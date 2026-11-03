Fibromialgia tem cura? Entenda as dores constantes relatadas por Carol Castro

Dor crônica pelo corpo, fadiga intensa, alterações no sono e dificuldade de concentração. Esses são alguns dos sintomas enfrentados por pessoas com fibromialgia, síndrome que afeta cerca de 3% da população brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Mesmo relativamente comum, a doença ainda enfrenta desafios relacionados ao diagnóstico e à desinformação, o que pode atrasar o início do tratamento e comprometer o bem-estar dos pacientes.





Além da dificuldade de reconhecimento, especialistas alertam que o diagnóstico da fibromialgia costuma levar anos para ser concluído. Embora os critérios clínicos indiquem que os sintomas devem persistir por pelo menos três meses para que a hipótese diagnóstica seja considerada, muitos pacientes passam cerca de quatro anos em busca de respostas até receberem a confirmação da síndrome, período marcado por consultas frequentes, dúvidas e impactos na qualidade de vida.





A fibromialgia é caracterizada principalmente por dores musculoesqueléticas generalizadas e persistentes, frequentemente acompanhadas de sintomas como cansaço excessivo, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e dificuldades cognitivas, conhecidas popularmente como “névoa mental”. Como não existem exames laboratoriais específicos para confirmar a doença, a identificação da fibromialgia depende de avaliação médica detalhada e análise dos sintomas apresentados pelo paciente.





“O grande desafio da fibromialgia é justamente o reconhecimento da doença. Muitos pacientes passam anos em busca de atendimento até receberem um diagnóstico correto, porque os sintomas podem ser confundidos com outras condições”, explica o reumatologista Levi Higino Jales Neto, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.





Embora as causas da síndrome ainda não sejam totalmente conhecidas, estudos indicam que a fibromialgia está associada a alterações na forma como o sistema nervoso central processa a dor. Fatores emocionais, predisposição genética e distúrbios do sono também podem contribuir para o desenvolvimento da condição.





Além das dores e limitações físicas, o especialista alerta que a fibromialgia também pode provocar impactos significativos nas relações sociais, na vida profissional e na saúde mental. Como os sintomas nem sempre são perceptíveis, muitos pacientes enfrentam dificuldades para que suas dores sejam compreendidas no ambiente familiar e de trabalho.





“A fibromialgia pode provocar impactos profundos no dia a dia dos pacientes e, muitas vezes, os sintomas demoram a ser associados à doença. Sem o acompanhamento adequado, a condição pode comprometer o desempenho profissional e acadêmico, além de afetar a saúde mental”, afirma Higino.





Embora ainda não exista cura definitiva, a fibromialgia pode ser controlada. As diretrizes mais recentes da Sociedade Brasileira de Reumatologia reforçam que a base do tratamento deve ser uma abordagem multidisciplinar, combinando atividade física regular, especialmente exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular, educação sobre a doença, melhora da qualidade do sono, controle do estresse e acompanhamento psicológico quando indicado.





Os medicamentos também têm papel importante, mas não são indicados para todos os pacientes nem representam a primeira estratégia de tratamento de forma isolada. Eles costumam ser recomendados quando a dor, os distúrbios do sono ou o comprometimento da qualidade de vida persistem mesmo após a adoção das medidas não medicamentosas. A escolha da medicação deve ser individualizada e considerar os sintomas predominantes e as características de cada paciente.