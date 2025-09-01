Aeroporto das Montanhas: ES elege melhor local para instalar terminal

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:04
Para definir a localização exata do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, anunciado em abril, um grupo de trabalho formado pelo governo estadual estuda as soluções mais adequadas para a construção do terminal, que deve ser erguido no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.
➥ Integrado ao programa “Voa ES”, voltado para melhoria da malha aeroviária no Estado, o aeroporto está na fase de estudos técnicos e administrativos antes de entrar na etapa de licitação para início das obras.
Até aqui, o grupo de estudos avaliou oito cenários de construção da pista ligados a detalhes como topografia; presença de obstáculos; alinhamento com o vento; impacto ambiental (devido à supressão vegetal para as obras); viabilidade de operação de aeronaves como o ATR-42 (avião de médio porte para voos regionais) e a estimativa de custo de facilidade e execução.
Entre as opções, segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a mais bem avaliada foi a da região de Alto Caxixe — área que já era apontada como uma das ideais para a construção do terminal devido à ausência de grandes obstáculos para pousos e decolagens.
“Essa é a principal área que está de acordo com o Manual da Secretaria de Aviação Civil. Estamos finalizando os estudos para um consenso com a comunidade e proprietários de terras sobre áreas que devem passar por desapropriação para a construção”, detalha Damasceno.
Ainda segundo o secretário, a desapropriação na região deve ser pequena e vai acontecer em áreas de fazendas locais, já que os estudos relacionados ao distrito de Alto Caxixe se apresentaram como a única alternativa técnica e ambientalmente viável, segura e de baixo impacto.
“Nessa área escolhida teremos uma pista de 1,3 mil metros longe de obstáculos, principalmente da Pedra Azul. Não tem interferências nas duas cabeceiras e a pista vai estar posicionada de acordo com o vento predominante na região”, completa.
A projeção para a construção em Venda Nova do Imigrante mostra que o Aeroporto das Montanhas deve contar com uma pista da mesma extensão do terminal de Colatina, porém maior do que a do aeroporto de Baixo Guandu (1,2 mil metros); de Guarapari (1.088 metros) e do Aeroclube de Vila Velha (776 metros), por exemplo.
Segundo os estudos do governo estadual, as outras sete opções avaliadas têm obstáculos críticos como a proximidade com a Pedra Azul; incompatibilidades com os padrões de segurança aeronáutica; desníveis nos terrenos e condições topográficas que bloqueiam operações com qualquer modelo de aeronave comercial.
Por outro lado, conforme os esboços do projeto em Alto Caxixe, o aeroporto deve ser construído às margens da rodovia ES 447 e a poucos quilômetros da BR 262. Na localização estudada, foram destacados pontos como menor volume de movimentação de terra para as obras; construção mais rápida e econômica e ausência da necessidade de supressão vegetal.
A ideia, segundo o governo do Estado, é que o terminal seja construído em “uma área estratégica com potencial para impulsionar o turismo, facilitar a logística de produtos e valorizar a economia local”, conforme divulgado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, destacando que o aeroporto também deve ser integrado à malha rodoviária do Espírito Santo, desde estradas rurais a rodovias.
A expectativa é que o aeroporto possa receber voos durante 24 horas, já que vai contar com balizamento (iluminação) noturno para aeronaves de pequenos e médio porte. Segundo o projeto, aviões do modelo ATR-42, com capacidade para até 50 passageiros, vão poder pousar no novo aeroporto capixaba.
