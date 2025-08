Nova tarifa de gás começa a valer no ES (apesar dos protestos da indústria)

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (Arsp) aprovou a revisão tarifária da distribuição de gás natural no Espírito Santo. Os novos valores a serem praticados pela ES Gás, concessionária responsável pelo abastecimento do Estado, passaram a valer nesta sexta-feira (1º). A definição se dá mesmo em meio a protestos do segmento industrial, que é o grande consumidor em termos de volume. A Federação das Indústrias do Espírito Santo, que vinha conduzindo as conversas com o governo, vai voltar a conversar com as empresas para definir os próximos passos.