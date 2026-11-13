Moeda Forte: por que o imóvel continua sendo uma escolha para construir patrimônio?

A decisão de comprar deve levar em conta a renda, os compromissos futuros, os custos da operação e as características do imóvel. Por isso, conhecer as condições de pagamento e contar com orientação especializada são etapas importantes para uma escolha consciente.





Atualmente, o Grupo Proeng conta com empreendimentos em seu portfólio de vendas no Espírito Santo, distribuídos entre Vila Velha e Vitória. Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estão o Victoria Palombini Residence e o Royal Lancaster Residence, ambos em lançamento, além do Top Living Proeng Home, do Skyline Proeng Home e do Harmony Techno Home, que estão em construção. Já em Vitória, no bairro Jardim Camburi, a empresa apresenta o Camburi Reserve Proeng Home, também em lançamento. O portfólio reúne opções de apartamentos de dois e três quartos, além de unidades compactas, como studios, com metragens que variam de 42 m² a 212 m², conforme o empreendimento.