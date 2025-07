Em Venda Nova do Imigrante

Reunião no fim do mês vai decidir futuro do Aeroporto das Montanhas

O vice-governador Ricardo Ferraço diz que só falta o “sim” da prefeitura para que a próxima fase do projeto tenha início

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:06

Ricardo Ferraço anunciou o "Dia D" para a aprovação do Aeroporto das Montanhas Crédito: Hélio Filho

Segundo Ferraço, já foram realizadas conversas com os proprietários das áreas que terão que ser desapropriadas para a construção do aeroporto. Os estudos de viabilidade estão prontos para que, na reunião do dia 29, a prefeitura do município decida se quer seguir com a implementação do terminal aéreo ou não.>

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim, afirmou que o projeto seria um diferencial para a região. “Nós temos interesse em potencializar o turismo. Seria mais uma oportunidade para um turismo de excelência, principalmente na questão socioeconômica”, reforçou.>

O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou a agenda no fim de julho, garantindo que, caso haja confirmação do projeto, o Estado pagará aos proprietários o valor de desapropriação das áreas, dando início assim ao processo de construção do aeroporto.>

>

Esboço mostra projeto da estrutura do aeroporto em Venda Nova Crédito: Divulgação

De acordo com um esboço do projeto recebido pela reportagem de A Gazeta em abril, o aeroporto deve ser construído na região do distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, às margens da ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262. >

A ideia é que o Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, como divulga a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), destacando que o aeroporto também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta