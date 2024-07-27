Filha é presa suspeita de mandar matar o pai por causa de herança no ES

A filha do idoso Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos, achado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro em Iúna, no dia 26 de maio deste ano, foi presa suspeita de ter participado da morte do pai por causa da herança. Segundo a Polícia Civil, ela teria tentado envenenar o idoso meses antes do crime. Além dela, outros suspeitos do crime – um ex companheiro e o então namorado – estão presos.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou que a filha da vítima, de 22 anos, foi a mandante do crime. Ela foi presa na última terça-feira (23) no distrito de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante.
Também foi apurado que ela contou com a ajuda do ex-companheiro de 30 anos e do atual namorado de 21 anos para cometer o crime. O ex-companheiro foi preso no bairro Pito, em Iúna, no dia 18 de junho e o namorado, no dia 23 de junho.
"A motivação foi encobrir saques bancários não autorizados na conta da vítima. Nos meses anteriores ao crime, a filha tentou assassinar o pai ministrando doses de veneno. No curso do inquérito, foram cumpridos cincos mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e um mandado de medida cautelar diversa da prisão"
Os autores, segundo a polícia, foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel ou insidioso, que dificultou a defesa da vítima e com o objetivo de ocultar a execução de outra infração penal. A filha foi indiciada também por motivação torpe, pois cometeu o crime para antecipar a herança do pai. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.
O CRIME
Jair Ribeiro de Almeida foi encontrado dentro de seu carro, com mãos e pés amarrados, na madrugada de domingo (26), no bairro Quilombo. A Polícia Militar disse que foi acionada após um acidente envolvendo o veículo e outro automóvel. O comunicante da ocorrência informou que dois ocupantes de um dos veículos fugiram.
A vítima foi encontrada em uma Fiat Strada com a cabeça coberta por uma sacola plástica e uma corda envolta no pescoço. Dentro do veículo foram encontrados pertences da vítima, incluindo duas televisões, um notebook, roupas e garrafas.
Os policiais foram até a residência da vítima, que residia praticamente em frente ao local. A casa estava vazia, com os cômodos revirados. Jair Ribeiro de Almeida era produtor de café, residia com dois netos e a filha adotiva.