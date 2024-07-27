Filha é presa suspeita de mandar matar o pai por causa de herança no ES

Idoso é encontrado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro em Iúna Crédito: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou que a filha da vítima, de 22 anos, foi a mandante do crime. Ela foi presa na última terça-feira (23) no distrito de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante.

Também foi apurado que ela contou com a ajuda do ex-companheiro de 30 anos e do atual namorado de 21 anos para cometer o crime. O ex-companheiro foi preso no bairro Pito, em Iúna, no dia 18 de junho e o namorado, no dia 23 de junho.

"A motivação foi encobrir saques bancários não autorizados na conta da vítima. Nos meses anteriores ao crime, a filha tentou assassinar o pai ministrando doses de veneno. No curso do inquérito, foram cumpridos cincos mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e um mandado de medida cautelar diversa da prisão" Nelson Coelho Fonseca Junior - Titular da Delegacia de Polícia de Iúna

Os autores, segundo a polícia, foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel ou insidioso, que dificultou a defesa da vítima e com o objetivo de ocultar a execução de outra infração penal. A filha foi indiciada também por motivação torpe, pois cometeu o crime para antecipar a herança do pai. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

O CRIME

Jair Ribeiro de Almeida foi encontrado dentro de seu carro, com mãos e pés amarrados, na madrugada de domingo (26), no bairro Quilombo. A Polícia Militar disse que foi acionada após um acidente envolvendo o veículo e outro automóvel. O comunicante da ocorrência informou que dois ocupantes de um dos veículos fugiram.

A vítima foi encontrada em uma Fiat Strada com a cabeça coberta por uma sacola plástica e uma corda envolta no pescoço. Dentro do veículo foram encontrados pertences da vítima, incluindo duas televisões, um notebook, roupas e garrafas.