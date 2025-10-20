Um novo tempo para as montanhas capixabas

Falar em desenvolvimento é, antes de tudo, falar sobre pessoas. Sobre o futuro que queremos construir, sobre qualidade de vida, acesso a oportunidades e cuidado com quem vive nas montanhas capixabas. O projeto do Aeroporto Regional das Montanhas é um sonho antigo que começa a ganhar forma, um símbolo de progresso que traz esperança para toda a região.



Há muitos anos esperamos por uma infraestrutura capaz de aproximar nossas cidades do restante do Espírito Santo e do mundo. O aeroporto representa justamente integração, mobilidade e novas possibilidades. Ele vai impulsionar o turismo, uma das nossas maiores vocações, e atrair visitantes que talvez nunca chegassem até aqui pelas estradas. Com isso, novos negócios surgem, e nossa economia local se fortalece.

Projeção mostra localização do Aeroporto Regional das Montanhas, em Venda Nova do Imigrante. Crédito: Divulgação / Semobi

Mas o impacto vai muito além do turismo. O aeroporto também significa mais segurança e agilidade no atendimento à saúde. Em situações de emergência, como acidentes, desastres naturais ou necessidade de remoções médicas, o transporte aéreo pode salvar vidas. Ter essa estrutura perto de nós é garantir que o socorro chegue mais rápido, que pacientes possam ser transferidos com segurança e que o apoio humanitário alcance quem mais precisa, no tempo certo.

O aeroporto também abrirá portas para os produtores, empresários e empreendedores locais. Os produtos das montanhas capixabas, reconhecidos pela qualidade e autenticidade, poderão chegar a novos mercados, fortalecendo o comércio da região e ampliando a geração de renda. Ao mesmo tempo, novas oportunidades de trabalho e capacitação técnica surgirão com a operação do terminal, oferecendo aos jovens a chance de crescer profissionalmente sem precisar deixar suas cidades.

Tudo isso reforça que o Aeroporto das Montanhas Capixabas é um bem coletivo, pensado para todos. Um investimento que une cidades, fortalece o turismo, melhora o acesso à saúde, amplia a segurança e projeta o Espírito Santo para o futuro.

Domingos Martins sempre acreditou na força da união e da cooperação. E é com esse mesmo espírito que seguimos trabalhando por uma região mais forte, integrada e acolhedora. O aeroporto é um passo importante nessa jornada — um projeto que nasce do esforço de muitos e que vai transformar a vida de quem vive e ama as montanhas capixabas.

