosa na largada, caiu para quinto nos metros iniciais, mas recuperou terreno em ritmo constante. O capixaba assumiu a vice-liderança superando Nic Giaffone que vinha com dificuldades, finalizando atrás apenas do vencedor Vinícius Palma, mesmo sem painel de instrumentos. "Nossa largada foi conservadora demais porque não podíamos falhar. Perdemos algumas posições no início, mas recuperamos no final para chegar em segundo ", destacou.


Na Corrida 2, largando em sétimo pela regra do grid invertido, o piloto que enfrentava o apagão do painel de instrumentos do caminhão em todo fim de semana, viu mais uma difícil escalada para o pódio. Sem telemetria a bordo para controlar parciais ou aferir o limite de 160 km/h do radar da categoria, Hugo escalou até o quarta posição guiado apenas pela sensibilidade.


"Também fizemos uma largada muito conservadora e conseguimos trabalhar nosso caminho até o quarto lugar, com alguns problemas no caminhão. Eu estava sem painel, então não sabia meu tempo de volta, nem meus trechos, e não conseguia ver a velocidade para passar no radar a 160. Tive que contar com o feeling e com o ouvido para entender o giro e a velocidade durante toda a prova. Mas a dificuldade na nova pista valeu a pena trazer dois pódios para casa e a equipe conseguiu deixar o Volvo competitivo ", celebrou Cibien.


A grande final da temporada 2026 acontece entre os dias 27 e 29 de novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). 

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