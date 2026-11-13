Deputados do ES já podem apresentar emendas ao Orçamento de 2027

Em 13 de outubro, a Assembleia aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 04/2026, que obriga o governo a executar as emendas individuais aprovadas a partir do Orçamento de 2027. Com a mudança, o valor que cada deputado pode indicar passa de R$ 3 milhões para até R$ 14,5 milhões, com metade destinada a ações e serviços públicos de saúde. Ao todo, as emendas dos 30 parlamentares podem somar R$ 435 milhões, cerca de R$ 110 milhões a mais que o orçamento previsto para a própria Assembleia.





A Lei Complementar 1.158/2026 define as regras para a liberação e a fiscalização dos recursos e exige a divulgação mensal de informações sobre a execução das emendas em uma página de acesso público.





A comissão especial que analisa o Orçamento é presidida por Mazinho dos Anjos (MDB), que também é o relator, e tem como titulares Delegado Danilo Bahiense (PL) e Coronel Weliton (DC). Os suplentes são Alexandre Xambinho (Podemos), Engenheiro José Esmeraldo (União) e Adilson Espindula (PP).





A comissão vai analisar as emendas de 1º a 7 de dezembro e receberá o parecer técnico preliminar no dia 8. No dia 9, o colegiado discute e vota o parecer, e o projeto segue para votação em plenário.





*Com informações da Assembleia Legislativa