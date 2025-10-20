Eduardo José Ramos
Autor(a) Convidado(a)
É prefeito de Domingos Martins

Um novo tempo para as montanhas capixabas

Aeroporto das Montanhas Capixabas simboliza integração, oportunidade e qualidade de vida para quem vive e trabalha na região

Publicado em 20/10/2025 às 11h30

Falar em desenvolvimento é, antes de tudo, falar sobre pessoas. Sobre o futuro que queremos construir, sobre qualidade de vida, acesso a oportunidades e cuidado com quem vive nas montanhas capixabas. O projeto do Aeroporto Regional das Montanhas é um sonho antigo que começa a ganhar forma, um símbolo de progresso que traz esperança para toda a região.

Há muitos anos esperamos por uma infraestrutura capaz de aproximar nossas cidades do restante do Espírito Santo e do mundo. O aeroporto representa justamente integração, mobilidade e novas possibilidades. Ele vai impulsionar o turismo, uma das nossas maiores vocações, e atrair visitantes que talvez nunca chegassem até aqui pelas estradas. Com isso, novos negócios surgem, e nossa economia local se fortalece.

Projeção mostra localização do Aeroporto Regional das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante
Projeção mostra localização do Aeroporto Regional das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante. Crédito: Divulgação / Semobi

Mas o impacto vai muito além do turismo. O aeroporto também significa mais segurança e agilidade no atendimento à saúde. Em situações de emergência, como acidentes, desastres naturais ou necessidade de remoções médicas, o transporte aéreo pode salvar vidas. Ter essa estrutura perto de nós é garantir que o socorro chegue mais rápido, que pacientes possam ser transferidos com segurança e que o apoio humanitário alcance quem mais precisa, no tempo certo.

O aeroporto também abrirá portas para os produtores, empresários e empreendedores locais. Os produtos das montanhas capixabas, reconhecidos pela qualidade e autenticidade, poderão chegar a novos mercados, fortalecendo o comércio da região e ampliando a geração de renda. Ao mesmo tempo, novas oportunidades de trabalho e capacitação técnica surgirão com a operação do terminal, oferecendo aos jovens a chance de crescer profissionalmente sem precisar deixar suas cidades.

Tudo isso reforça que o Aeroporto das Montanhas Capixabas é um bem coletivo, pensado para todos. Um investimento que une cidades, fortalece o turismo, melhora o acesso à saúde, amplia a segurança e projeta o Espírito Santo para o futuro.

Domingos Martins sempre acreditou na força da união e da cooperação. E é com esse mesmo espírito que seguimos trabalhando por uma região mais forte, integrada e acolhedora. O aeroporto é um passo importante nessa jornada — um projeto que nasce do esforço de muitos e que vai transformar a vida de quem vive e ama as montanhas capixabas.

