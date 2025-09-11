Aeroporto das Montanhas Capixabas: asas para o turismo e o desenvolvimento

O turismo é hoje uma das atividades econômicas que mais crescem no Brasil e no mundo. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o setor responde por cerca de 10% do PIB global e é responsável por um em cada dez empregos gerados. No Brasil, o turismo voltou a crescer acima da média nacional e se consolidou como vetor estratégico de desenvolvimento.



No Espírito Santo, esse movimento é ainda mais evidente: o setor já representa uma das principais frentes de expansão econômica, especialmente com o fortalecimento do agroturismo, do turismo gastronômico e cultural, e da valorização de seus patrimônios naturais.

É nesse contexto que se insere o projeto do Aeroporto Regional das Montanhas Capixabas, em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante. Esse é um investimento transformador! A região das montanhas, reconhecida nacionalmente como berço do agroturismo brasileiro e palco de eventos que atraem milhares de visitantes, como a Festa da Polenta, passará a contar com uma infraestrutura capaz de ampliar o fluxo turístico e consolidar sua vocação.

Pista do Aeroporto das Montanhas deve ter 1,3 mil metros e será instalada longe de obstáculos para os voos. Crédito: Divulgação / Governo do ES

Um aeroporto permitirá que visitantes de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, desembarquem diretamente no coração das montanhas para vivenciar experiências gastronômicas, culturais e rurais únicas — multiplicando oportunidades para todo o trade turístico.

O impacto vai muito além do turismo de lazer. A nova infraestrutura fortalecerá a competitividade local, acelerará a valorização imobiliária e atrairá novos investimentos. Produtos agrícolas de alto valor agregado, como o café especial da região, terão maior facilidade de acesso a mercados nacionais e internacionais. Além disso, o aeroporto será fundamental para operações de saúde, segurança e defesa civil, garantindo respostas rápidas em situações emergenciais.

Com isso, a região alcançará um novo patamar de projeção nacional e internacional. O Aeroporto das Montanhas Capixabas ampliará a visibilidade do Espírito Santo no mapa do turismo, transformando as montanhas em polo estratégico para eventos, negócios e lazer. É um passaporte para o futuro, unindo tradição agrícola, hospitalidade, inovação e sustentabilidade.

Apoiar o Aeroporto das Montanhas Capixabas é apostar em um ciclo virtuoso de prosperidade. É dar asas a um setor que cresce em ritmo acelerado e que tem tudo para ser o grande motor do desenvolvimento capixaba nos próximos anos.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais