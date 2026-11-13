Moeda Forte: por que o imóvel continua sendo uma escolha para construir patrimônio?

Comprar um imóvel vai além de uma conquista de endereço e, muitas vezes, pode representar a realização de um sonho, a construção de patrimônio e a possibilidade de planejar o futuro com um bem que atende a diferentes necessidades ao longo da vida.
Esse é o olhar norteador da campanha Proeng Moeda Forte, que valoriza o imóvel como um bem real, capaz de integrar o planejamento financeiro e patrimonial de uma família. A proposta contempla tanto quem busca a casa própria quanto quem considera o mercado imobiliário uma alternativa para construir patrimônio.
Para Lamberto Palombini Neto, presidente do Grupo Proeng, a experiência de mais de três décadas no mercado imobiliário reforça a importância do imóvel na construção de patrimônio ao longo do tempo.
“Desde que fundei a Proeng, em 1989, o Brasil passou por diferentes governos, mudanças de planos econômicos e transformações profundas, inclusive na moeda. Ao longo dessas décadas, vimos a economia atravessar períodos distintos, com desafios e oportunidades. E uma convicção permanece: o imóvel continua sendo uma forma concreta de construir patrimônio, porque é um bem real, que pode cumprir uma função de moradia, gerar renda e fazer parte do planejamento de uma família por gerações. Acreditamos no valor do patrimônio imobiliário construído com planejamento, na importância de escolher bem e na solidez de um bem que tem utilidade para além das oscilações do cenário econômico”, afirma.
Vale destacar que a escolha de um imóvel exige atenção a fatores que vão além do preço. Localização, infraestrutura do entorno, características do empreendimento e objetivo da compra influenciam a experiência de quem vai morar e também podem interferir no potencial de valorização e na liquidez do bem, ou seja, na facilidade de transformá-lo em dinheiro em uma eventual venda.
Essa avaliação é destacada por Ednilson Silva Felipe, professor do Departamento de Economia da Ufes. Segundo ele, a segurança de um investimento imobiliário está relacionada, entre outros aspectos, à valorização e à liquidez. A localização e as características do imóvel têm papel importante nessa análise.
“É fundamental considerar o horizonte de tempo. Quem compra sem intenção de vender no curto prazo pode avaliar o imóvel por sua função patrimonial, pelo bem-estar proporcionado e pela segurança que representa para o planejamento familiar”, completa.
Além de reforçar o imóvel como patrimônio, a Proeng busca ampliar as possibilidades para quem deseja comprar. A construtora oferece a possibilidade de financiar diretamente com a empresa até 30% do valor do imóvel após a entrega, com prazos de 12 a 36 meses, conforme as condições contratuais e a disponibilidade das unidades elegíveis.
A modalidade permite que o comprador avalie uma alternativa ao financiamento bancário para essa parcela do saldo. A condição pode ser relevante para quem deseja organizar o pagamento após receber as chaves e comparar as opções disponíveis antes de fechar negócio.
Andrea Lessa, diretora executiva da Proeng, destaca que a proposta busca aproximar os compradores da conquista do apartamento próprio, visto que comprar um apartamento é um sonho para muitas pessoas e também uma decisão importante para a construção do patrimônio familiar.
“Com a Proeng Moeda Forte, oferecemos a possibilidade de financiar diretamente com a construtora até 30% do valor do apartamento após a entrega, com prazo de 12 a 36 meses, conforme as condições contratuais e a disponibilidade das unidades. A iniciativa amplia as alternativas de negociação para corretores e imobiliárias e facilita o acesso dos clientes ao imóvel desejado, respeitando seu planejamento financeiro”, explica.
A decisão de comprar deve levar em conta a renda, os compromissos futuros, os custos da operação e as características do imóvel. Por isso, conhecer as condições de pagamento e contar com orientação especializada são etapas importantes para uma escolha consciente.
Atualmente, o Grupo Proeng conta com empreendimentos em seu portfólio de vendas no Espírito Santo, distribuídos entre Vila Velha e Vitória. Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estão o Victoria Palombini Residence e o Royal Lancaster Residence, ambos em lançamento, além do Top Living Proeng Home, do Skyline Proeng Home e do Harmony Techno Home, que estão em construção. Já em Vitória, no bairro Jardim Camburi, a empresa apresenta o Camburi Reserve Proeng Home, também em lançamento. O portfólio reúne opções de apartamentos de dois e três quartos, além de unidades compactas, como studios, com metragens que variam de 42 m² a 212 m², conforme o empreendimento.