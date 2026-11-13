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Moeda Forte: por que o imóvel continua sendo uma escolha para construir patrimônio?

Conceito da Proeng reforça o imóvel como parte do planejamento familiar e condição de financiamento direto amplia as possibilidades de compra

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:49

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:49
Mesmo em diferentes momentos da economia, imóvel permanece como forma concreta de construir patrimônio Fernando Madeira

Comprar um imóvel vai além de uma conquista de endereço e, muitas vezes, pode representar a realização de um sonho, a construção de patrimônio e a possibilidade de planejar o futuro com um bem que atende a diferentes necessidades ao longo da vida.

Esse é o olhar norteador da campanha Proeng Moeda Forte, que valoriza o imóvel como um bem real, capaz de integrar o planejamento financeiro e patrimonial de uma família. A proposta contempla tanto quem busca a casa própria quanto quem considera o mercado imobiliário uma alternativa para construir patrimônio.

Para Lamberto Palombini Neto, presidente do Grupo Proeng, a experiência de mais de três décadas no mercado imobiliário reforça a importância do imóvel na construção de patrimônio ao longo do tempo.

“Desde que fundei a Proeng, em 1989, o Brasil passou por diferentes governos, mudanças de planos econômicos e transformações profundas, inclusive na moeda. Ao longo dessas décadas, vimos a economia atravessar períodos distintos, com desafios e oportunidades. E uma convicção permanece: o imóvel continua sendo uma forma concreta de construir patrimônio, porque é um bem real, que pode cumprir uma função de moradia, gerar renda e fazer parte do planejamento de uma família por gerações. Acreditamos no valor do patrimônio imobiliário construído com planejamento, na importância de escolher bem e na solidez de um bem que tem utilidade para além das oscilações do cenário econômico”, afirma. 

Localização e planejamento fazem a diferença
Jardim Camburi é outro bairro que conta com empreendimento da Proeng, o Camburi Reserve Proeng Home
Jardim Camburi é um dos bairros com alto potencial de valorização que conta com empreendimento da Proeng, o Camburi Reserve Proeng Home Divulgação/Proeng

Vale destacar que a escolha de um imóvel exige atenção a fatores que vão além do preço. Localização, infraestrutura do entorno, características do empreendimento e objetivo da compra influenciam a experiência de quem vai morar e também podem interferir no potencial de valorização e na liquidez do bem, ou seja, na facilidade de transformá-lo em dinheiro em uma eventual venda.

Essa avaliação é destacada por Ednilson Silva Felipe, professor do Departamento de Economia da Ufes. Segundo ele, a segurança de um investimento imobiliário está relacionada, entre outros aspectos, à valorização e à liquidez. A localização e as características do imóvel têm papel importante nessa análise.

“É fundamental considerar o horizonte de tempo. Quem compra sem intenção de vender no curto prazo pode avaliar o imóvel por sua função patrimonial, pelo bem-estar proporcionado e pela segurança que representa para o planejamento familiar”, completa.

Financiamento direto como alternativa

Além de reforçar o imóvel como patrimônio, a Proeng busca ampliar as possibilidades para quem deseja comprar. A construtora oferece a possibilidade de financiar diretamente com a empresa até 30% do valor do imóvel após a entrega, com prazos de 12 a 36 meses, conforme as condições contratuais e a disponibilidade das unidades elegíveis.

A modalidade permite que o comprador avalie uma alternativa ao financiamento bancário para essa parcela do saldo. A condição pode ser relevante para quem deseja organizar o pagamento após receber as chaves e comparar as opções disponíveis antes de fechar negócio.

Andrea Lessa, diretora executiva da Proeng, destaca que a proposta busca aproximar os compradores da conquista do apartamento próprio, visto que comprar um apartamento é um sonho para muitas pessoas e também uma decisão importante para a construção do patrimônio familiar.

“Com a Proeng Moeda Forte, oferecemos a possibilidade de financiar diretamente com a construtora até 30% do valor do apartamento após a entrega, com prazo de 12 a 36 meses, conforme as condições contratuais e a disponibilidade das unidades. A iniciativa amplia as alternativas de negociação para corretores e imobiliárias e facilita o acesso dos clientes ao imóvel desejado, respeitando seu planejamento financeiro”, explica.

A decisão de comprar deve levar em conta a renda, os compromissos futuros, os custos da operação e as características do imóvel. Por isso, conhecer as condições de pagamento e contar com orientação especializada são etapas importantes para uma escolha consciente.


Atualmente, o Grupo Proeng conta com empreendimentos em seu portfólio de vendas no Espírito Santo, distribuídos entre Vila Velha e Vitória. Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, estão o Victoria Palombini Residence e o Royal Lancaster Residence, ambos em lançamento, além do Top Living Proeng Home, do Skyline Proeng Home e do Harmony Techno Home, que estão em construção. Já em Vitória, no bairro Jardim Camburi, a empresa apresenta o Camburi Reserve Proeng Home, também em lançamento. O portfólio reúne opções de apartamentos de dois e três quartos, além de unidades compactas, como studios, com metragens que variam de 42 m² a 212 m², conforme o empreendimento.

Grupo Proeng

Site: http://grupoproeng.com.br/moedaforte

Instagram: @grupoproeng

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