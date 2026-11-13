Temporal derruba parte de casa e deixa casal desalojado em Linhares

Parte do muro e do telhado de uma residência no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, desabou durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, um casal morava no imóvel e conseguiu sair antes que a situação se agravasse, mas ficou desalojado.
A mulher não ficou ferida, enquanto o homem sofreu escoriações leves. Ele recebeu atendimento e passa bem. De acordo com a Defesa Civil, o casal foi encaminhado à Casa de Acolhida, mantida pela prefeitura, onde recebe abrigo e assistência.
Em nota, o órgão informou que continua acompanhando a situação. Uma vistoria no imóvel foi agendada para a manhã desta sexta-feira (13), para avaliar as condições da residência.