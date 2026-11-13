Torcida do Vasco fará ato para apoiar gelateria vandalizada na Rua da Lama

A torcida organizada Guerreiros do Almirante (GDA-ES), do Vasco, marcou para este sábado (14) um ato de reparação pelo prejuízo sofrido no último domingo (8) pela Gelateria Dom Eli, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória.





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A ação solidária, chamada O Dia do Sorvete com o Vasco, será realizada de 14h às 22h, e conclama os torcedores vascaínos a comprar gelato no estabelecimento que foi vandalizado por um torcedor, que não pertencia à torcida organizada, segundo o GDA-ES, durante o jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil.





Uma mesa do estabelecimento foi quebrada pelo torcedor e a varanda externa da gelateria foi invadida por pessoas não identifadas que assistiam ao jogo do Vasco.





Vai funcionar assim: quem for com a camisa do Vasco comprar um gelato na Dom Eli vai ganhar um adesivo do time carioca, como forma de ajudar o estabelecimento comercial.





“Vamos lotar a Rua da Lama, comer o melhor gelato da região e dar esse exemplo de união e respeito pelo comércio local”, diz a mensagem postada pela torcida organizada Guerreiros do Almirante nas redes sociais.