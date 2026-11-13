BR 101 tem estreitamento em Ibiraçu após rochas caírem na rodovia

Dois grandes blocos de rocha se desprenderam durante uma detonação no km 212 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (12). Por conta do incidente, o trecho teve a pista estreitada e assim permanecerá até a próxima terça-feira (17).
A concessionária Ecovias Capixaba explicou que as detonações fazem parte das obras de duplicação do trecho da rodovia e que o bloqueio parcial foi mantido por medida de segurança.
Para fazer a remoção do material sem colocar em risco os motoristas, será necessária uma nova ação de desmonte, que está em fase de planejamento e deve ser realizada na terça-feira (17). Até lá, a empresa informou que manterá equipes de plantão no trecho, reforço na sinalização e isolamento da área com barreiras de proteção.