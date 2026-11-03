Piloto capixaba Hugo Cibien fatura dois troféus na inauguração do Autódromo Internacional de Chapecó

A
inauguração do Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, no Oeste de
Santa Catarina, terminou com dois troféus para o piloto capixaba Hugo Cibien na
oitava e penúltima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. No último domingo
(1º), diante de arquibancadas com ingressos esgotados, o representante da
Vannucci Racing faturou o segundo lugar na Corrida 1 e o quarto lugar na
Corrida 2 da Super Truck Elite, superando
um traçado inédito de 4.004 metros, um apagão total nos instrumentos de bordo e
a desvantagem de guiar o Volvo, um dos caminhões mais antigos de toda a sua
categoria.
A rodada no novíssimo circuito catarinense exigiu adaptação rápida
da equipe do caminhão Volvo #92. Sem simuladores disponíveis para a pista e com
treinos reduzidos por chuva intensa, lama e problemas de agenda, Cibien
completou apenas nove voltas no treino livre de sábado antes de ir direto para
a classificação. Mesmo assim, avançou ao Top Qualifying e garantiu o quarto
lugar no grid de largada.
"Cheguei à etapa sem conhecer a pista, porque ela é tão nova
que não existe nem no simulador. O caminhão veio bem trabalhado pela equipe
principalmente na questão das emissões do novo combustivel pela equipe, mas não
fizemos os dois shakedowns de quinta e sexta, e o primeiro treino livre
foi debaixo de chuva com água e lama e o segundo não conseguimos fazer na
sexta-feira. Dei apenas nove voltas no treino livre de sábado de manhã e fui
para a classificação", explicou o piloto.
Na Corrida 1, Cibien adotou postura cautelosa na largada, caiu
para quinto nos metros iniciais, mas recuperou terreno em ritmo constante. O
capixaba assumiu a vice-liderança superando Nic Giaffone que vinha com
dificuldades, finalizando atrás apenas do vencedor Vinícius Palma, mesmo sem
painel de instrumentos. "Nossa largada foi conservadora demais porque não
podíamos falhar. Perdemos algumas posições no início, mas recuperamos no final
para chegar em segundo ", destacou.
Na Corrida 2, largando em sétimo pela regra do grid invertido, o piloto que enfrentava o apagão do painel de instrumentos do caminhão em todo fim de semana, viu mais uma difícil escalada para o pódio. Sem telemetria a bordo para controlar parciais ou aferir o limite de 160 km/h do radar da categoria, Hugo escalou até o quarta posição guiado apenas pela sensibilidade.
"Também fizemos uma largada muito conservadora e conseguimos trabalhar nosso
caminho até o quarto lugar, com alguns problemas no caminhão. Eu estava sem
painel, então não sabia meu tempo de volta, nem meus trechos, e não conseguia
ver a velocidade para passar no radar a 160. Tive que contar com o feeling
e com o ouvido para entender o giro e a velocidade durante toda a prova. Mas a
dificuldade na nova pista valeu a pena trazer dois pódios para casa e a equipe
conseguiu deixar o Volvo competitivo ", celebrou Cibien.
A grande final da temporada 2026 acontece entre os dias 27 e 29 de
novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF).