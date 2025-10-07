Aeroporto das Montanhas Capixabas: investimento que transforma realidades

O desenvolvimento regional é construído com visão de futuro, coragem para decidir e união de esforços entre municípios, Estado e sociedade. É com essa convicção que defendo a implantação do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, projeto que pode transformar o modo de viver, produzir e se conectar das famílias da nossa região.

O projeto, aprovado pelo Governo do Estado, prevê investimento de cerca de R$ 75 milhões prevê a localização do terminal no Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, e foi planejado com base em critérios técnicos rigorosos, que avaliaram topografia, ventos, viabilidade ambiental e capacidade operacional. Com pista de 1.300 metros, para receber aeronaves de pequeno e médio porte, o terminal contará com 315 m², pátio para oito aeronaves e funcionamento 24 horas, com previsão de até oito voos diários, de passageiros e cargas. Uma estrutura moderna, eficiente e que dialoga com o futuro das Montanhas Capixabas.

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos. Crédito: Divulgação / Governo do ES

Mas o impacto dessa obra vai muito além da aviação. Em Venda Nova do Imigrante, sabemos o quanto a saúde, a segurança e a geração de empregos influenciam diretamente o dia a dia das famílias. Com o aeroporto, teremos uma resposta mais rápida em casos de emergência médica, o que significa salvar vidas. A nova estrutura também será um ponto de apoio estratégico em situações de desastres naturais, fortalecendo o trabalho da Defesa Civil e das forças de segurança de toda a região.

No campo econômico e social, o aeroporto abre novas fronteiras. Serão empregos diretos e indiretos na construção e operação, além da movimentação de setores como turismo, logística, hotelaria, gastronomia e comércio. O terminal também fortalecerá o agroturismo e os negócios locais, gerando novas oportunidades para produtores e empreendedores das Montanhas Capixabas. Cada pouso e decolagem será símbolo de novas possibilidades para o Espírito Santo.

Desde o início, tenho acompanhado de perto o andamento do projeto. Estive pessoalmente com proprietários das áreas previstas para a obra, dialogando com respeito e transparência. Também me reuni com representantes do Governo do Estado e lideranças locais, sempre com o objetivo de garantir que todos sejam ouvidos e que as decisões sejam tomadas com responsabilidade. Esse é o papel de um gestor comprometido com o presente e o futuro da nossa população.

A implantação do Aeroporto das Montanhas Capixabas soma-se a outros grandes projetos estruturantes que estão em curso no Espírito Santo, como os investimentos na duplicação da BR-262 e de estradas vicinais. Todos esses investimentos fortalecerão a economia capixaba e ampliarão a arrecadação dos municípios, permitindo novos investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura urbana.

O que está em jogo, portanto, não é apenas um aeroporto. É a integração das Montanhas Capixabas com o Brasil e o mundo, a valorização da nossa identidade regional e a consolidação de um novo ciclo de prosperidade. Esse projeto ultrapassa fronteiras municipais e precisa ser visto como uma conquista coletiva.

A história de Venda Nova sempre foi marcada pela capacidade de sonhar alto e realizar com os pés no chão. E é exatamente isso que o Aeroporto das Montanhas Capixabas representa: um sonho possível, sustentado pela técnica, pelo diálogo e pelo compromisso com o bem comum. Com trabalho e união, ele será realidade e um legado para as próximas gerações.

