Idoso é achado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro em Iúna

PM disse que foi acionada após um acidente entre dois carros em que dois homens que estavam em um dos veículos fugiram; casa da vítima estava revirada, segundo policiais

Um idoso de 79 anos foi encontrado morto dentro de um carro, com mãos e pés amarrados, na madrugada de domingo (26), no bairro Quilombo, no município de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O nome da vítima não foi informado. A Polícia Militar disse que foi acionada após um acidente envolvendo o veículo e outro automóvel.