Caparaó transforma vocação em sustentabilidade e turismo de experiência no ES

A pedra fundamental dessa estratégia é o Projeto de Lei nº 393/2026, que reconhece formalmente o Caparaó Capixaba como Pólo Estadual de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Esse reconhecimento abrange a força conjunta dos nossos 12 municípios capixabas: Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado, e vai muito além de um título honorífico: estabelece uma chancela governamental prioritária para captação de recursos, implantação de sinalização turística, qualificação profissional e fomento aos negócios locais de receptivo, condutores, esportes de montanha e rede hoteleira.





Para que um polo turístico prospere de maneira ordenada, a mobilidade e a preservação cênica precisam caminhar lado a lado. É com essa visão que propusemos a instituição da Estrada-Parque Caparaó. O projeto delimita um corredor turístico e ambiental vital no entorno do Parque Nacional, interligando a BR-262 aos distritos e comunidades tradicionais como Santa Clara, Pedra Roxa, Patrimônio da Penha e Pedra Menina, até a Portaria Capixaba da unidade de conservação, integrando também as vertentes de São João do Príncipe e Rio Claro. Com diretrizes específicas de tráfego seguro, controle de impacto ambiental e respeito à identidade arquitetônica e cultural dos vilarejos, o próprio deslocamento transforma-se em uma experiência contemplativa inesquecível.





A incomparável riqueza hídrica da cordilheira é o eixo de outra iniciativa fundamental: o Projeto de Lei nº 400/2026, que institui a Rota das Cachoeiras do Caparaó, que interliga os municípios de Divino de São Lourenço a Dores do Rio Preto. A proposta une formalmente sete municípios: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iúna, Irupi e Muniz Freire. Essa integração consorciada rompe com o isolamento municipal, fomenta o marketing territorial conjunto e estimula o visitante a prolongar a estadia, explorando desde os poços cristalinos de águas verdes até as imponentes quedas d’água da região.





Contudo, nenhuma estratégia turística contemporânea se sustenta apenas na contemplação passiva da paisagem. É na vivência humana que reside o verdadeiro diferencial competitivo de um destino. Essa virada de chave é consolidada pelo Projeto de Lei nº 401/2026, que cria e estrutura o Circuito dos Sabores do Caparaó.





O turismo de experiência não entrega apenas uma refeição ou uma diária de hospedagem; entrega pertencimento, memória e afeto. No Caparaó, essa vivência se manifesta quando o viajante acorda sob a neblina da serra e vai à lavoura colher o fruto maduro no pé; quando acompanha a torra artesanal e compreende a dedicação por trás dos cafés especiais de altitude premiados mundialmente; ou quando se senta à beira do fogão a lenha para degustar a broa de milho, o queijo artesanal, os doces tradicionais e a legítima gastronomia caipira.