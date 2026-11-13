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70 vagas

Prefeitura de São Mateus e Linhares abrem vagas para guarda-vidas

Candidatos precisam ter o Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 nov 2026 às 14:02
Guarda-vidas em praia de Linhares, no ES
Guarda-vidas em praia de Linhares, no ES Felipe Reis/Secom-Linhares

As prefeitura de São Mateus e Linhares, no norte do Espírito Santo, lançaram editais de processo seletivo para a contratação de guarda-vidas, totalizando 70 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil.


Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de cada seleção.

Prefeitura de São Mateus

  • Vagas: 30
  • Inscrições presenciais: 16 e 17 de novembro, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, localizada na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina, São Mateus. 
  • Remuneração: R$ 1.518,00 + 60% de adicional por risco de vida
  • Requisitos: 18 anos ou mais, ensino médio completo e certificação do Curso de Formação de Guarda-Vidas.
  • Duração do contrato: de 1º de dezembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027. 


Para conferir o edital, clique aqui. 

Prefeitura de Linhares

  • Vagas: 40. Os selecionados vão atuar nas praias de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência durante a temporada de verão 2026/2027. 
  • Salário: R$ 2.310,00 para uma jornada de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 700,00.
  • Inscrições: até o dia 25 de novembro, das 8h às 16h, à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 1.056, bairro Nossa Senhora da Conceição (em cima da sorveteria Sol e Neve).
  • Requisito: ter no mínimo 18 anos e  ter o Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, devidamente validado. 
  • Duração do contrato: de 1º de dezembro de 2026 a 31 de março de 2027.


Para mais informações, clique aqui. 

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