Veja detalhes

Aeroporto das Montanhas: ES elege melhor local para instalar terminal

Projeto está na fase de estudos técnicos e administrativos antes de entrar na etapa de licitação para início das obras

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:04

Imagem de satélite mostra principal local apontado para a construção de novo aeroporto no ES Crédito: Google Earth

Para definir a localização exata do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, anunciado em abril, um grupo de trabalho formado pelo governo estadual estuda as soluções mais adequadas para a construção do terminal, que deve ser erguido no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.

➥ Integrado ao programa “Voa ES”, voltado para melhoria da malha aeroviária no Estado, o aeroporto está na fase de estudos técnicos e administrativos antes de entrar na etapa de licitação para início das obras.

Até aqui, o grupo de estudos avaliou oito cenários de construção da pista ligados a detalhes como topografia; presença de obstáculos; alinhamento com o vento; impacto ambiental (devido à supressão vegetal para as obras); viabilidade de operação de aeronaves como o ATR-42 (avião de médio porte para voos regionais) e a estimativa de custo de facilidade e execução.

Entre as opções, segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a mais bem avaliada foi a da região de Alto Caxixe — área que já era apontada como uma das ideais para a construção do terminal devido à ausência de grandes obstáculos para pousos e decolagens.

“Essa é a principal área que está de acordo com o Manual da Secretaria de Aviação Civil. Estamos finalizando os estudos para um consenso com a comunidade e proprietários de terras sobre áreas que devem passar por desapropriação para a construção”, detalha Damasceno.

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos Crédito: Divulgação / Governo do ES

Ainda segundo o secretário, a desapropriação na região deve ser pequena e vai acontecer em áreas de fazendas locais, já que os estudos relacionados ao distrito de Alto Caxixe se apresentaram como a única alternativa técnica e ambientalmente viável, segura e de baixo impacto.

“Nessa área escolhida teremos uma pista de 1,3 mil metros longe de obstáculos, principalmente da Pedra Azul. Não tem interferências nas duas cabeceiras e a pista vai estar posicionada de acordo com o vento predominante na região”, completa.

A projeção para a construção em Venda Nova do Imigrante mostra que o Aeroporto das Montanhas deve contar com uma pista da mesma extensão do terminal de Colatina, porém maior do que a do aeroporto de Baixo Guandu (1,2 mil metros); de Guarapari (1.088 metros) e do Aeroclube de Vila Velha (776 metros), por exemplo.

Leia mais O dia em que Aeroporto de Linhares recebeu os maiores aviões desde sua inauguração

Problemas em outras localizações

Segundo os estudos do governo estadual, as outras sete opções avaliadas têm obstáculos críticos como a proximidade com a Pedra Azul; incompatibilidades com os padrões de segurança aeronáutica; desníveis nos terrenos e condições topográficas que bloqueiam operações com qualquer modelo de aeronave comercial.

Por outro lado, conforme os esboços do projeto em Alto Caxixe, o aeroporto deve ser construído às margens da rodovia ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262. Na localização estudada, foram destacados pontos como menor volume de movimentação de terra para as obras; construção mais rápida e econômica e ausência da necessidade de supressão vegetal.

A ideia, segundo o governo do Estado, é que o terminal seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, conforme divulgado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, destacando que o aeroporto também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.

Avião ATR-42 é utilizado como modelo para as projeções de funcionamento do Aeroporto das Montanhas Crédito: Divulgação / ATR

A expectativa é que o aeroporto possa receber voos durante 24 horas, já que vai contar com balizamento (iluminação) noturno para aeronaves de pequenos e médio porte. Segundo o projeto, aviões do modelo ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros, vão poder pousar no novo aeroporto capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta