Prefeitura de São Mateus e Linhares abrem vagas para guarda-vidas

As prefeitura de São Mateus e Linhares, no norte do Espírito Santo, lançaram editais de processo seletivo para a contratação de guarda-vidas, totalizando 70 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil.
Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de cada seleção.
- Vagas: 30
- Inscrições presenciais: 16 e 17 de novembro, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, localizada na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina, São Mateus.
- Remuneração: R$ 1.518,00 + 60% de adicional por risco de vida
- Requisitos: 18 anos ou mais, ensino médio completo e certificação do Curso de Formação de Guarda-Vidas.
- Duração do contrato: de 1º de dezembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027.
Para conferir o edital, clique aqui.
- Vagas: 40. Os selecionados vão atuar nas praias de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência durante a temporada de verão 2026/2027.
- Salário: R$ 2.310,00 para uma jornada de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 700,00.
- Inscrições: até o dia 25 de novembro, das 8h às 16h, à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, localizada na Avenida Luiz Cândido Durão, nº 1.056, bairro Nossa Senhora da Conceição (em cima da sorveteria Sol e Neve).
- Requisito: ter no mínimo 18 anos e ter o Curso de Formação de Guarda-Vidas promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, devidamente validado.
- Duração do contrato: de 1º de dezembro de 2026 a 31 de março de 2027.
Para mais informações, clique aqui.
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