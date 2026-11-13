Prêmio Biguá revela vencedores estaduais na próxima quarta (18); conheça os finalistas

Os vencedores estaduais do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026 serão conhecidos na próxima quarta-feira (18), em cerimônia para convidados no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, a partir das 16h. Disputam a etapa estadual 14 projetos que ficaram em primeiro lugar em suas categorias nas premiações regionais do Norte, do Noroeste e do Sul do Espírito Santo, realizadas em outubro.
Os finalistas foram submetidos a votação popular on-line, encerrada na última terça-feira (10), pelo site de A Gazeta. Segundo o regulamento, os mais votados em cada categoria serão declarados vencedores estaduais e receberão troféu e certificado, além de divulgação nos canais da Rede Gazeta.
Antes de chegar a essa fase, as iniciativas inscritas passaram por triagem, avaliação de uma comissão julgadora formada por especialistas e visitas técnicas. Os critérios considerados foram importância da iniciativa, comprovação das ações e resultados, impacto, inovação e capacidade de replicação.
Com o tema “Todos 100% Presentes”, a edição deste ano destaca a participação coletiva na construção de um futuro mais sustentável. As iniciativas concorrem em cinco categorias: Produtor Rural, Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, Empresa, Poder Público e Sociedade Civil.
Região Norte
- Território Também Educa: Conhecer para Pertencer, Pertencer para Cuidar e Cuidar para Preservar, do Instituto Asas da Esperança: promove experiências de educação socioambiental com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
- Do Descarte à Energia, da Norte Resíduos: transforma resíduos de madeira em fonte de energia.
- O Vôo que Fez a ECORM de Japira Florescer: Uma História que Inspira, Um Legado que Permanece, de uma escola rural de Jaguaré: reúne ações de preservação das abelhas sem ferrão e práticas agroecológicas.
- Moeda de Troca, da Prefeitura de Montanha: incentiva a reciclagem por meio da troca de materiais por produtos ecológicos.
- Sistema de Produção Sustentável e Recuperação Ambiental, do Sítio Soprani, em Linhares: recupera a biodiversidade por meio de sistemas agroflorestais.
Região Noroeste
- Cientistas da Prevenção, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina: ensina crianças a identificar riscos e agir diante de emergências e desastres.
- Stitch: Conectando Pessoas, Reciclando Ideias, Transformando Futuros, projeto escolar de São Roque do Canaã: trabalha a educação ambiental de forma lúdica.
- Voz para Todos: iniciativa de acessibilidade que utiliza placas de comunicação interativas e sensoriais.
- Da Regeneração à Sustentabilidade, de uma propriedade rural de Boa Esperança: alia recuperação florestal, agrofloresta, meliponicultura e produção de alimentos saudáveis.
Região Sul
- Da Laranja ao Café: Fechando o Ciclo da Sustentabilidade no Campo, de Jerônimo Monteiro, idealizado por Thiago Cunha Fabrone: transforma resíduos agrícolas em recursos para uma produção rural mais sustentável. Concorre na categoria Produtor Rural.
- PetSafe, de estudantes do 9º ano de uma escola municipal de Anchieta: propõe coleiras com QR Code e um aplicativo para ajudar a localizar animais domésticos perdidos.
- Escola que Recicla, da associação de catadores Unipran: já contribuiu para a destinação adequada de 47,6 toneladas de materiais recicláveis.
- Iniciativa da Samarco com a Associação de Artesanato de Mãe-Bá: desenvolve cordas industriais a partir de fibras naturais de taboa.
- RegeneraKí — Aprender com a Natureza para Cuidar do Futuro: voltado à educação ambiental e à conservação da Mata Atlântica.
Criado em 2012 pela TV Gazeta Sul, o Prêmio Biguá chega à 15ª edição na região Sul e à sexta nas regiões Norte e Noroeste. Esta é a segunda vez que a premiação tem etapa estadual, realizada pela primeira vez em 2025. Só no Sul, a fase regional deste ano teve 57 projetos inscritos e 13 premiados.
Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026 – Etapa estadual
Data: quarta-feira, 18 de novembro
Horário: 15h
Local: auditório da Rede Gazeta, em Vitória
Evento para convidados