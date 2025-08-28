Aeroporto das Montanhas Capixabas vai encurtar distâncias para o turismo

O coração da região serrana pulsa com ainda mais força diante de um sonho que está prestes a se tornar realidade: o Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, em Venda Nova do Imigrante. Ele é a chave para abrir caminhos, aproximar distâncias e revelar ao Brasil — e ao mundo — as riquezas de uma das regiões mais lindas do Espírito Santo.



Quem já percorreu a Rota do Lagarto, se encantou com a imponência da Pedra Azul ou se deixou envolver pelos sabores da gastronomia sabe que as Montanhas Capixabas são um destino apaixonante, com clima ameno, natureza exuberante, hospitalidade calorosa e uma tradição cultural única que fazem desse lugar um encanto para visitantes e despertam orgulho em seus moradores. E, com o aeroporto regional, esse potencial terá um impulso ainda maior.

Com uma estrutura moderna para aeronaves de pequeno e médio porte, o aeroporto reduzirá distâncias e encurtará o tempo de viagem, tornando o acesso mais confortável para os visitantes. Isso significa mais hóspedes para hotéis e pousadas, mais movimento em restaurantes e cafés, mais oportunidades para guias turísticos e artesãos. Em outras palavras, mais empregos, mais renda circulando e mais desenvolvimento para toda a região.

O projeto do aeroporto, que está há mais de dez anos aguardando seu início, colocará a região no mapa dos grandes eventos culturais, gastronômicos e empresariais, prolongando a temporada turística ao longo de todo o ano. Essa infraestrutura vai fortalecer a economia local, ampliar a arrecadação municipal e criar condições para novos investimentos e valorização do patrimônio cultural.

Os números mostram que o momento é agora. Em 2023, o Espírito Santo recebeu 450 mil viagens domésticas, movimentando R$ 704 milhões. Em abril de 2025, liderou o país no crescimento do setor de serviços, com alta de 17,7%, impulsionado justamente pelo turismo, lazer e alimentação, segundo o IBGE.

E em julho, o Aeroporto de Vitória registrou o maior movimento da sua história, com 315 mil embarques e desembarques — 14% a mais do que no ano anterior. A demanda existe, é crescente e precisa ser atendida.

Esboço mostra projeto da estrutura do aeroporto em Venda Nova. Crédito: Divulgação

O Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas é, portanto, um investimento estratégico e inadiável. Ele representa futuro, prosperidade e união de esforços. Empresários, gestores, lideranças comunitárias e toda a sociedade capixaba precisam se mobilizar para que essa obra saia do papel e se torne um marco para as próximas gerações.

Do alto das montanhas, o Espírito Santo clama pelo novo aeroporto, que é símbolo de pertencimento, de desenvolvimento sustentável e de orgulho regional. É a ponte que vai ligar tradição e inovação, natureza e progresso, cultura e negócios. É a chance de transformar em realidade um sonho coletivo de toda a região das Montanhas Capixabas.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

