Prêmio Biguá revela vencedores estaduais na próxima quarta (18); conheça os finalistas

Os vencedores estaduais do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026 serão conhecidos na próxima quarta-feira (18), em cerimônia para convidados no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, a partir das 16h. Disputam a etapa estadual 14 projetos que ficaram em primeiro lugar em suas categorias nas premiações regionais do Norte, do Noroeste e do Sul do Espírito Santo, realizadas em outubro.





Os finalistas foram submetidos a votação popular on-line, encerrada na última terça-feira (10), pelo site de A Gazeta. Segundo o regulamento, os mais votados em cada categoria serão declarados vencedores estaduais e receberão troféu e certificado, além de divulgação nos canais da Rede Gazeta.





Antes de chegar a essa fase, as iniciativas inscritas passaram por triagem, avaliação de uma comissão julgadora formada por especialistas e visitas técnicas. Os critérios considerados foram importância da iniciativa, comprovação das ações e resultados, impacto, inovação e capacidade de replicação.





Com o tema “Todos 100% Presentes”, a edição deste ano destaca a participação coletiva na construção de um futuro mais sustentável. As iniciativas concorrem em cinco categorias: Produtor Rural, Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, Empresa, Poder Público e Sociedade Civil.