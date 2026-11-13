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Leonel Ximenes

Torcida do Vasco fará ato para apoiar gelateria vandalizada na Rua da Lama

Ação será realizada no estabelecimento que foi vítima de vandalismo de um torcedor

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:56

Públicado em 

13 nov 2026 às 17:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Concentração de torcedores do Vasco na Rua da Lama, em Vitória
Concentração de torcedores do Vasco na Rua da Lama, em Vitória GDA-ES

A torcida organizada Guerreiros do Almirante (GDA-ES), do Vasco, marcou para este sábado (14) um ato de reparação pelo prejuízo sofrido no último domingo (8) pela Gelateria Dom Eli, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória.


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A ação solidária, chamada O Dia do Sorvete com o Vasco, será realizada de 14h às 22h, e conclama os torcedores vascaínos a comprar gelato no estabelecimento que foi vandalizado por um torcedor, que não pertencia à torcida organizada, segundo o GDA-ES, durante o jogo com o Palmeiras pela Copa do Brasil.


Uma mesa do estabelecimento foi quebrada pelo torcedor e a varanda externa da gelateria foi invadida por pessoas não identifadas que assistiam ao jogo do Vasco.


Vai funcionar assim: quem for com a camisa do Vasco comprar um gelato na Dom Eli vai ganhar um adesivo do time carioca, como forma de ajudar o estabelecimento comercial.


“Vamos lotar a Rua da Lama, comer o melhor gelato da região e dar esse exemplo de união e respeito pelo comércio local”, diz a mensagem postada pela torcida organizada Guerreiros do Almirante nas redes sociais.

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A campanha patrocinada pela torcida teve amplo apoio. No Instagram da GDA-ES, uma torcedora comemora a iniciativa e propõe acrescentar mais um ato solidário.


“Isso aí, gente, assim que se faz! O próximo passo é abordar com gentileza a galera que insiste nos fogos barulhentos para conscientizar do tamanho do stress para os pets e os neurodivergentes da vizinhança. Com diálogo é certeza que todo mundo festeja feliz!”, escreveu a seguidora.


“Torcida de verdade é assim, nunca se esconde da responsabilidade, parabéns”, endossou outro torcedor.

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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