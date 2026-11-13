ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Poder Legislativo

Deputados do ES já podem apresentar emendas ao Orçamento de 2027

Com mudança aprovada em outubro, cada deputado poderá indicar até R$ 14,5 milhões em emendas individuais; prazo vai até 30 de novembro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 12:59

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

13 nov 2026 às 12:59
Assembleia Legislativa do ES - Ales
Assembleia Legislativa do ES - Ales Reprodução | TV Gazeta

Os deputados estaduais do Espírito Santo já podem, desde quinta-feira (12), apresentar emendas ao Orçamento do Estado para 2027. As propostas podem ser enviadas até 30 de novembro, das 7h às 18h, pelo sistema digital da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). O projeto enviado pelo governo estadual prevê um orçamento de cerca de R$ 36 bilhões.


A comissão especial que analisa o Projeto de Lei (PL) 525/2026 aprovou o cronograma na terça-feira (10). O deputado Mazinho dos Anjos (MDB), presidente e relator da comissão, estima que sejam apresentadas cerca de 3 mil emendas individuais, o dobro das 1,5 mil registradas no ano passado. Ele atribui a previsão ao aumento do valor que cada parlamentar pode destinar.

Emendas podem somar R$ 435 milhões

Em 13 de outubro, a Assembleia aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 04/2026, que obriga o governo a executar as emendas individuais aprovadas a partir do Orçamento de 2027. Com a mudança, o valor que cada deputado pode indicar passa de R$ 3 milhões para até R$ 14,5 milhões, com metade destinada a ações e serviços públicos de saúde. Ao todo, as emendas dos 30 parlamentares podem somar R$ 435 milhões, cerca de R$ 110 milhões a mais que o orçamento previsto para a própria Assembleia


A Lei Complementar 1.158/2026 define as regras para a liberação e a fiscalização dos recursos e exige a divulgação mensal de informações sobre a execução das emendas em uma página de acesso público. 


A comissão especial que analisa o Orçamento é presidida por Mazinho dos Anjos (MDB), que também é o relator, e tem como titulares Delegado Danilo Bahiense (PL) e Coronel Weliton (DC). Os suplentes são Alexandre Xambinho (Podemos), Engenheiro José Esmeraldo (União) e Adilson Espindula (PP). 


A comissão vai analisar as emendas de 1º a 7 de dezembro e receberá o parecer técnico preliminar no dia 8. No dia 9, o colegiado discute e vota o parecer, e o projeto segue para votação em plenário.


*Com informações da Assembleia Legislativa

Leia mais sobre política no ES 

Deputados do ES já podem apresentar emendas ao Orçamento de 2027

Câmara da Serra oficializa retorno de Saulinho à presidência e exonera servidores de suplente

Estamos na antevéspera do fim da polarização?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Política assembleia legislativa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A qualidade do SUS depende da valorização de quem está na linha de frente
Acidente interdita trânsito na BR 101, em Ibiraçu
BR 101 tem estreitamento em Ibiraçu após rochas caírem na rodovia
Imagem de destaque
Outlook voltou: por que demorou para Microsoft resolver o problema?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.